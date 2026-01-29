Sony LX3BT/LX5BT黑膠唱盤回歸！落針回臂全自動 藍牙Hi-Res傳輸+USB電腦轉錄 Technics/Philips特色新「盤」推介

黑膠唱片回歸多年，捧場客已不局限老一輩樂迷，隨着新一代歌手偶像相繼推出精美LP專輯，越來越多年輕世代為實體收藏而加入行列，以致近年黑膠銷量大幅回勇，市場顯著擴大，影音大廠亦趁機重推黑膠唱盤，包括Sony、Philips等，為迎合無線潮流，同時加入藍牙Hi-Res串流，以至整合功放、喇叭一體化，叫年輕樂迷更易上手。

Sony LX3BT/LX5BT黑膠唱盤落針回臂全自動 藍牙Hi-Res傳輸+USB電腦轉錄

Sony LX3BT/LX5BT：一鍵自動落針回臂

屈指一算，Sony上一次推出黑膠唱盤PS-LX310BT已是7年前，當影音迷以為再無後繼，廠商日前發布2款新作PS-LX3BT及PS-LX5BT，外形沿用簡約方正機身設計，操作繼續主打一鍵全自動播放，放入黑膠再按「Start」掣，唱臂即會自動升起並移到唱片落針，播完自動收針回臂，就算剛「入坑」的年輕世代都玩得掂。

LX5BT配高精度MM唱頭

2款新作外形幾乎一樣，只差唱頭位置LX3BT為白色，LX5BT則以黃色作區別，同時用上高精度動磁唱頭（MM），針壓為 2g ，官方表示可帶來更寬廣音場及細膩音色，並額外加固外殼減少不必要的共振，至於轉盤為黑色輕量鋁合金，搭配 5m m 厚橡膠唱片墊，進一步抑制震動，讓模擬輸出更接近Hi‑Res Audio標準，而機背RCA輸出改為獨立鍍金插頭，方便更換發燒線材，顯然是針對音色較有要求的影音迷，而LX3BT只用上標準MM唱頭及 3.5g 針壓，RCA也是固定線材，是一台近乎開箱即用的入門唱盤。

藍牙支援aptX Adaptive編碼

為跟無線享樂接軌，LX3BT及LX5BT不但支援藍牙，還對應aptX、aptX Adaptive編碼，可將黑膠訊號以96kHz/24bit Hi-Res格式，傳輸至對應的藍牙喇叭或無線耳機，選擇後者的話，夜䦨人靜都不用擔心騷擾家人，由於唱盤可以最多可記錄8個配對裝置，家人輪流使用也不成問題。值得一提的是，新作設有USB Type-B，連接電腦即可將黑膠轉錄成數碼檔案，另提供低、中、高三段增益選擇，方便配合不同錄音設備。

PS-LX3BT售價：400美元（約3,120港元）

PS-LX5BT售價：500美元（約3,900港元）

查詢：按此

Technics SL‑40CBT：無鐵芯直驅

相對Sony採用皮帶驅動，Technics SL -40C BT沿用品牌最耍家的直驅設計，以無鐵芯直驅摩打系統，直接驅動重約1.26kg的壓鑄鋁轉盤，優點是高慣量及減少雜音顫動，官方指轉動時穩定度約0.025% W.R.M.S.，媲美中階手動唱盤。唱臂為傳統S形靜態平衡臂，循跡誤差角控制在內外圈均小於2° 32’ ，配合原廠附送的Audio‑Technica AT‑VM 95C 動磁唱頭，不用調校亦有穩定、低失真的循軌表現。

與其他入門機款一樣，SL -40C BT內置唱頭放大器，並針對唱頭進行增益調校，只需將RCA線連至有源喇叭或擴音機，便能有線享樂。無線的話，此機同樣支援藍牙及aptX Adaptive編碼，想要夾音色或襯托外形，可以考慮同廠無線喇叭SC-CX700，合組成一套具家居品味的小型音響。

售價：899美元（約7,014港元）

查詢：按此

Philips TAV3000：3速皮帶驅動

若然連喇叭也懶得搞，可選擇集擴音器及喇叭功能於一身的All-in-One唱盤，如Philips早前為慶祝一百周年推出的TAV3000（又稱The Stevie），只要放上黑膠唱片，就可以聽歌。

除了外形走復古木製機身風格，TAV3000還用上3速皮帶驅動，常見的33⅓rpm及45rpm轉速以外，還支援78rpm，換言之，不只LP或7吋EP，在二手市場找到古董78轉唱片，都可放到唱盤播放。雖然不是一鍵全自動，播完後唱臂亦會自動歸位。至於一對2.5吋全音域喇叭設有低音反射，最大輸出為6W（黑膠）及12W（藍牙/音訊輸入）。由於所用藍牙5.4支援雙向串流，將訊號發送無線耳機或其他器材，亦可接收手機或平板的串流音樂，充當藍牙喇叭。

售價：$2,227

查詢：按此

文：B1807

圖：Sony、Technics、Philips