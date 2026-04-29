MegaBox逾30品牌勁減1折起！必買marimekko/LOWRYS FARM/LOJEL/IKEA $1換購極黑和牛/丼飯

五月一向是購物旺季，為迎接初夏及母親節，MegaBox將於5月舉行「MEGA FEST 2026生活狂賞折」，聯同場內衣、食、住、行多間商戶，推出逾2,000件低至1折的折扣商品，當中必買marimekko、LOWRYS FARM、LOJEL等人氣品牌出品，就連IKEA亦推出抵買之選。此外，大家更可以$1換購極黑和牛、丼飯，即睇優惠詳情！

MegaBox逾30品牌勁減1折起！必買marimekko/LOWRYS FARM/LOJEL

MegaBox地下早前轉型為大型Outlet專區，集合多個潮流、運動、生活百貨品牌，今次5月折扣亦涵蓋不同品牌。芬蘭著名設計品牌marimekko以大膽花卉圖案及鮮艷色彩聞名，折扣期間精選商品低至4折，全系列襟針買一送一，Mega Club會員買滿$2,000即減$200。日本服飾品牌niko and...、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM等限量商品，以及I.T Outlet精選商品低至1折。

運動品牌New Balance指定鞋款$199發售，GigaSports部份鞋款44折起。暑假將至，當然少不了添置行李箱，近年受歡迎的LOJEL行李箱輕量兼顏色選擇多，成為不少人行李箱之選，折扣活動期間指定旅行用品低至75折，讓大家為夏日旅程做好準備！

18折起入手IKEA精選傢俬 $80入手名牌護頸枕

除了潮流服飾品牌之外，家居及電器品牌亦推出優惠，同樣不乏1折筍貨，讓大家於母親節向媽媽送禮表達心意。IKEA逾70款貨品優惠，低至18折起。床品名牌Sealy出品的酒店護頸睡枕原價$800起，特價1折後售$80；Serta Memory Foam Pillow記憶枕1折後售$90；TEMPUR Prima Pillow雲朵舒適枕35折後售$1,183。廚電專門店BUILT-IN PRO帶來Bosch Series6充電式吸塵機，46折後售$1,799（原價$3,898）、樂斯座式蒸焗爐原價$6,988，24折後價$1,699，不妨趁減價為家中添置或升級新家電。

$1換購極黑和牛/丼飯

至於餐飲優惠方面，客人凡惠顧旬彩火鍋任何定量套餐或火鍋放題，可享$1換購美國SRF極黑和牛；爆丼屋惠顧正價產品可享HK$1換購炙燒左口魚邊丼；California Pizza Kitchen堂食滿$200，可以$1換購秘製蒜蓉牛油沙律醬配脆香薯條等。

此外，客人於5月1至3日期間憑即日單一電子貨幣消費滿$500，可獲一次「MegaBox x 推喼擲彩虹」遊戲機會，有機會贏得餐飲現金券、電影禮券、海洋公園入場券及其他實用禮品。Mega Club會員於5月1至25日期間，累積合資格消費金額最高的3位會員，有機會於5月31日晉身「最爆掃貨王」，於nd ST Outlet內限時1分鐘免費掃貨，只要在限時內將心水貨品放入指定李箱，並成功拉上拉鍊，即可把戰利品免費帶走，報名詳情可留意MegaBox官方社交平台。

MEGA FEST 2026生活狂賞折

日期：5月1至31日

地點：MegaBox商場

MegaBox x 推喼擲彩虹

日期：5月1至3日

時間：下午1:00至晚上7:00

地點：MegaBox G層中庭

參加方法：以MegaBox即日單一電子貨幣消費滿$500，可獲一次遊戲機會

MegaBox最爆掃貨王

累積消費期：5月1至25日

活動日：5月31日

參加方法：登記成為Mega Club會員並報名參加活動，於推廣期內累積合資格消費金額最3位會員，可參加「最爆掃貨王」掃貨日

文：RY

資料及圖片來源：MegaBox