尖沙咀馬拉松開倉低至2折！$20起入手adidas/Nike/ASICS鞋款服飾 買3件額外8折 儲印花換DALLOYAU雪糕
更新時間：15:03 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:03 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:03 2026-04-29 HKT
尖沙咀馬拉松減價開倉｜運動服飾用品店馬拉松（Marathon Sports）由即日起一連6日，於尖沙咀海港城Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，場內集結了逾15個知名運動及休閒品牌，全場服飾、波鞋、拖鞋涼鞋、袋款2折起，低至$20有交易，買滿3件更可享額外8折，實在為夏季入手戶外活動服裝的好時機！
尖沙咀馬拉松開倉低至2折！$20起入手adidas/Nike/ASICS鞋款服飾
由即日起至5月4日，馬拉松於尖沙咀海港城Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，大量精選貨品包括運動服飾、卡通上衣、跑鞋波鞋、拖鞋涼鞋、背囊等日常配件，均以低至2折的價格發售。
這次開倉大減價商品來自逾15個深受大眾歡迎的國際運動品牌，如adidas、Nike、New Balance、Under Armour、Columbia；潮流休閒款式Converse、Catalog、Crocs，以及有游泳運動品牌的arena及Speedo等。當中adidas人氣鞋款Samba減至$310，亦有跑鞋、足球鞋選擇。臨近夏季，又時候準備參與不同水上運動，Teva拖鞋及Crocs涼鞋則是方便之選，減價後售$80起，配色亦適合日常配搭。此外，馬拉松精選貨品買2折享9折，買滿3件額外享8折。
儲印花換DALLOYAU雪糕 同場DeLonghi小家電開倉
同場開倉還有DeLonghi小家電，當中招牌電熱水壺31折後售$267，多款咖啡機特價後售$555起，小型電焗爐原價$1,378，31折後售$414，咖啡迷及煮食愛好者不要錯過！此外，現場設有海港城Bazaar禮遇獎賞，客人消費滿$100可領取獎賞印花一個，儲齊2個印花可換領DALLOYAU軟雪糕一支，正好於炎炎夏日消暑！
馬拉松便服及運動名牌開倉
- 日期：即日起至5月4日
- 時間：上午11:00至晚上9:00（5月4日至晚上7:00）
- 地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓
文:RY
資料及圖片來源:海港城展銷集 Harbour City Bazaar
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