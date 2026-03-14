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Dr. Kong又一神鞋？！證女神梁敏巧搏命狂奔「東張鞋」屬自家出品 售$429兼買1送1 網民︰即刻想買返對

時尚購物
更新時間：17:05 2026-03-14 HKT
發佈時間：17:05 2026-03-14 HKT

Dr. Kong早前一對厚底「地雷鞋」於Threads上爆紅，引來大批網民搶購兼賣斷市，非常厲害。但近日，店家另一對休閒鞋再度被網民封為「神鞋」！事緣日前TVB《東張西望》主持梁敏巧於報道一場驚心動魄的街頭追逐中，腳上一對鞋意外成為網民焦點。而健康鞋品牌Dr. Kong其後亦親自回應該鞋屬自家出品，引起網民熱議，即睇內文詳情！

繼「地雷鞋」後再創神話！東張女神梁敏巧穿Dr. Kong鞋狂奔報道

TVB節目《東張西望》日前報導一宗駭人案件，一名男子聲稱曾與未成年兒子發生性關係，並邀約網友與其子進行3P等，其後因涉嫌發布兒童色情物品被警方拘捕。而主持梁敏巧（Maggie）在追訪過程中，為了質問涉案男子，與攝製隊在旺角街頭展開長達近40分鐘的追逐戰，她表現出的採訪專業與驚人體力備受網民讚賞，而她在追逐中所穿的一對鞋更意外引起網民的關注。

網民好奇戰鞋誰屬 Dr. Kong官方親自解謎

事後有網民於社交平台發文，除了驚嘆Maggie的表現外，更好奇地詢問：「可摸耳（唔可以）公開你對鞋係邊個牌子型號？」，怎料帖文獲得意想不到的回應，獲健康鞋品牌Dr. Kong的官方帳號親自留言解謎，「嗱～型號係呢對（型號：1W50A3008BW0）」。

該網民其後亦更新帖文，興奮地分享東張女神所穿的正是Dr. Kong的「1W50A3008BW0休閒鞋」，僅「四舊幾水有交易！」。由於這對鞋不像坊間的大型品牌波鞋般有專屬名字，故網民更風趣地為這雙鞋命名做「JusticeStride」（正義之步），並呼籲品牌應盡快贊助梁敏巧及其他東張女神。

繼「地雷鞋」後再掀熱話 網民：即刻想買返對

根據Dr. Kong官方資料，這款休閒鞋的鞋面是採用耐磨耐用的超纖物料，鞋底則為抓地力強的橡膠，是「質感細膩、行走安全」，原價$799，而現時正以$429特價發售，並有買一送一優惠。

其實這次並非Dr. Kong首次在網絡爆紅，品牌早前一款厚底皮鞋因外型適合日本「地雷系」穿搭，被網民稱為「地雷鞋」，獲Threads友力推，並引發搶購潮，導致全線斷貨。如今「東張鞋」再次跑出，網民紛紛表示驚喜，「Dr.Kong又地雷鞋又東張鞋，行大運」；亦有網民大讚鞋款設計「幾靚」，並發揮創意建議鞋名叫「巧敏捷」，更表示「真係即刻想買返對」。

資料來源︰drkong.footcare.hk＠Threads、maggiemanhau＠IG

延伸閱讀︰Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！

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