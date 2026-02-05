iPhone變身演唱會神器！PGYTECH推專用增距鏡套裝遠攝秒變235mm長炮 HONOR首款攝影套裝內地開賣

除了感光元件尺寸及像素，新一代旗艦手機為拉近跟數碼相機的距離，陸續開始外掛增距鏡配件，動輒200mm、400mm的遠攝焦距猶如傳統相機長炮，一下子成為追星族的演唱會神器，繼vivo、OPPO後，HONOR早前亦加入戰團，為聯乘大作Magic8 RSR裝配增距鏡，果粉亦不用羡慕Android用戶，事關iPhone稍後亦可透過副廠PGYTECH度身訂造的RetroVa，將遠攝推至235mm焦距起步，大幅縮短跟台上偶像的距離。

iPhone變身演唱會神器PGYTECH推專用增距鏡RetroVa套裝

PGYTECH RetroVa：iPhone專用長炮

提起為手機開發增距鏡套裝，PGYTECH可謂駕輕就熟，事關之前已分別跟vivo及OPPO合作過，X300 Pro、Find X9 Pro那套長炮手柄套裝，這家攝影配件廠都有份參與，大概看到市場反應及潛力，決定也為iPhone開發一套。

預設Micro SD卡槽擴充容量

大概是沒有廠方限制，專為iPhone 16 Pro/Pro Max、iPhone 17 Pro/Pro Max而設的RetroVa攝影套裝，大玩復古風，手機殼及電池手柄用上仿菲林相機的銀黑造型，拿上手可利用手柄上的快門掣、轉盤及變焦撥杆，體驗機械式操作。值得留意的是，有別之前的Android機款，RetroVa的手柄加入了Micro SD卡槽，官方表示拍攝ProRes及RAW格式時可直接儲存到記憶卡，為內置儲存提供緩存空間。

iPhone 17 Pro遠攝延展至235mm

當然，最叫果粉關心的是那支增距境，跟vivo、OPPO、HONOR一樣，RetroVa的增距鏡倍率同為2.35×，儘管沒有蔡司、哈蘇加持，還是採用了13片3組光學結構及ED玻璃，並針對iPhone遠攝鏡頭的f/2.8光圈優化，套用至iPhone 17 Pro/Pro Max，可將原來4×長焦的100mm焦距變成235mm，配合數碼變焦進一步延伸至2,350mm，不管紅館、博覽館或啟德主場館，都可將遙遠的偶像風采清晰捕捉。

售價：184美元（約1,438港元）

查詢：按此

HONOR Magic8 RSR：Porsche Design聯乘

近期動作多多的HONOR，先後在內地推出WIN系列電競手機及機身纖薄的Magic8 Pro Air，還有每年一度跟Porsche Design合作的Magic8 RSR，由外形設計到用料規格一貫走高格調，如用上超微晶納米陶瓷機身、獨家雙3D生物識別、24GB+1TB儲存容量、7,200mAh青海湖電池等，三鏡攝力亦延續Magic8 Pro的「夜神長焦」美譽，分別裝有50MP主攝、50MP超廣角及2億像素潛望式遠攝，後者不但用上1/1.4吋感光元件，還支援CIPA 6.5級光學防震。

快拆式磁吸手柄

為讓3.7×遠攝一樣可在演唱會派上用場，Magic8 RSR同步推出專業攝影套裝，配合2.35×增距鏡，遠攝焦距即時由85mm飆升至200mm，相當於8.6倍光學變焦，亦可開啟數碼變焦進一步延伸。比較特別的是，Magic8 RSR的手柄配件跟OPPO Find X9 Pro一樣以磁吸安裝，非經USB-C連接，好處是可以快速裝上及拆除。

Magic8 RSR售價：人民幣7,999元（約9,009港元）起

專業攝影套裝售價：人民幣1,999元（約2,251港元）

查詢：按此

vivo X300 Pro：蔡司加持成像出色

兩年前vivo為X200 Ultra帶來市場上首款增距鏡，簡直開創先河，滿足手機用戶一直渴求的超長焦，可惜本地未有引入此型號，直至去年底新一代X300 Pro登場，官方終於帶來增距鏡套裝，本地用戶可以體驗手機裝上長炮的滋味。

DXOMark排名榜第2

X300 Pro本身影拍表現相當出色，尤其用上1/1.4吋HPB感光元件的3.5×遠攝，配合自家V3影像晶片，日常使用3.5×或10×，成像整體超越X200 Pro，且看著名評測網站《DXOMark》給予此機171分綜合評分，名列排行榜第2名，如今再配合ZEISS 2.35×增距鏡，長焦由85mm推遠至200mm，並可在取景介面直接調用400mm、800mm及1,600mm數碼變焦，多得光學及演算法加乘，大白天下出動1,600mm亦可拍出清晰成像，而400mm及800mm則可在演唱會派上用場。

X300 Pro售價：$8,998

增距鏡套裝售價：$1,699

查詢：按此

文：B1807

圖：PGYTECH、HONOR、B1807