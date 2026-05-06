定位追蹤器升級版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub雙平台支援 USB-C/無線充電免換電 Momax/小米/MiLi最新型號比拼

定位追蹤器推出多年，無論搵鎖匙、搵行李、搵寵物，甚至搵人都派上用場，用途廣泛，只是過去總要在Apple Find My或Android Find Hub之間二選一。不過，近期登場的升級版終於打破這個局限，全面支援iPhone及Android手機雙平台，部分更解決久不久要換電池的煩惱，直接使用USB-C或無線充電。今日為大家推介Momax、小米、pebblebee等6款最新型號及使用須知，當中既有匙扣型，亦有卡片型可選。

定位追蹤器升級版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub支援 USB-C/無線充電免換電池 Momax/小米/MiLi最新型號比拼

定位追蹤器推介2026｜6款新型號比併

輕巧掛飾款：適合掛匙扣、背囊

1. Momax Pinpop² X

作為Momax高性價比新作，Pinpop² X體積與AirTag相若，功能更全面，同時支援Apple Find My及Android Find Hub，無論你換手機，還是與家人共享（不同系統）都能定位，內置鋰電池支援USB-C快充，每次充電2小時，即可用上6個月，並具備IP67防水性能。

2. 小米Xiaomi Tag

小米首款定位追蹤器Xiaomi Tag圓形機身配上噴砂金屬質感，外形時尚美觀，重量亦只有 10g 。除了支援雙平台，機身具IP67防水，由於使用CR2032鈕扣電池，差不多1年才需換電一次。

纖薄卡片款：適合放銀包、手提電腦袋

3. pebblebee Card 5

雖然售價較同類追蹤器貴，pebblebee Card 5機身做得超薄，厚度僅 1.74m m，還支援無線充電，單次充電可用上18個月。值得一提的是，追蹤器設有觸控鍵，連按兩下可反向尋找手機。

4. MiLi MiCard Duo

MiLi MiCard Duo同樣支援無線充電，1小時即可充滿電，惟續航力略遜於pebblebee，最長只達8個月，但擁有更強的IP67防水， 11.3g 重量亦輕一點，價錢亦更便宜。

5. Momax PinCard² X Mini

外形大小猶如迷你八達通卡的PinCard² X Mini，比其他卡片型追蹤器更袖珍，且有着同級最高的IP68防塵防水，全天候掛在背囊或行李外露，也不用擔心會弄壤。官方指經USB-C充電大概1.5小時便可充滿，並可連續使用4個月。

賣點：袖珍迷你、IP68防水

售價：$129

查詢：按此

6. Chipolo Card

專攻定位裝置的Chipolo終於加入雙平台陣營，新款Chipolo Card用料一貫高級，厚度薄至 2.5m m，且內置音量達110dB的蜂鳴器，容易憑聲音找出其位置，另支援Qi無線充電，直接放在充電板即自動對準位置，但價錢偏貴。

6款定位追蹤器規格一覽

型號 Momax Pinpop² X Xiaomi Tag Pebblebee Card 5 MiLi MiCard Duo Momax PinCard² X Mini Chipolo Card 類型 掛飾型 掛飾型 卡片型 卡片型 卡片型 卡片型 平台支援 Find My/Find Hub Find My/Find Hub Find My/Find Hub Find My/Find Hub Find My/Find Hub Find My/Find Hub 充電方式 USB-C CR2032鈕扣電池 無線充電 無線充電 USB-C Qi無線充電 尺寸/厚度 32× 40.5mm 46.5× 31mm 1.74mm 厚 2.5mm 厚 4.5mm 厚 2.5mm 厚 防水等級 IPX7 IP67 IP66 IP67 IP68 IP67 續航 6個月 12個月 18個月 8個月 4個月 12個月 售價 $79 $93 $278 $169 $129 $412

Find My+Find Hub雙支援成新標準

雙平台支援是指既對應iPhone，亦適用於Android手機，再不會出現買錯的煩惱。

過去用戶常因手機系統不同而買錯定位器，今年「雙平台支援」成為新標準：

Apple Find My：利用全球數以億計的iPhone、iPad、MacBook組成藍牙網絡，即使物體在千里之外也能精確回傳位置。

Android Find Hub：Google整合了全球Android裝置的追蹤網絡。由於Android用戶基數大，在東南亞及歐洲地區的覆蓋率極高。

不可同時連接2個平台：雙平台支援不錯是iPhone或Android手機都能使用，但配對時只可選其一，不能同時在iPhone《尋找》或Android的《Find Hub》App顯示，設定時須要「二選一」。

定位追蹤器選購5大須知

1. 充電勝過更換電池

建議優先選購USB-C或無線充電型號，雖然內置鈕扣電池（如CR2032）款式較便宜，但密封性較差，防水能力不如充電型號，更重要是不用再花錢購買電池更換。

2. 隱私反追蹤功能

定位追蹤器基本上都有反追蹤功能，可偵測到不屬於你的追蹤器。

大部分定位追蹤器具備「反追蹤警報」，若有人將不屬於你的追蹤器放進你的手袋或背囊，你的手機（無論iOS或Android）都應收到提示，防止被惡意跟蹤。

4. 蜂鳴器分貝

卡片型定位器通常藏在銀包內，聲音容易被遮蓋。選購時應留意蜂鳴器分貝，建議選擇85dB以上，確保在雜物中仍能聽到。

5. 防水防塵等級

若要掛在物品外全天候使用，最好揀選IP67或以上的防水級別。

掛在背囊外的追蹤器建議具備IP67或更高等級，才足以應對突如其來的暴雨或意外跌落水池。

使用小貼士

定期檢查：每月查看App中的位置記錄，確保設備運作正常。

共享權限：雙平台型號通常支援「家人共享」，但切記只向信任的人開放位置權限。

文：B1807

圖：B1807、Momax、小米、pebblebee、MiLi、Chipolo