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屈臣氏全場無門檻88折！一日限定 指定分店即享 加送高達$120優惠券

時尚購物
更新時間：13:24 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:24 2026-03-21 HKT

深受本地家庭喜愛的連鎖個人護理產品零售店屈臣氏，以其齊全的商品和便利的服務網成為大家生活中的日常補給站。為回饋顧客，屈臣氏於今日（3月21日）推出一日限定的驚喜優惠，指定分店會有全場無門檻88折！而購買部分指定商品，更加送合共高達$120的優惠券，讓顧客盡享折上折優惠，即睇內文優惠詳情。

屈臣氏只限一日88折！全場無門檻有折 指定分店即享

為回饋顧客，屈臣氏於3月21日推出一日限定的驚喜優惠，指定分店會有全場無門檻88折。
為回饋顧客，屈臣氏於3月21日推出一日限定的驚喜優惠，指定分店會有全場無門檻88折。

連鎖個人護理產品零售店屈臣氏不時會推出全場折扣優惠予顧客，日前屈臣氏宣布於今日再度推出88折限時優惠！易賞錢會員於指定門市分店購物，即可享全場無門檻88折優惠。指定分店遍佈港九新界，無論購買任何個人護理、健康產品或日用品均可享折扣，是入貨的好機會

除全場88折外，購買部分指定產品滿指定金額，更可享額外折上折優惠，包括︰

  • 優惠1︰買任何護膚/美妝產品滿$150（不包括男士護膚產品），即送$50護膚/美妝產品優惠券
  • 優惠2︰買精選靈芝、蟲草或免疫保健產品滿$688，即送$10指定健康產品優惠券
  • 優惠3︰買精選纖體塑身或祛濕產品滿$488，即送$60屈臣氏精選健康產品優惠券

指定信用卡再減$50

另外，由即日起至5月31日期間，於屈臣氏分店或網店一次購物滿$500，並使用任何滙豐信用卡簽賬，即可額外獲得$50屈臣氏電子優惠券。門市優惠券會存入顧客的易賞錢App帳戶，有效期至今年6月30日；而網店優惠券會於6月30日或之前存入屈臣氏網店電子銀包，有效期至今年7月31日。名額有限，先到先得，送完即止。

屈臣氏88折優惠詳情

  • 優惠日期：2026年3月21日（星期六）
  • 地點：屈臣氏指定分店 ＞＞按此＜＜
  • 條款及細則：
    • 88折優惠不適用於購買禮券、部分指定推廣、新會員優惠、體檢及疫苗計劃、處方產品等多項服務及產品
    • 所有贈送之優惠券均有使用期限及條款約束，詳情請參閱優惠券背面

資料來源︰Watsons

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