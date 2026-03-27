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GAP重返香港！闊別6年改由中資電商佈局實體零售 近年靠聯乘Gen Z偶像殺回潮流圈

時尚購物
更新時間：12:47 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:47 2026-03-27 HKT

美國國民服飾品牌GAP在告別香港實體店市場數年後，正策劃回歸香港，重新佈局零售門店。這次高調回歸的背後，也不得不提Gap近年成功轉型的強大支持。一個曾被視為童年回憶的品牌，如今正憑藉巧妙的市場行銷，重新俘虜Z世代等年輕消費者的心，迎來全球性的品牌復興。

GAP重返香港開店！料轉型「輕資產」模式

此次回歸由內地電商寶尊主導，該公司自2023年收購GAP大中華區業務後，便著手推動品牌轉型。寶尊提出「China-for-China」的在地化策略，並採用「輕資產」模式營運，將重心放在設計與市場行銷，同時掌握供應鏈控制權，以便能根據市場反應快速調整生產，藉此避免庫存積壓造成的虧損。

此策略調整已初顯成效。GAP中國業務上一季度首次實現盈虧平衡，且自2025年底以來的強勁增長勢頭延續至今年第一季。配合香港市場的重啟，GAP今年亦打算在中國內地開設50家新門店，地點將涵蓋一線至三線城市。

延伸閱讀：寶尊電商接手Gap中港澳業務 細數染紅外國品牌

20年疫情下  GAP關閉全線香港分店

GAP曾是香港零售市場活躍品牌，但在2020年疫情期間，遭受嚴重衝擊，門店引發結業潮。當時在半年內，GAP關閉了尖沙咀旗艦店及銅鑼灣希慎廣場店在內的全線8間分店，其後僅保留網上業務，全面撤出香港的實體零售市場。

回歸基本單品  提升剪裁、用料

Gap近年迎來復興，首先是品牌找回1969年創立時的初衷：為顧客提供價格實惠、剪裁合身的日常必備單品。品牌執行長Mark Breitbard自2020年回歸後，大刀闊斧地進行內部改革，縮減產品線，將資源重新聚焦於提升運動衫與牛仔褲等核心產品的用料、剪裁。這項策略顯然奏效，Gap的同店銷售額創下連續增長紀錄，母公司毛利率更創下25年新高，為品牌擴張注入了強心針。

病毒式行銷：與Z世代偶像共創潮流

有行銷專家指出：「Gap一直在製造牛仔褲和運動衫，但他們溝通的方式正在不斷演進。」近年，Gap透過與Z世代藝人的合作，展開「精彩的故事敘述」，成功引發文化共鳴。從與歌手Tyla合作的春季亞麻系列，到與女團Katseye合作的丹寧企劃，皆在社群媒體如Tik  Tok上引發年輕族群熱議，塑造了更具包容性的陽光形象。近期與波多黎各藝人Young Miko的合作，更被行銷專家譽為抓住了文化潮流，精準回應了Z世代的需求。

 

延伸閱讀：ESPRIT逆市重開！11月回歸銅鑼灣開實體店 80年代潮牌 林青霞老公引入 2020年亞洲店全線結業

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