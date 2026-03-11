荃灣豐澤特賣場2026｜開倉優惠低至19折！必搶iPad Air/Dyson空氣清新機/Samsung手機（附抽籤登記連結）

一年一度的豐澤開倉又來了！豐澤宣布將於荃灣舉辦首場大型特賣場，為「易賞錢」會員帶來震撼優惠。多款精選電子產品及家電將以低至19折的驚喜價發售，當中包括Samsung多款人氣手機、AppleiPad Air、電腦及Dyson產品，絕對是科技愛好者及精明消費者不容錯過的盛事。

豐澤荃灣開倉！ Apple iPad、 Samsung手機 ／Sony、Canon相機「開倉價」低至5折

豐澤荃灣開倉！ Apple iPad、 Samsung手機 ／Sony、Canon相機「開倉價」低至5折

豐澤荃灣開倉！ Apple iPad、 Samsung手機 ／Sony、Canon相機「開倉價」低至5折

荃灣豐澤特賣場的焦點無疑落在多款星級電子產品，以低至19折的開倉價發售。對於追求高效辦公和娛樂體驗的消費者，場內有多款手機、平板及手提電腦以低至5折發售。

其中包括輕巧便攜、功能強大的 Apple iPad Air，無論是工作筆記還是影音娛樂都能輕鬆勝任；同時，備受矚目的旗艦手機 Samsung Galaxy S25 Ultra，以其頂級的攝影效能和流暢操作體驗，滿足追求極致攝影效果的用戶；而 Galaxy Book 5 Pro 則為專業人士提供了高效能的移動辦公解決方案。

此外，攝影愛好者亦可在場內找到心頭好，多款人氣相機低至3折，例如適合旅行隨拍的 Canon 輕便相機，以及專為影片創作者而設的 Sony 影像網誌相機，助您輕鬆記錄生活每個精彩瞬間。

Philips、Dyson家庭電器19折入手！

除了個人電子產品，特賣場亦匯聚多款提升生活品質的家庭電器，折扣更低至19折。想為家人準備健康飲品，高效實用的 Philips 榨汁機 會是您的廚房好幫手。面對香港潮濕且空氣質素多變的環境，一部具備空氣淨化功能的風扇尤其重要，Dyson 空氣清新機 系列結合了涼風與過濾功能，能有效捕捉及過濾空氣中的致敏原和污染物，為家人提供一個更舒適健康的居住環境，是今次特賣場的必搶目標之一。

豐澤荃灣特賣場2026 (豐澤開倉)優惠詳情

活動資格：「易賞錢」App會員專享。

登記日期：由即日起至2026年3月22日晚上11時59分。

抽籤結果公佈：2026年3月25日，中籤會員將會收到「易賞錢」App的推送通知。

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓。

開放日期：2026年3月27日至4月7日。

購物時段：每日共5個時段（早上11:30至晚上8:00）。

VIP會員時段：2026年3月27日及28日的指定時段（早上11:30 - 下午1:00；下午2:00 - 下午3:30）。

入場名額：每日1,350個，每位中籤會員可攜同一位朋友進場。

條款及細則：每位會員只能登記一次，重複登記將不獲受理。系統有機會分配非會員選取的時段，而已被分配的時段不能更改。

登記抽籤步驟：

延伸閱讀：Samsung Galaxy S26 Ultra實測！外形/性能/影拍全面比拼S25 Ultra



