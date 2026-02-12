Momax 1-Vibe Clip M.IN.D夾耳式耳機破抵價！舒適享樂+大熱AI翻譯售$368 Nuarl/Buttons新作齊打破語言隔膜
發佈時間：12:00 2026-02-12 HKT
今時今日到外地旅遊，還怕遇上言語不通？只要善用AI翻譯，基本上再沒有雞同鴨講的情況，就算手機不具相關功能，簡單戴上一對夾耳式無線耳機，已經做到AI即時翻譯，如Momax、Nuarl等新作，而且花費無幾，新款三、數百元有交易，可謂買耳機送AI翻譯，若準備出外度歲，確是不可或缺的智能新裝備。
Momax 1-Vibe Clip M.IN.D夾耳式耳機舒適享樂+AI翻譯售$368
Momax 1-Vibe Clip M.IN.D：親民價上位
本地品牌Momax近年開發新產品緊貼潮流，且「百足咁多爪」，繼全球定位器、智能手錶及智能戒指後，剛又推出首款夾耳式開放耳機1-Vibe Clip M.IN.D，別以為價錢不過三百多元，又是單純高性價比貨色，實在相比聽歌，耳機最大賣點是只要配合自家開發手機App《M.IN.D》，即可進行AI翻譯，官方聲稱支援超過140種語言（進階版），至於免費的基本版為常用16+語言，令1-Vibe Clip M.IN.D由穿戴式音訊裝備升格為智能伴侶。
11mm動圈單元音色不俗
近期夾耳式耳機成功上位，全因佩戴舒適，連眼鏡一族也不抗拒，而1-Vibe Clip M.IN.D採用高靈敏度
稍後追加對話翻譯
說回AI，1-Vibe Clip M.IN.D隨機附送一個激活碼，激活了《M.IN.D》App的帳號後，即可使用錄音翻譯、會記摘要及AI暢聊等免費功能，稍後還會加入對話翻譯。目前若要外地進行即時翻譯，如同聲傳譯，需在App內付費增值，以點數解鎖相關功能，即時跟外國人無障礙溝通不過，由於是戴上耳機收聽翻譯內容，不似用手機重覆播放那樣麻煩。
- 售價：$368
- 查詢：按此
Nuarl vClip：雙單元Hi-Res音質
來自日本的Nuarl vClip，同樣走夾耳路線，彈性支架兼具單手佩戴的靈活，且舒適無壓迫感，更重要是用料規格較同級對手「發燒」，不但用上10×
3種專屬音效模式
撇開音色，vClip同時設有3種專屬音效模式，分別是維持平衡聽感的標準模式、針對Podcast/ASMR優化人聲清晰度的人聲強化，以及營造沉浸包圍感的空間音訊，滿足不同的應用場景。此外，vClip應用了獨家微型聲槽（Micro Sound Slits）技術，有效減少漏音。
AI翻譯免費1年
雖然Nuarl沒有涉足AI範疇，但為趕上AI翻譯潮流，特地跟日本惠安株式會社合作，透過後者的《Auralink》App，用戶可經耳機體驗AI語音翻譯，或將會議內容錄音轉為摘要，官方表示首年可免費完整使用，之後需付費方可繼續。
- 售價：$998
- 查詢：按此
Buttons Clip：語音助理計劃行程
去年推出的Buttons Clip，主打可經《Buttons Lab》App直連大模型，經過多次軟件更新，AI功能已相當整全，不但可透過虛擬助理Hali，以語音指令搜尋資訊，甚至計劃外遊行程，至於即時語音翻譯，更早早整合至AI功能，而且對話過程流暢，亦支援廣東話，功能全面，且不另收費。
追加白色新裝
品牌早前為耳機追加白色，賣相更有節日氣氛。Clip採用
- 售價：$1,049
- 查詢：按此
文：B1807
圖：B1807、Momax、Nuarl、Buttons