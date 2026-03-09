Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNIQLO/GU免費送新衫？網民實測一招$0換人氣新品 5步簡單登記+換領教學

時尚購物
更新時間：15:40 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:40 2026-03-09 HKT

日本人氣連鎖服飾品牌UNIQLO及GU近年推出多款人氣產品，加上定價合理，深受不少港人歡迎。最近，有網民實測一招經官方網站或APP換領的「隱藏福利」，只需完成5步簡單登記，即有機會免費獲得當季新品，即睇詳情！

GU一招免費送新衫？網民實測$0換人氣單品：好著數

UNIQLO及GU不時推出優惠，讓客人以更抵價錢入手多款時尚單品。近日，有網民發現原來GU APP內有一項「隱藏功能」，說的就是開放予所有會員參加的「GU會員評價有禮賞」，只需完成指定步驟，就有機會取得當季人氣潮流單品！以該網民的分享為例，他完成登記並成功獲選後，成功以「零成本」方式獲贈一條Barrel Ankle Pants（$199），更可以任選心水顏色，直言「好著數」！

「GU會員評價有禮賞」參加步驟及換領方式：

1. 下載GU APP

下載GU APP，並以手提電話號碼註冊成為新會員，並可獲得單次購物滿$300減$20優惠券

2. 登入GU APP

成為會員後，登入GU APP內可以購買商品、查看購物記錄及可使用的優惠券，於下次購物時使用。

3. 撰寫評價

在GU APP商品頁面點擊「填寫評論」，分享該期「GU會員評價有禮賞」相關商品的穿搭心得或任何意見。如在剛過去的1至2月份，GU「會員評價有禮賞」的評價對象為BAG袋款系列之任何商品（已截止）。無需購買亦可留下對商品的評價，意見不論正負，愈具體愈有機會獲選！

4. 完成活動登記表格

填寫評論後，於截止日期前完成指定活動登記表格，即有機會獲免費指定商品體驗機會（每期名額100個）。

5. 收到「GU會員評價有禮賞」活動通知

GU選出合資格會員後，將送出免費商品體驗；獲選會員於APP內收到電子換領券乙張後，前往任何一間香港門店，憑換領券即可換領指定體驗商品！

UNIQLO會員限定免費試新衫！

至於UNIQLO方面，與GU一樣不定時推出新品試穿活動，官網列出的「現有會員禮遇」中亦包括一項「會員評價送好禮活動」，只需填寫商品評價，即有機會獲選參與「商品體驗活動」，免費獲得商品試穿。惟據官方網站顯示，目前未有推出相關活動，如有興趣參與，不妨多留意官方網站的最新資訊！

來源：GUUNIQLO

文：LW

同場加映：本地時裝店HISSO突然宣布全線結業！開業15年 清貨減價1折起 網民不捨︰好鐘意你哋啲衫

