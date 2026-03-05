Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Patagonia太古城開倉劈價低至4折！$156起入手機能褲/T恤/外套 會員再享9折

更新時間：12:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-05 HKT

戶外運動服飾品牌Patagonia最近於太古城店及網上商店同步推出震撼優惠，精選貨品折扣低至4折，價錢極具吸引力，部份產品僅以$156即可入手，會員更可尊享額外9折，是添置高品質戶外裝備的絕佳時機。

太古城Patagonia開倉低至4折！人氣機能褲/T恤/外套$156起

Patagonia精選男裝大減價 兼顧日常與極限戶外機能

在這次減價活動中，多款皇牌男裝產品絕對不容錯過。專為滑雪等雪地活動設計的「Storm Shift Jacket」，採用頂級的 GORE-TEX ePE 防水透氣面料，能在惡劣天氣下提供極佳保護，同時有效排走濕氣，維持身體乾爽溫暖，是戶外探險的靈活首選。

而對於追求日常舒適度的消費者，「Better Sweater Crewneck」則是不二之選。它由再生聚酯纖維針織刷毛製成，觸感柔軟溫暖，搭配實用的拉鍊口袋，無論是城市穿梭或郊外遠足，都能提供恰到好處的保暖效果。

女裝及童裝均有折 融合復古時尚與保暖實用性

女裝方面同樣帶來多重驚喜，「Downdrift Jacket」融合了復古風格與現代機能，外套填充 600-fill power 的高品質再生羽絨，提供極致溫暖。其可拆卸的帽兜與防風前襟設計，讓穿著者能從容應對變幻莫測的天氣。適合日常穿著的「Lunar Dusk Hoody」抓絨外套，採用舒適的再生聚酯纖維絨毛，並經過 PFC-free 不含全氟化學品的潑水處理，成為出門必備的保暖單品。

品牌同時照顧到兒童及嬰幼兒的需要，「Powder Town Jacket」是雪地活動的全能外套，採用 150 克 Thermogreen® 再生保暖材質，並具備 H2No® 防水透氣薄膜，確保孩子在雪地中保持溫暖乾爽。而「BB 版 Snow Pile Jacket」則為幼童提供周全保護，除了同樣具備防水、保暖功能外，其 Grow-Fit 袖口設計更可延長外套的穿著年限，體現品牌的環保傳承精神。

Patagonia 減價優惠詳情

  • 優惠內容：精選貨品低至 4 折，會員可享額外 9 折優惠，產品$156起
  • 發售地點：Patagonia 太古城店及網上商店同步發售
  • 店舖地址：鰂魚涌太古城中心 G068 號舖
  • 營業時間：11am-9pm
  • 聯絡電話：2111 9222

 

資料來源：Patagonia Hong Kong

 

同場加映：Maison Kitsuné「小狐狸」開倉優惠！35折起入手上衣/布袋/帽子 文具/環保飲管/水樽$45起

