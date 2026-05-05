惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折

作為香港家傳戶曉的連鎖超級市場，惠康超市一直以提供物有所值的貨品深受市民歡迎。為迎接初夏，惠康將會推出「初夏大折日」，於指定日子提供全店88折的快閃優惠，讓顧客在入貨儲糧時慳得更多。加上有「係堅價」承諾產品增至逾500款，絕對是不可錯過的掃貨良機。

連鎖超市惠康5.9限定優惠！滿額即享全場88折

惠康超市於5月9日推出「初夏大折日」只限一日的優惠，單次消費滿$168或以上，全單即可享有88折優惠。

惠康超市於5月9日（星期六）推出「初夏大折日」只限一日的優惠，顧客只需到任何一間惠康門市購物，單次消費滿$168或以上，全單即可享有88折優惠。最吸引之處是折扣額並無上限，買得越多，節省得越多。無論是為家庭添置日常食品、糧油雜貨，或是購買個人護理用品，都可享用此折扣。另外，購買紅、白餐酒滿$300，更可額外享有85折。

除全店折扣外，顧客更可特別留意惠康的「係堅價」產品。這計劃涵蓋超過500款商品及90多個品牌，由新鮮食品、糧油雜貨、韓國直送食品到居家清潔用品都一應俱全。推介產品如下︰

獅球嘜純正花生油 3x900 毫升加粵饌純正花生油 900 毫升優惠裝︰係堅價$102/件（標準價159.9/件）

明治高鈣朱古力牛奶飲品 946 毫升︰係堅價$18/盒（標準價$29/盒）

越南急凍有皮石斑魚柳 380 克︰係堅價$39.9/包（標準價$85/包）

MEADOWS 廚房紙 6 卷裝︰係堅價$42/2 件（標準價$30/件）

UCC 黑咖啡 375 克︰係堅價$23/2 支（標準價$17/支）

道地極品茶系列︰係堅價12/2 支（標準價$9/支）

惠康超市初夏大折日優惠