馬莎快閃優惠低至85折！人氣食品/男女裝/童裝/家品限時4天減價 必搶龍蝦湯/乳酪/朱古力

來自英國的知名品牌馬莎百貨（Marks & Spencer），以其高品質的服飾、家品及美食深受香港消費者喜愛。最近，M&S宣布將於3月20日至23日期間，推出一連四天的驚喜快閃優惠，涵蓋多款熱賣商品。無論是想為衣櫃添置春裝，還是大手入貨儲備糧食，這次的推廣活動都提供了絕佳的折扣，例如購買服飾、家品等滿3件即可享85折優惠，絕對是個不容錯過的掃貨時機！

馬莎食品88折 門市限定搶零食/紅酒/芝士/龍蝦湯

對於美食愛好者而言，M&S的食品部一向充滿驚喜。在為期四天的優惠中，顧客於門市食品部購物滿$250，即可享有88折優惠。M&S的食品向來以品質優良及選擇多樣而聞名，當中不少更是香港家庭的必備存貨。例如，其招牌龍蝦湯口感香濃，是懶人料理的恩物；來自世界各地的芝士、火腿拼盤適合派對聚會；而各式朱古力、餅乾及零食，更是辦公室或家中的最佳「口立濕」。這次優惠正好讓大家以更實惠的價錢，盡情選購心水英倫滋味。

Ｍ＆S服飾家品優惠 3件即享85折

服裝﹑家品及美容護理產品​，3件或以上85折。 (資料圖片)

這次快閃優惠的一大亮點，是服裝、家品及美容護理產品的折扣。活動期間，凡選購此類別商品滿2件，即可享92折；若購買3件或以上，折扣力度更提升至85折。M&S的服裝系列一向以經典設計和舒適質料見稱，涵蓋男女正裝、休閒服以至童裝，適合不同年齡層的家庭成員。同時，其家品系列如寢具、餐具及浴室用品，設計簡約而富有質感，能輕鬆為家居增添英倫品味。不妨趁此機會，為換季做好準備，或為家居佈置注入新氣象。

馬莎百貨（Marks & Spencer）優惠詳情