菜鳥自提點全新取貨模式惹議！自行到貨架取件+職員核對電話 網民揭存1大漏洞：個個入去都可以取貨

菜鳥香港自提點全新取貨模式惹議！近日，有網民在社交平台上發文，分享位於將軍澳的菜鳥自提點使用全新的取貨模式，顧客需自行到貨架取件，後經職員掃描確認並核對電話號碼即可成功領取。不過，該網民指出此取貨模式存在1大漏洞，「個個入去都可以取貨。」即看下文了解詳情。

菜鳥自提點全新取貨模式惹議 網民揭存1大漏洞

近年網購盛行，為節省運費，不少人會選擇使用自提點服務取貨。近日，有網民在Facebook群組「將軍澳專場 」中發文，指發現位於將軍澳新都城的菜鳥自提點使用全新的取貨模式，並稱此模式「有漏洞，易失貨。」顧客需自行到貨架尋找包裹，取出後經職員掃描確認貨品，並核對電話號碼即成功領取。惟事主表示，每個包裹上均印有收件者的電話號碼，除會泄露私隱外，亦容易導致包裹遺失或被冒領，「個個入去都可以取貨，又可以見到電話號碼。」

網民反應兩極：容易被冒充 VS 內地已普及

帖文引起網民熱議，惟網民們的反應兩極，有網民認同樓主的擔憂，「而家呢個確實有問題，自己找，但當幾十人係到一齊搵，會唔會好混亂？自己搵要用電話確認，好似樓主講，容易被冒充。就算自助，都要有出入閘記錄用嚟防盜」、「將所有人的姓名電話號碼展示於陌生人前，仲係蓄意！私隱專員要做嘢啦！」

另一派網民則認為，內地早已實行自助取貨模式，香港跟隨屬正常做法，「喺大陸實行自己取貨已好耐，我都未試過搵唔到自己件貨」、「大陸呢套已經行咗好耐啦，咁樣仲方便」、「國內都係自己搵貨，自己掃描出貨， 仲要冇職員在場」、「用者自付，運費幾多咪有咩服務」、「支持啦，俾嗰少少錢就有專人服侍你咩，應該全港菜鳥都係呢種模式，全部自助。」

菜鳥香港「開放式自提點」 去年四月起2地點試行

事實上，菜鳥香港早於2025年4月起在將軍澳及荃灣部分直營驛站試行「開放式自提點」，顧客毋須再向店員出示取件碼，可通過燈條自動化設備識別所屬包裹，再自行到貨架取件，實現「一分鐘取件」，以減少排隊時間。官方強調會有職員在旁觀察及適時協助，並承諾包裹不會直接放在地面。

圖片及資料來源：Facebook@將軍澳專場

文：Y