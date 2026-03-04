Maison Kitsuné「小狐狸」開倉優惠！35折起入手上衣/布袋/帽子 文具/環保飲管/水樽$45起
Maison Kitsuné「小狐狸」開倉｜時尚品牌Maison Kitsuné一向以「小狐狸」標誌聞名，吸引一批粉絲的支持。Maison Kitsuné由即日起與OnTheList購物平台進行開倉優惠，全場商品低至35折入手上衣、布袋、帽子。此外，品牌可愛的小物，如文具、環保飲管套裝及水樽亦$45起，即睇開倉詳情！
Maison Kitsuné「小狐狸」開倉優惠！35折起入手上衣/布袋/帽子
以小狐狸標誌聞名的巴黎時尚品牌Maison Kitsuné，由創意2人組於Gildas Loaëc和Masaya Kuroki於2002年創立，融合時尚、音樂、咖啡等多種元素，傳遞充滿藝術靈感且靈動多變的生活方式。從品牌名字足見融合巴黎與東京文化美學，Maison是法語房子之意，Kitsuné則是取狐（キツネ）的日語發音而來。設計除了帶有法式簡潔優雅之外，還有精緻的裁剪、活潑舒適設計的特色，吸引大批支持者喜愛。
今次Maison Kitsuné聯同OnTheList購物平台推出開倉優惠，全場商品低至35折入手多款上衣、布袋及帽子等。品牌招牌的「小狐狸」布袋原價$810，35折後價只售$284；印有「小狐狸」短袖上衣原價$840，35折後價售$294；可愛「小狐狸」襪子抑後價$145，相當抵買，適合為正來臨的夏天置裝！
文具/環保飲管/水樽$45起
除了日常服飾之外，品牌的文具、帽子、水樽亦在減價之列，便利貼折後只售$53、環保水樽售$175、一套3件膠紙售$49。至於帽子方面，印上「小狐狸」的鴨舌帽減價至$315，品牌粉絲不要錯過！客人購物滿$200可享免費送貨，付款後將於2-4星期派送。
Maison Kitsuné x OnTheList開倉
