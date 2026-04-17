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DJI Osmo Pocket 4延續Vlog相機熱潮！4K 240fps慢動作/主角追焦/磁吸補光燈7大重點升級

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更新時間：15:41 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:41 2026-04-17 HKT

DJI Osmo Pocket系列早成為不少Vlog拍友的隨身裝備，尤其升級至1吋感光的Osmo Pocket 3，熱賣2年半後終於交棒新人接班。Osmo Pocket 4外形變化不大，然而，由畫質到拍攝體驗帶來了7大升級，既能拍4K/240fps慢動作，同時鎖定主角追焦，又可外加磁吸補光燈，且首次加入107GB內置儲存，就算忘記插入記憶卡，從口袋拿出來都即時記錄精彩一刻。

DJI Osmo Pocket 4延續Vlog相機熱潮！7大重點升級必睇

1. 1吋CMOS升級14級動態範圍

Osmo Pocket 4換上了全新1吋CMOS感光元件，結合f/2.0大光圈，大幅提升感光性能，夜景更見純淨。最令人驚喜的是動態範圍提升至14級，即使在烈日下或高反差環境中，也能捕捉豐富的高光與陰影細節。此外，新作支援10-bit D-Log色彩模式，為後期調色提供更多發揮空間。

2. 4K/240fps捕捉慢動作

為滿足運動及創意拍攝需求，Osmo Pocket 4將以往只見於萬元級高階相機的規格下放，支援最高4K/240fps慢動作拍片，讓Vlog拍友流暢還原每一個動感瞬間，配合預設多種底片色調風格，輕易為生活片段加添色彩。

3. 鎖定主角、登記優先對焦

在Vlog拍攝中，對焦的穩定性至關重要，新一代智能對焦系統新增「鎖定主角追焦」及「登記主角優先」模式，鏡頭能牢牢鎖定主體，並優先對焦已登記的人物，確保鏡頭前的「主角」處於焦點中心，不會因背景干擾而失焦，配合智能跟隨7.0演算法，即使在遠距離也能精準鎖定目標。

4. 美膚濾鏡自訂效果

針對人像拍攝，DJI進行了深度膚色調校，務求在不同光線下皆能呈現通透自然膚質。Osmo Pocket 4更預設美膚濾鏡，拍友可根據喜好自訂磨皮、美白等級，以及膚色的冷暖色調，輕鬆拍出光彩動人的自拍影片。

5. 追加實體切換鍵

機身設計上，Osmo Pocket 4聽取了用戶回饋，在螢幕下方新增2個實體按鈕，當中「放大鏡」可實現一鍵切換廣角及中焦模式，讓構圖變得直覺及靈活，無需頻繁在觸控螢幕尋找功能。另一個「C」掣則可自訂常用功能，單手操作也能快速啟動想要的功能。

6. 磁吸補光燈 直連Mic 3發射器

面對低光環境自拍，如今Osmo Pocket 4可外加磁吸補光燈，體積小巧且支援3級色溫與亮度調節，能實現物理柔光美顏效果。全能套裝中不但附有補光燈，還有DJI Mic 3發射器，可以直連Osmo Pocket 4，以機身內置收音咪加上DJI無線收音咪進行4聲道錄音，新作同時支援空間音訊及焦變拾音，令聲音效果更富臨場感。

7. 新增107GB內存

一改過去3代不設內存、必須插micro SD卡的慣例，Osmo Pocket 4首度內置107GB儲存容量，且傳輸速度達800MB/s，可快速匯出影片檔案。至於電池支援快速充電，只需18分鐘即充至80%，而滿電狀態可連續拍攝3小時。

  • 售價：$3,489（標準套裝）、$4,419（全能套裝）
  • 查詢：按此

 

文、圖：B1807

 

延伸閱讀：DJI Avata 360全景無人機雙1吋感光全方位8K記錄 一鍵切換單鏡兩種玩法

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