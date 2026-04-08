尖沙咀馬拉松開倉低至2折！$30起買《排球少年!!》球衣/Nike/adidas鞋款 買3件額外再享8折

尖沙咀馬拉松減價開倉｜運動服飾用品店馬拉松（Marathon Sports）由即日起一連6日，於尖沙咀海港城Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，場內集結了逾15個知名運動及休閒品牌，全場服飾、波鞋、拖鞋涼鞋、襪子及袋款2折起，低至$30有交易，買滿3件更可享額外8折，實在為夏季入手戶外活動服裝的好時機！

馬拉松海港城開倉劈價2折起！外套／波鞋／襪子／袋款大減價

由即日起至4月13日，馬拉松於尖沙咀海港城Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，大量精選貨品包括運動服飾、卡通上衣、跑鞋波鞋、拖鞋涼鞋、背囊等日常配件，均以低至2折的價格發售。

這次開倉大減價商品來自逾15個深受大眾歡迎的國際運動品牌，如adidas、Nike、New Balance、Under Armour、Columbia、Teva；潮流休閒款式Converse、VANS、SKECHERS、Catalog、Crocs，以及有游泳運動品牌的arena及Speedo等。當中流行卡通服飾有日本動漫《排球少年!!》上衣以$150發售，此外大受歡迎的CHIIKAWA上衣減價後售$250，粉絲絕對不能錯過！

夏日必備防曬冰袖/拖鞋/涼鞋$30起

臨近夏季，大家準備參與不同水上運動，各大品牌的拖鞋以及Crocs涼鞋則是方便之選，減價後售$200，配色亦適合日常配搭。此外，夏日必備的防曬冰袖低至$50；童裝涼鞋、波鞋款式$30起可入手。開倉期間更有「多買多減」的額外優惠，客人買滿2件精選貨品，即可享額外9折；若選購3件或以上，折扣更會提升至額外8折，讓大家以優惠價錢買到心頭好！

馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：即日起 至 4月13日

時間：上午11:00 至 晚上9:00（4月13日 至 晚上7:00）

地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓

文：RY

資料及圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar