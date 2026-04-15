Marimekko開倉1折起！一連6日花花杯碟/服飾/袋有折 同場ANTEPRIMA/ATSURO TAYAMA減價

Marimekko開倉半價！Marimekko作為芬蘭著名設計品牌，以大膽花卉圖案和鮮豔色彩聞名，即日起於時代廣場展銷集舉行開倉，全場劈至1折起，Marimekko開倉貨品齊全，包括人氣花花杯碟、服飾、袋款，同期ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA及COCKTAIL等品牌都有折，讓時裝及生活用品愛好者一次過滿足購物慾望。

Marimekko開倉1折起！一連6日花花杯碟/服飾/袋有折

時代廣場展銷集由即日起至4月20日舉行《Sidefame Warehouse Sale》，全場減價劈至1折起，焦點品牌Marimekko今次開倉重點落在經典花卉系列，杯碟、服飾及Karla手袋均有優惠，不僅色彩豐富，更兼具耐用實用性，平時正價動輒過千的Marimekko，今次開倉簡直是入手好時機！

同場ANTEPRIMA/ATSURO TAYAMA減價1折起

除了Marimekko，意大利品牌ANTEPRIMA的wire bag系列亦有折扣優惠，其金屬網織手袋輕盈又具設計感，適合上班或派對場合。ATSURO TAYAMA則帶來簡約優雅的男女裝系列，剪裁精準、用料舒適，減價後更具吸引力。COCKTAIL等其他品牌亦同步推出優惠，全場減價1折起，讓不同風格的消費者都有合心水選擇。

Times Square Bazaar 時代廣場展銷集《Sidefame Warehouse Sale》

日期：2026年4月15日至4月20日

時間：11:00am –8:00pm

地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓

*貨品庫存及尺寸以現場為準

文：M

來源：時代廣場展銷集