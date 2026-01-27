Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！

Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！近日，有網民在社交平台發文，指在健康鞋專門店Dr. Kong發現一對適合日系「地雷」裝扮（搭配帶歌德元素，以暗色系為主）的厚底皮鞋，現時更可以$599買一送一優惠入手，平均每對$300有找，實測穿著半日感覺舒適，而且不會刮腳，性價比極高！帖文其後在Threads瘋傳，吸引不少喜愛日系裝扮、以及想在看演唱會時「增高」的女生到門市入手相同及類似鞋款，有人更笑稱入手後可以「做個健康地雷妹！」即看下文了解詳情。

Dr. Kong厚底「地雷鞋」Threads爆紅！ 網民實測唔刮腳+鞋底軟硬適中

近日，有網民在Threads發文，指在Dr. Kong發現一對厚底皮鞋，形容該鞋款不僅能完美搭配日系「地雷系」風格，穿起來也相當舒適，現時更有買一送一優惠，$599即可入手兩對鞋，性價比頗高。帖文成功引來大批網民關注，不少人見狀紛紛到門市查詢及購買有關鞋款，讓Dr. Kong各款厚底皮鞋迅速在Threads上爆紅！

其後，原帖網民表示在穿著半天後，發現鞋子完全不刮腳，鞋舌及鞋面物料柔軟適中，不會過硬或頂傷腳面，即使長時間穿著亦無磨損或不適。然而，她指出若平日不習慣較高厚底鞋，初次穿著時可能稍感難行，需一段適應期；但若額外加入高足弓鞋墊，行走感覺將更為舒適。

網民：做個健康「地雷妹」！

不少網民感謝原帖推介，「多謝樓主推介，今日即刻去咗買。左腳用鉗拆咗兩粒W。另外買一送一揀咗對銀色ballet flat」、「唔係你出po，大家對Dr. Kong印象仲停留喺老土學生鞋款」、「大癲，身邊朋友個個即刻話要去買。」更有網民笑言：「而家見到個綠色覺得有啲潮」、「Dr. Kong應該冇諗過有日會變地雷brand」、「地雷要健康，去搵Dr.Kong」、「做個健康嘅地雷妹」、「建議Dr. Kong出多啲，地雷都可以健康。」

「地雷系列」全線賣斷貨 官方：努力加單中！兒童鞋／成人鞋限時買1送1

Dr. Kong全線門市現正進行賀年優惠，多款兒童鞋、成人鞋及人氣背包限時買一送一（以較低價貨品計算折扣，指定組合除外），且同步進行滿額即減優惠，買滿$1,000可減$100，買滿$1,600即減$200！

根據最新消息，有網民指今日（27日）有關鞋款已於全線門市賣斷貨，「店員話已經全市斷貨，訂都冇得訂」。Dr. Kong則在官方Threads發文表示「脆友們……你哋真係唔係講笑咁勁。……你哋發掘嗰兩款「地雷系列」我哋𠵱家努力加單中 暫時未接受訂貨呀。有新消息，我哋會即刻update大家！」

Dr. Kong

圖片及資料來源：Threads@erhy110、Threads@yoyolamy

文：Y