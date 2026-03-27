DJI Avata 360全景無人機登場！雙1吋感光鏡頭全方位8K記錄 一鍵切換單鏡形態兩種玩法

全景航拍再有新機款登場，無人機巨頭DJI今日推出首款8K全景旗艦無人機DJI Avata 360，除了雙1吋感光鏡頭捕捉8K全景畫面，亦可切換成單鏡形態，以最熟悉的角度拍攝4K片，加上O4+圖傳技術及全向避障系統，將航拍創作帶入一覽無遺的全景新角度。

DJI Avata 360全景無人機登場！雙1吋感光鏡頭全方位8K記錄 一鍵切換單鏡兩種玩法

DJI Avata 360：雙1吋感光元件

作為品牌首款全景無人機，Avata 360影像規格相當進取，機身上的兩個鏡頭均用上等效面積1吋的感光元件，擁有2.4μm大像素及高動態範圍特色，能360度全方位捕捉每個角度。

在DJI自研全景拼接演算法加持下，新作可攝錄8K/ 60f ps HDR高畫質全景影片，並支援輸出高達1.2億像素（16K）的全景相片。對於追求後期彈性的創作者而言，即使將全景素材裁切至日常視角，細節依然銳利。此外，鏡頭支援雙形態切換，玩家可轉為單鏡頭模式拍攝傳統4K/ 60f ps影片，一機兩用。

導入雷射雷達全向避障

FPV飛行最令新手卻步是碰撞風險，Avata 360延續了一體化槳葉防護罩設計，並引入前視雷射雷達，配合自家避障演算法，提供全向避障，意味無人機在全景拍攝時能主動偵測並避開障礙物，即使在光線不足的夜間環境，避障功能依然可靠。

O4+圖傳最遠20公里

傳輸方面，新機應用旗艦型號常見的O4+圖傳技術，高畫質傳輸距離最遠可達 20公里 ，並具備強大的抗干擾能力。配合新款飛行眼鏡與穿越搖杆3，玩家可體驗「頭追」功能，畫面隨頭部轉動同步轉向，帶來如臨其境的沉浸感。

智慧運鏡 後期製作更自由

Avata 360優勢在於一次飛行，拍出無限創意，過往需要精準運鏡才能捕捉的鏡頭，現在只需飛過目標，全景畫面便能記錄一切，透過全景虛擬雲台，創作者在後期能輕鬆實現360度旋轉、俯仰或小行星變焦效果。

針對追求效率的用家，系統亦支援按拍攝時的運鏡直接匯出影片，免去繁瑣的後期剪輯，而且機身內置 42G B儲存空間，並支援WiFi 6高速傳輸（最高 100M B/s），讓素材轉移更迅速。

售價：$3,169（淨機）

$4,989（附RC 2遙控器）

$6,239（暢飛套裝）

$6,239（體感暢飛套裝）

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文：B1807

圖：B1807、DJI