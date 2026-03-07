屈臣氏快閃88折優惠！只限一日 全場無門檻 1招再減$15+指定貨品送$60券
更新時間：13:52 2026-03-07 HKT
作為廣受歡迎的個人護理產品連鎖店，屈臣氏以多元化的產品選擇及便捷的購物體驗，成為許多消費者的日常補給站。為回饋顧客，屈臣氏於今日（3月7日）推出全場無門檻88折的超抵優惠！使用PayMe電子支付方法，消費滿額更即減$15，另外還有多項折上折優惠，即睇內文詳情！
屈臣氏限定一日全場無門檻88折！門市/網店同步 1支付方法再減$15
屈臣氏於今日（3月7日）再度推出備受期待的限時優惠，易賞錢會員無論在門市或網店，均可享全場無門檻88折優惠，是購買個人護理及健康產品的絕佳機會。顧客如在網店購物，結帳時只需輸入優惠碼「12OFF」，即可參與這次購物盛事。此外，屈臣氏同步推出多項限時優惠︰
- 優惠1︰於PayMe領券後，在門市或網店以PayMe消費滿$200，即減$15
- 優惠2︰憑任何滙豐信用卡單一簽賬滿$500，即可獲$50電子優惠券
- 優惠3︰購買護膚/美妝產品滿$150，即送$50護膚/美妝產品優惠券
- 優惠4︰購買指定成人營養/復康營養/成人紙尿褲產品滿$350，即送$50健康產品優惠券
- 優惠5︰購買指定睡眠抗壓保健產品滿$250，即送$25相關產品優惠券
- 優惠6︰購買指定頭髮保健產品滿$450，即送$60相關產品優惠券
轉季保養必備 美容護膚產品折上折
除88折優惠外，踏入轉季時節，天氣時濕時乾，皮膚容易變得不穩定，屈臣氏精選了一系列人氣品牌美容護膚產品，更有買一送一、第二件半價等優惠，配合全場88折，讓大家以更實惠的價錢，買到心頭好：
- OLAY胜肽專研緊緻輕潤乳霜套裝：88折價$280；買任何OLAY護膚產品 （不包括ProX系列）滿$388，再送$50優惠券
- NEUTROGENA水活保濕透明質酸B5精華：買1送1，88折後平均每件$92
- AHC獨家套裝：88折價$122.3
- DERMAFIRM R4 紫蘇舒緩修護面霜：買1送1，88折後平均每件$117.9
- HETRAS香療沐浴露：第2件半價，88折後平均每件$52.2
- DOVE產品：88折價$60.8；買任何Dove沐浴產品滿$69，送潔而亮特強去污液500毫升1件（價值$17）
屈臣氏88折優惠
- 地點︰全線分店 ＞＞按此＜＜
- 條款及細則：
- 88折優惠只限易賞錢會員，不適用於購買禮券、部分推廣及指定服務
- PayMe優惠券每位用戶限領1張，數量有限，先到先得
- 各項優惠券設有使用期限及條款，詳情請參閱券上細則
- 優惠受條款及細則約束，詳情可參閱屈臣氏官方網站或向店員查詢
資料來源︰Watsons
