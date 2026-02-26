Samsung Galaxy S26 Ultra上手試！螢幕首創一鍵防偷窺 整合Perplexity AI跨應用執行任務

Samsung剛舉行今年首場Galaxy Unpacked發布會，主角正是統一了鏡頭模組設計風格的Galaxy S26系列，除了升級處理器及整合Perplexity AI，讓本地用家無痛體驗代理式AI，簡單快捷執行跨應用任務，當中旗艦Galaxy S26 Ultra更首次具備防偷窺顯示的螢幕設計，不用外加芒貼都可一鍵保護私隱，同場還有來新一代AI降噪耳機Galaxy Buds4系列。

Samsung Galaxy S26 Ultra螢幕首創一鍵防偷窺 整合Perplexity AI跨應用執行任務

Galaxy S26 Ultra：首創硬件級防偷窺顯示

自上代改用圓角設計，新一代Galaxy S26 Ultra繼續加大弧度，大圓角機身不但更好握手，由於厚度進一步偷薄，新作憑 7.9m m成為同系歷來最薄Ultra，重量亦由 218g 減至 214g 。至於Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X螢幕仍是6.9吋（解像度3,120×1,440）及120Hz，不過首次在硬件層面加入防偷窺顯示功能，透過面板上的正常像素與相對較窄的像素切換，提供一個手機私穩新標準，一如貼上防偷窺芒貼，別人在兩側較窄角度，只會看到螢幕變成黑色，看不到畫面內容，而且這個Privacy mode可隨意一鍵開關，如在人多擠逼的車廂才開啟，跟好友或同事分享畫面時則關上，相比芒貼靈活得多，也不會有後者令螢幕亮度變暗的問題。

Hey Plex語音喚醒AI助理

眾所周知，新一代Android手機原本可用到Google Gemini AI，可是香港用戶因地緣政治一直被排除在外，Samsung為讓本地用戶體驗代理式AI（Agentic AI）如何融合生活應用，在Galaxy S26系列運行的One UI 8.5中整合頗受本地用戶歡迎的Perplexity AI，現在長按電源掣，或說聲「Hey Plex」，就可以喚醒AI助理，以廣東話問長問短，無論建議外遊行程，又或分析運動記錄，都可一一辦到，而且Samsung同時將常用應用程式與Perplexity AI深度整合，令這個代理式AI真的可以執行跨應用的連串任務，如放工想Call網約車返屋企，AI能在背後代勞，你只要選擇哪類型的網約車就可送出訂單，這才是手機上應有的AI體驗。

Galaxy AI直接輸入Prompt

除了Perplexity AI幫手，Galaxy S26系列自家Galaxy AI亦追加輸入Prompt（提示語）的玩法，在生成圖像方面非常管用，如在相片助手直接描述想要更改的細節，就可把切去了一份的蛋糕回復原狀，又或幫自己試新衫，借助AI生成穿上不同衣服的效果，至於戴太陽鏡、沙灘帽就更加手到拿來，有別之前要拿起S Pen畫公仔，再要AI估估下。此外，今代在Now Brief以外，還加入了Now Nudge，AI可分析螢幕內容，並因應情景提供及時且相關的建議，如訊息對話中提到跟對方約好下周吃飯，Now Nudge便會建議將行程加入日曆，主動出擊更貼心。

充電提速至60W

既是2026年新旗艦，Galaxy S26 Ultra當然用上最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，內置最高 16G B RAM及1TB儲存容量，一如S26及S26+支援實體SIM雙卡及eSIM，雖然電池容量維持 5,000m Ah水平，但有線快充升級至Fast Charge 3.0，對應最高60W快充，只需30分鐘即可由零電量充至75%。

2億角主鏡配F1.4大光圈

說到影拍，Galaxy S26 Ultra仍是大家熟悉的4鏡設計，當中廣角主鏡沿用2億像素感光元件，不過光圈由上代F1.7加大至F1.4，整體吸光量大增47%，配合Nightography功能及AI輔助，夜間拍攝成像更清晰乾淨，一對遠攝鏡則繼續提供3倍（ 10M P）及5倍（ 50M P）光學變焦，另有 50M P超廣角。

水平鎖定拍片+APV編碼

值得一提的是拍片，除了升級Super Steady動態攝影功能新增水平鎖定，例如在遊樂場追着小朋友錄影，水平鎖定可大大提高畫面穩定性，效果有點像Action Cam。而Galaxy S26 Ultra更首度支援APV（Advanced Professional Video）錄影編碼，在高壓縮率下保持極佳畫質，不論APV 422 HQ或APV 422 L Q均且支援LOG及HDR錄影，且可直接儲存到外置儲存裝置，能滿足專業拍片需要。

Galaxy Buds4系列對應Perplexity

手機以外，Samsung同步帶來升級至藍牙6.1連接的Galaxy Buds4系列，其中入耳式Buds4 Pro沿用雙單元設計，當中低音單元發聲面積大增20%，低音效果更澎湃，實時適應式降噪更可根據不同環境自動調節，同時超寬頻通話表現亦更清晰。更重要是可以配合新一代S26系列，透過語音指令喚醒Perplexity AI執行任務，配合即時翻譯功能，堪稱新世代AI耳機。

Galaxy Book6 Ultra可選配GTX 5070/5060顯示卡

筆電同樣帶來新一代Galaxy Book6系列，備有Galaxy Book6（14吋/16吋）、Galaxy Book6 Pro（14吋/16吋）及Galaxy Book6 Ultra（16吋），後者不但是最薄Galaxy Book Ultra，效能亦做到打機、生成式AI一步到位，事關採用全新Intel Core Ultra Series 3處理器，NPU運算達到50 TOPS之餘，用戶還可選配NVIDIA GeForce RTX 5070/5060獨立顯示卡，而重新設計的Vapor Chamber擁有更大導熱面積，均勻分散熱量，散熱效率較上代提升35%

The Movingstyle可拆式移動顯示器

Samsung終於在本地推出移動顯示器，頭炮The Movingstyle（型號LSM 7F ）用上27吋QHD觸控螢幕，不但可經HDMI、USB-C連接不同訊源，又或透過WiFi無線串流，還可以同步手機遊戲在大螢幕上接力遊玩。內置滾輪可以輕鬆出入不同房間，The Movingstyle最特別之處是螢幕可獨立拆下來，直接坐枱擺放或充當平板，而內置電池更可提供3小時續航。

售價：待定

文、圖：B1807