定位追蹤器升級版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub雙平台支援 USB-C/無線充電免換電 Momax/小米/MiLi最新型號比拼
發佈時間：12:00 2026-05-06 HKT
定位追蹤器推出多年，無論搵鎖匙、搵行李、搵寵物，甚至搵人都派上用場，用途廣泛，只是過去總要在Apple Find My或Android Find Hub之間二選一。不過，近期登場的升級版終於打破這個局限，全面支援iPhone及Android手機雙平台，部分更解決久不久要換電池的煩惱，直接使用USB-C或無線充電。今日為大家推介Momax、小米、pebblebee等6款最新型號及使用須知，當中既有匙扣型，亦有卡片型可選。
定位追蹤器升級版推介｜Apple Find My+ Android Find Hub支援 USB-C/無線充電免換電池 Momax/小米/MiLi最新型號比拼
定位追蹤器推介2026｜6款新型號比併
輕巧掛飾款：適合掛匙扣、背囊
1. Momax Pinpop² X
作為Momax高性價比新作，Pinpop² X體積與AirTag相若，功能更全面，同時支援Apple Find My及Android Find Hub，無論你換手機，還是與家人共享（不同系統）都能定位，內置鋰電池支援USB-C快充，每次充電2小時，即可用上6個月，並具備IP67防水性能。
- 賣點：高性價比、附貼紙DIY
- 售價：$79
- 查詢：按此
2. 小米Xiaomi Tag
小米首款定位追蹤器Xiaomi Tag圓形機身配上噴砂金屬質感，外形時尚美觀，重量亦只有
- 賣點：電池壽命達1年
- 售價：$93（1個）、$315（4個裝）
- 查詢：按此
纖薄卡片款：適合放銀包、手提電腦袋
3. pebblebee Card 5
雖然售價較同類追蹤器貴，pebblebee Card 5機身做得超薄，厚度僅
- 賣點：18個月續航、超薄機身
- 售價：$278
- 查詢：按此
4. MiLi MiCard Duo
MiLi MiCard Duo同樣支援無線充電，1小時即可充滿電，惟續航力略遜於pebblebee，最長只達8個月，但擁有更強的IP67防水，
- 賣點：無線充電
- 售價： $169
- 查詢：按此
5. Momax PinCard² X Mini
外形大小猶如迷你八達通卡的PinCard² X Mini，比其他卡片型追蹤器更袖珍，且有着同級最高的IP68防塵防水，全天候掛在背囊或行李外露，也不用擔心會弄壤。官方指經USB-C充電大概1.5小時便可充滿，並可連續使用4個月。
賣點：袖珍迷你、IP68防水
售價：$129
查詢：按此
6. Chipolo Card
專攻定位裝置的Chipolo終於加入雙平台陣營，新款Chipolo Card用料一貫高級，厚度薄至
- 賣點：Qi無線充電
- 售價：約412港元
- 查詢：按此
6款定位追蹤器規格一覽
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型號
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Momax Pinpop² X
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Xiaomi Tag
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Pebblebee Card 5
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MiLi MiCard Duo
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Momax PinCard² X Mini
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Chipolo Card
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類型
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掛飾型
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掛飾型
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卡片型
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卡片型
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卡片型
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卡片型
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平台支援
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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Find My/Find Hub
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充電方式
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USB-C
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CR2032鈕扣電池
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無線充電
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無線充電
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USB-C
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Qi無線充電
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尺寸/厚度
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32×
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46.5×
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防水等級
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IPX7
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IP67
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IP66
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IP67
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IP68
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IP67
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續航
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6個月
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12個月
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18個月
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8個月
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4個月
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12個月
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售價
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$79
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$93
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$278
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$169
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$129
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$412
Find My+Find Hub雙支援成新標準
過去用戶常因手機系統不同而買錯定位器，今年「雙平台支援」成為新標準：
- Apple Find My：利用全球數以億計的iPhone、iPad、MacBook組成藍牙網絡，即使物體在千里之外也能精確回傳位置。
- Android Find Hub：Google整合了全球Android裝置的追蹤網絡。由於Android用戶基數大，在東南亞及歐洲地區的覆蓋率極高。
- 不可同時連接2個平台：雙平台支援不錯是iPhone或Android手機都能使用，但配對時只可選其一，不能同時在iPhone《尋找》或Android的《Find Hub》App顯示，設定時須要「二選一」。
定位追蹤器選購5大須知
1. 充電勝過更換電池
建議優先選購USB-C或無線充電型號，雖然內置鈕扣電池（如CR2032）款式較便宜，但密封性較差，防水能力不如充電型號，更重要是不用再花錢購買電池更換。
2. 隱私反追蹤功能
大部分定位追蹤器具備「反追蹤警報」，若有人將不屬於你的追蹤器放進你的手袋或背囊，你的手機（無論iOS或Android）都應收到提示，防止被惡意跟蹤。
4. 蜂鳴器分貝
卡片型定位器通常藏在銀包內，聲音容易被遮蓋。選購時應留意蜂鳴器分貝，建議選擇85dB以上，確保在雜物中仍能聽到。
5. 防水防塵等級
掛在背囊外的追蹤器建議具備IP67或更高等級，才足以應對突如其來的暴雨或意外跌落水池。
使用小貼士
- 定期檢查：每月查看App中的位置記錄，確保設備運作正常。
- 共享權限：雙平台型號通常支援「家人共享」，但切記只向信任的人開放位置權限。
文：B1807
圖：B1807、Momax、小米、pebblebee、MiLi、Chipolo