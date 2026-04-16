豐澤抵得祭6大優惠！門市+網店逾800款產品18折起 必抽1折iPhone/DYSON吸麈機 大派$2,600電子優惠券

豐澤抵得祭優惠｜豐澤年度盛事「豐澤抵得祭」重磅回歸，由即日起至5月14日，全線門市及網店同步推出6大優惠，逾800款產品低至18折起發售，包括LG智能電視、FORTRESS冷氣機、WHIRLPOOL洗衣機等人氣產品；登記抽籤隨時抽中1折iPhone 17 Pro Max、DYSON吸麈機等，另外更會大派$2,600電子優惠券，切勿錯過！

豐澤抵得祭6大優惠！逾800款產品18折起 必抽1折iPhone/Dyson吸塵機

豐澤由即日起至5月14日，於全線門市及網店同步舉行「豐澤抵得祭」，一連四星期推出6大優惠，當中包括：1折登記抽限量人氣商品、逾800件精選產品以低至18折起發售、派發總值超過$2,600電子優惠券、網店快閃15折專區、門市限定互動遊戲送大禮等等，以下為優惠詳情：

豐澤抵得祭優惠1：限量1折抽籤人氣產品

豐澤網店再度推出1折登記抽籤活動，每逢星期三更新新一輪指定產品，登記後即有機會以1折震撼價限量入手人氣產品，每款限量3件。人氣1折限定產品包括：iPhone 17 Pro Max、ASUS電競手提遊戲機﹑DYSON全效吹風造型器、SONY WF-1000XM6 耳機、DYSON吸麈機等。即使未中籤也不必失望，部份產品將提供限定折扣價，讓大家以優惠價入手！

豐澤抵得祭優惠2：門市+網店$2,600電子優惠券

豐澤抵得祭優惠2：豐澤將大派總值超過$2,600的電子優惠券，門市或網店皆可使用，覆蓋多個人氣產品類別

豐澤大派總值超過$2,600的電子優惠券，門市或網店皆可使用，覆蓋多個人氣產品類別。門市限定有影音產品、旅遊及生活用品、長者護理及健康產品、相機，最多可減$250；網店則有大型家電、小型廚電、電腦、生活百貨、美容產品等等，最多高達10%折扣，更可享折上折優惠，名額有限，先到先得，送完即止！

豐澤抵得祭優惠3：網店限定8大品牌優惠

豐澤抵得祭優惠3：網店精選8大人氣品牌每週輪流限時上架，逢星期三早上10時更新，最高可以43折入手指定品牌心頭好！

豐澤網店會輪流限時上架8大人氣品牌產品，逢星期三早上10時更新，低至43折入手指定品牌心頭好！人氣品牌包括：SAMSUNG、PHILIPS、Lenovo、TOSHIBA、APPLE、Whirlpool、ASUS及LG！

豐澤抵得祭優惠4：網店限定激減快閃15折專區

豐澤抵得祭優惠4：網店特設「激減快閃區」，精選逾450件人氣商品以優惠價發售，最高可以15折優惠價入手！

豐澤網店特設「激減快閃區」，逾450件人氣商品以優惠價發售，最多可以低至15折優惠價入手，包括以76折發售的Marshall ACTON III音箱（優惠價$1,882）、65折的SAMSUNG智能電視（優惠價$10,259）、52折的LG無線吸塵機等等（優惠價$2,880）。每逢星期三早上10時，網店會上架限量50件產品，售完即止。

豐澤抵得祭優惠5：門市+網店逾800款產品18折起

豐澤抵得祭優惠5：豐澤門市及網店同步精選逾800件人氣產品低至18折發售，涵蓋家電、電腦、視聽娛樂、健康美容、廚房電器、旅行、寵物及母嬰等

豐澤門市及網店同步精選逾800件人氣產品低至18折發售，涵蓋家電、電腦、視聽娛樂、健康美容、廚房電器、旅行、寵物及母嬰等，包括以57折發售的LG智能電視（優惠價$12,980）、57折的FORTRESS冷氣機（優惠價$3,050）、46折的DYSON吸麈機（優惠價$1,598）等人氣產品。

豐澤抵得祭優惠6：門市限定「豐狂夾」贏獎品

豐澤抵得祭優惠5：顧客於指定門市消費滿$1,000，即可現場玩「豐狂夾」1 次，挑戰夾走「聰豐B 鎖匙扣」或「豐澤購物禮券」乙份

推廣期內，顧客於指定門市消費滿$1,000，即可現場玩「豐狂夾」1次，挑戰夾走「聰豐B鎖匙扣」或「豐澤購物禮券」乙份。易賞錢App新會員更享雙倍遊戲機會。

豐澤「豐澤抵得祭」優惠

日期：即日至2026年5月14日

地點：豐澤門市及網店

圖片及資料來源：豐澤

文：Y