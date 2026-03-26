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ASUS Zenbook A14僅重990g！輕盈商務筆電AI算力達80 TOPS Lenovo/Fujitsu齊推1kg以下新作

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更新時間：12:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-26 HKT

以前商務筆電要輕，總要犧牲效能或螢幕大小，但隨着處理器效能躍進，近期市場出現了多款重量不到1kg的輕盈14吋新作，包括ASUS Zenbook A14、Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition及Fujitsu Note U，當中有極致輕量的紀錄保持者，亦有結合最新AI技術的旗艦機型，對經常揹着電腦外出的用戶，負擔減輕了，卻不失工作效率。

ASUS Zenbook A14僅重990g Lenovo/Fujitsu齊推1kg以下新作

ASUS Zenbook A14：陶瓷鋁合金美學

ASUS華碩近年為Zenbook系列費盡心思，新一代Zenbook A14（型號UX3407NA）成功把重量控制在990g，成為同系列最輕的14吋機款，對於每日要揹住電腦來往公司、咖啡店，或出差公幹的「遊牧民族」來說，先解決了重量這個影響生產力的因素。

AI算力80 TOPS

Zenbook A14機身沿用品牌自行研發的陶瓷鋁合金（Ceraluminum），結合堅硬及輕盈的特性，外觀及質感獨特，且不留指紋，就連機身紋理每一部都是獨一無二。新作裝有14吋3K 120Hz OLED螢幕，色彩鮮艷，不論睇片或執相，均提供同級頂級水平。至於處理器用上最新的Snapdragon X2 Elite，內置32GB記憶體及最高1TB SSD，NPU算力高達80 TOPS，由日常工作到多工處理，以至AI應用都勝任有餘，由於內置70Wh電池，續航力最長達33小時，即使長時間外出工作，甚至做到通宵達旦，仍可保持生產力。

高速USB連接

那怕受輕巧所限，Zenbook A14機身兩側亦設有豐富連接埠，包括2組數據傳輸達40Gbps的USB-C及1組USB-A（10Gbps），另有HDMI 2.1及3.5mm耳機插口。若然想要更大畫面工作，廠商同步帶來全新Zenbook A16，標榜16吋機身只有14吋重量，而1.2kg確實輕過不少同尺寸對手。

  • 售價：$16,998起
  • 查詢：按此

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition：世界盃限定版

Lenovo早前為即將舉行FIFA世界盃2026熱身，一口氣推出多款限定版筆電，講求輕巧有Yoga Slim 7i Aura Edition（14” ,Gen 11），14吋機身重量僅975g，厚度不過13.9mm，機面特別印上今屆世界盃的Logo。

Shield Mode防偷窺

這部限定版的規格跟標準版一致，螢幕用上14吋2.8K 120Hz OLED PureSight Pro面板，支援觸控操作之餘，還具有Shield Mode防護模式，當偵測到有人在背後窺看螢幕，系統會自動模糊畫面，並在用戶離開座位時即時鎖定電腦，確保私穩安全。

Core Ultra 7 355處理器

效能方面，此機採用Series 3 Intel Core Ultra 7 355，內置專門處理AI運算的NPU，配合32GB記憶體及1TB SSD，AI運算能力強大，能流暢執行多項Copilot+ PC功能。至於Qira AI跨設備智能助手，只需輕敲筆電側面，即可與智能手機無縫連接，相片或檔案直接拖放即可，做到快速分享及編輯。

  • 售價：$16,798起
  • 查詢：按此

Fujitsu Note U：紀錄保持者

提起輕量筆電，怎少得日本Fujitsu富士通！旗下Note U系列一直是紀錄保持者，當中採用Snapdragon X Plus處理器的最新型號WU6-L1，繼續以634g重量，成為全球最輕Copilot+ PC。事實這個重量比起一樽700毫升樽裝水還要輕，拿起機身會令人錯以為是Dummy機，輕巧程度真的做到極致。

31Wh電池續航略有不足

WU6-L1配備14吋全高清螢幕，採用Snapdragon X Plus處理器，美中不足是受限於重量，電池容量只有31Wh，不及同級對手一半，然而多得運行ARM架構，續航力仍能維持約13小時。若追求更高效能或續航，Note U系列亦有可選配Intel Core處理器的WU1-L1，雖則重量增至908g，起比上文ASUS及Lenovo機款，仍能以輕鬆取勝。

  • 售價：184,800日圓（約9,097港元）起
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文：B1807

圖：B1807、Fujitsu

 

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