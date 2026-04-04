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港女集運倉收「新鮮牛屎」？疑1原因遭淘寶店家惡意報復︰噁心壞了！網民建議咁處理…

時尚購物
更新時間：14:27 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:27 2026-04-04 HKT

近年網購盛行，但偶爾會因平台操作失當或與賣家溝通不足，而引起消費糾紛。近日，一名女網民在社交平台上發文，表示在淘寶購物後，竟收到一件「新鮮牛屎」貨物寄到其香港菜鳥集運倉，令她大呻「噁心壞了」。她懷疑是因早前一項退款爭議而遭到店家惡意報復，帖文一出更引起大批網民熱議，即睇內文詳情。

港女淘寶後集運慘收「新鮮牛糞」？疑店家不滿僅退款遭報復

日前有名網民於小紅書上發文，表示打開香港菜鳥集運時，赫然發現收到一件「待合單」的貨物，而貨品名稱竟是「新鮮濕臭牛糞現拉現裝有機肥牛糞」，包裹為小型尺寸，體積為17x11x5厘米，重0.118公斤，並標示為「剩餘免費存倉期90天」。

事主於帖文表示，「懷疑是被淘寶店惡意報復了」，因為除了那些淘寶店家外，沒有人知道她的集運倉代碼。她更不滿道：「菜鳥收到這種東西不直接退回嗎？噁心壞了」，或是應「讓使用者設定權限，只收取自己帳號買的快遞」。

醒目網民秒懂原因 退款糾紛疑成導火線 

有醒目的網民隨即便知道事主為何會收到「新鮮牛屎」，問她「是不是僅退款或是差評給多了」。事主其後解釋，由於早前在淘寶上購買了一部電動絞蒜機，但發現無論如何充電都無法使用，於是便申請退款，賣家一度要求她將貨品退回，但其後又直接退款給她，便沒有再理會。

事主續稱，「我寄回去也要運費，分分鐘比絞蒜機還貴」，以為店家同意她的退款申請，以為這樣就結束了，連絞蒜機都丟掉了。她表示自己曾嘗試聯繫該名寄出牛屎的賣家，惟「把單號發給他，他不肯告訴我任何信息」。

網民反應兩極 紛紛獻策如何處理

帖文一出，隨即引來大批網民留言，反應兩極。有網民認為事主本身處理方法不當，表示「商家怎麼可能主動給你僅退款」，並估計「商家可能這樣的單子多了，店活不下去，一不做二不休，報復客戶」。不過，亦有網民替事主抱不平，認為賣家即使不滿，也不應採取如此極端的手段。

同時也有不少熱心網民更為事主提供解決方法，建議她聯絡集運倉客服，並分享經驗指「不用退，直接刪掉就好了，我問過菜鳥集運的客服，他們說到期的東西會直接丟掉，你不用花錢送回去的」。另外有網民提醒，基於貨品性質特殊，應盡早通知客服處理，但有不少人對倉庫工作人員心表同情，直言「真是遭罪了」。

資料來源︰小紅書

延伸閱讀︰淘寶/拼多多網購床品「四件套」藏致癌危機？ 央視踢爆甲醛超標+有毒染料殘留 附關鍵4招選購貼士

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