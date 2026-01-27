Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！

生活百科
更新時間：18:10 2026-01-27 HKT
發佈時間：18:10 2026-01-27 HKT

Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！近日，有網民在社交平台發文，指在健康鞋專門店Dr. Kong發現一對適合日系「地雷」裝扮（搭配帶歌德元素，以暗色系為主）的厚底皮鞋，現時更可以$599買一送一優惠入手，平均每對$300有找，實測穿著半日感覺舒適，而且不會刮腳，性價比極高！帖文其後在Threads瘋傳，吸引不少喜愛日系裝扮、以及想在看演唱會時「增高」的女生到門市入手相同及類似鞋款，有人更笑稱入手後可以「做個健康地雷妹！」即看下文了解詳情。

Dr. Kong厚底「地雷鞋」Threads爆紅！ 網民實測唔刮腳+鞋底軟硬適中

近日，有網民在Threads發文，指在Dr. Kong發現一對厚底皮鞋，形容該鞋款不僅能完美搭配日系「地雷系」風格，穿起來也相當舒適，現時更有買一送一優惠，$599即可入手兩對鞋，性價比頗高。帖文成功引來大批網民關注，不少人見狀紛紛到門市查詢及購買有關鞋款，讓Dr. Kong各款厚底皮鞋迅速在Threads上爆紅！

其後，原帖網民表示在穿著半天後，發現鞋子完全不刮腳，鞋舌及鞋面物料柔軟適中，不會過硬或頂傷腳面，即使長時間穿著亦無磨損或不適。然而，她指出若平日不習慣較高厚底鞋，初次穿著時可能稍感難行，需一段適應期；但若額外加入高足弓鞋墊，行走感覺將更為舒適。

網民：做個健康「地雷妹」！

不少網民感謝原帖推介，「多謝樓主推介，今日即刻去咗買。左腳用鉗拆咗兩粒W。另外買一送一揀咗對銀色ballet flat」、「唔係你出po，大家對Dr. Kong印象仲停留喺老土學生鞋款」、「大癲，身邊朋友個個即刻話要去買。」更有網民笑言：「而家見到個綠色覺得有啲潮」、「Dr. Kong應該冇諗過有日會變地雷brand」、「地雷要健康，去搵Dr.Kong」、「做個健康嘅地雷妹」、「建議Dr. Kong出多啲，地雷都可以健康。」

「地雷系列」全線賣斷貨 官方：努力加單中！兒童鞋／成人鞋限時買1送1

Dr. Kong全線門市現正進行賀年優惠，多款兒童鞋、成人鞋及人氣背包限時買一送一（以較低價貨品計算折扣，指定組合除外），且同步進行滿額即減優惠，買滿$1,000可減$100，買滿$1,600即減$200！

根據最新消息，有網民指今日（27日）有關鞋款已於全線門市賣斷貨，「店員話已經全市斷貨，訂都冇得訂」。Dr. Kong則在官方Threads發文表示「脆友們……你哋真係唔係講笑咁勁。……你哋發掘嗰兩款「地雷系列」我哋𠵱家努力加單中 暫時未接受訂貨呀。有新消息，我哋會即刻update大家！」

Dr. Kong

圖片及資料來源：Threads@erhy110Threads@yoyolamy

文：Y

延伸閱讀：瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
 

最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
7小時前
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
8小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
11小時前
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
7小時前
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
政情
3小時前
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT