Marimekko開倉1折起！一連6日花花杯碟/服飾/袋有折 同場ANTEPRIMA/ATSURO TAYAMA減價
更新時間：17:08 2026-04-15 HKT
發佈時間：17:08 2026-04-15 HKT
發佈時間：17:08 2026-04-15 HKT
Marimekko開倉半價！Marimekko作為芬蘭著名設計品牌，以大膽花卉圖案和鮮豔色彩聞名，即日起於時代廣場展銷集舉行開倉，全場劈至1折起，Marimekko開倉貨品齊全，包括人氣花花杯碟、服飾、袋款，同期ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA及COCKTAIL等品牌都有折，讓時裝及生活用品愛好者一次過滿足購物慾望。
Marimekko開倉1折起！一連6日花花杯碟/服飾/袋有折
時代廣場展銷集由即日起至4月20日舉行《Sidefame Warehouse Sale》，全場減價劈至1折起，焦點品牌Marimekko今次開倉重點落在經典花卉系列，杯碟、服飾及Karla手袋均有優惠，不僅色彩豐富，更兼具耐用實用性，平時正價動輒過千的Marimekko，今次開倉簡直是入手好時機！
同場ANTEPRIMA/ATSURO TAYAMA減價1折起
除了Marimekko，意大利品牌ANTEPRIMA的wire bag系列亦有折扣優惠，其金屬網織手袋輕盈又具設計感，適合上班或派對場合。ATSURO TAYAMA則帶來簡約優雅的男女裝系列，剪裁精準、用料舒適，減價後更具吸引力。COCKTAIL等其他品牌亦同步推出優惠，全場減價1折起，讓不同風格的消費者都有合心水選擇。
Times Square Bazaar 時代廣場展銷集《Sidefame Warehouse Sale》
- 日期：2026年4月15日至4月20日
- 時間：11:00am –8:00pm
- 地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓
- *貨品庫存及尺寸以現場為準
文：M
來源：時代廣場展銷集
延伸閱讀：百佳超級市場快閃優惠！一連兩日門市/網店全單88折 買滿$150即送$15現金券
最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
2026-04-14 11:53 HKT
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
2026-04-14 14:15 HKT
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
2026-04-14 12:21 HKT