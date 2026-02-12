Momax 1-Vibe Clip M.IN.D夾耳式耳機破抵價！舒適享樂+大熱AI翻譯售$368 Nuarl/Buttons新作齊打破語言隔膜

今時今日到外地旅遊，還怕遇上言語不通？只要善用AI翻譯，基本上再沒有雞同鴨講的情況，就算手機不具相關功能，簡單戴上一對夾耳式無線耳機，已經做到AI即時翻譯，如Momax、Nuarl等新作，而且花費無幾，新款三、數百元有交易，可謂買耳機送AI翻譯，若準備出外度歲，確是不可或缺的智能新裝備。

Momax 1-Vibe Clip M.IN.D夾耳式耳機舒適享樂+AI翻譯售$368

Momax 1-Vibe Clip M.IN.D：親民價上位

本地品牌Momax近年開發新產品緊貼潮流，且「百足咁多爪」，繼全球定位器、智能手錶及智能戒指後，剛又推出首款夾耳式開放耳機1-Vibe Clip M.IN.D，別以為價錢不過三百多元，又是單純高性價比貨色，實在相比聽歌，耳機最大賣點是只要配合自家開發手機App《M.IN.D》，即可進行AI翻譯，官方聲稱支援超過140種語言（進階版），至於免費的基本版為常用16+語言，令1-Vibe Clip M.IN.D由穿戴式音訊裝備升格為智能伴侶。

11mm 動圈單元音色不俗

近期夾耳式耳機成功上位，全因佩戴舒適，連眼鏡一族也不抗拒，而1-Vibe Clip M.IN.D採用高靈敏度 11m m三磁路動圈單元，音色不俗，每邊耳機重量輕至 4.2g ，完全考慮到長時間使用最需要就是輕巧，而且針對最多用戶關心的漏音問題，特地加入定向音訊聚焦與防漏音設計，從聲學架構入手改善音樂、通話內容洩漏的尷尬。另為提升通話質素，耳機內置雙收音咪及ENC環境降噪功能，有效提升語音清晰度。

稍後追加對話翻譯

說回AI，1-Vibe Clip M.IN.D隨機附送一個激活碼，激活了《M.IN.D》App的帳號後，即可使用錄音翻譯、會記摘要及AI暢聊等免費功能，稍後還會加入對話翻譯。目前若要外地進行即時翻譯，如同聲傳譯，需在App內付費增值，以點數解鎖相關功能，即時跟外國人無障礙溝通不過，由於是戴上耳機收聽翻譯內容，不似用手機重覆播放那樣麻煩。

Nuarl vClip：雙單元Hi-Res音質

來自日本的Nuarl vClip，同樣走夾耳路線，彈性支架兼具單手佩戴的靈活，且舒適無壓迫感，更重要是用料規格較同級對手「發燒」，不但用上10× 15m m PEEK+PU動圈單元，配合超高頻MEMS Cowell側發聲單元，頻響範圍達20Hz至40kHz，加上支援LDAC編碼，開放式聆聽下仍可實現Hi-Res Wireless高音質標準。

3種專屬音效模式

撇開音色，vClip同時設有3種專屬音效模式，分別是維持平衡聽感的標準模式、針對Podcast/ASMR優化人聲清晰度的人聲強化，以及營造沉浸包圍感的空間音訊，滿足不同的應用場景。此外，vClip應用了獨家微型聲槽（Micro Sound Slits）技術，有效減少漏音。

AI翻譯免費1年

雖然Nuarl沒有涉足AI範疇，但為趕上AI翻譯潮流，特地跟日本惠安株式會社合作，透過後者的《Auralink》App，用戶可經耳機體驗AI語音翻譯，或將會議內容錄音轉為摘要，官方表示首年可免費完整使用，之後需付費方可繼續。

Buttons Clip：語音助理計劃行程

去年推出的Buttons Clip，主打可經《Buttons Lab》App直連大模型，經過多次軟件更新，AI功能已相當整全，不但可透過虛擬助理Hali，以語音指令搜尋資訊，甚至計劃外遊行程，至於即時語音翻譯，更早早整合至AI功能，而且對話過程流暢，亦支援廣東話，功能全面，且不另收費。

追加白色新裝

品牌早前為耳機追加白色，賣相更有節日氣氛。Clip採用 12m m鈦複合雙磁單元，支援藍牙5.4傳輸，同樣不分左、右，佩戴後會自動調整聲道。跟其他開放式耳機相比，Clip音色相當到位，人聲飽滿，聲音細節分明，低頻可透過《Buttons Lab》App的EQ來增強，音量輸出充沛。

文：B1807

圖：B1807、Momax、Nuarl、Buttons