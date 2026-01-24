Sony LinkBuds Clip開放式無線耳機！C形夾耳無感佩戴 特設聆聽模式減少漏音 soundcore/Beyerdynamic掛耳新作登場

隨着佩戴方式及音色不斷改良，開放式無線耳機越來越受歡迎，影音大廠亦以實際行動回應，Sony剛推出的LinkBuds Clip，正是新興夾耳式的開放式耳機，全天候舒適佩戴之餘，特別針對同類耳機人聲不夠及漏音情況，加入了專屬模式提升體驗。與此同時，soundcore及Beyerdynamic亦各自帶來掛耳款的開放式耳機代表作。

Sony LinkBuds Clip開放式無線耳機特設聆聽模式減少漏音

Sony LinkBuds Clip：每邊重 6.2g 附承托耳膠

款式走多元化路線的Sony LinkBuds系列，2年前推出過LinkBuds Open迎合開放式潮流，而今回LinkBuds Clip顧名思義，就是近日在熱門韓劇中出現、充當翻譯機的夾耳設計，C形設計加上單邊耳機重量只有 6.2g ，佩戴後完全不會侷促，且幾乎不太感到耳機掛在耳上，就算工作或其他情況需要全天候戴上，也不成問題。若擔心佩戴不夠穩固，隨機附有承托耳膠，可裝到夾帶位置再調整，進一步改善貼合度。

DSEE升頻+360 Reality Audio

音質方面，LinkBuds Clip採用 10m m 驅動單元，不但配備DSEE升頻技術，亦對應360 Reality Audio空間音效及背景音樂模式，另可經《Sony Sound Connect》App切換預設EQ，又或自訂10段分頻炮製個人化EQ。

人聲增強及漏音抑制專用模式

針對開放式耳機在嘈雜環境下人聲容易被掩蓋，以及搭車搭電梯時因漏音而出現尷尬，Sony特地在標準模式以外，加入「人聲增強」及「漏音抑制」兩種聆聽模式，前者透過將人聲音量提高8dB，就算身處月台收聽流行曲、podcasts或看電影，應有的人聲仍然聽得清楚。至於漏音抑制會把主導漏音的頻響範圍選擇性降低，在跟標準模式的相同音量下，周邊的人基本上不會察覺有聲音從你的耳機漏出。

多點連接37小時續航

LinkBuds Clip通話質素結合先進語音訊號處理及骨傳導感應拾音，加上AI降噪，背景嘈雜或空曠大風，仍能保持語音清晰自然。除了多點連接，新作亦加入了scene-based listening功能，能根據場景及活動自動調節音效，至於續航力達到37小時，並支援快速充電，充電3分鐘即可使用1小時，另耳機具備IPX4防潑水規格，毋懼運動時的汗水或雨水。

售價：$1,499

查詢：按此

soundcore AeroFit 2 Pro：入耳降噪+開放式雙形態

誰說無線耳機只能在入耳與開放式之間二選一？soundcore率先開發出雙形態的AeroFit 2 Pro，通過調校耳掛位置，可由原來開放式掛耳狀態，一扭變成半入耳佩戴，同時啟動Adaptive ANC 3.0主動降噪，配合6組環境感測及AI演算法，自動因應車廂、辦公室等場景調節降噪深度。戶外跑步想趕走侷促，工作時避免外界打擾，如令終可兩者兼得。新作採用 11.8m m複合振膜單元，支援LDAC高清串流及360度空間音效，用家還可透過App的HearID功能自訂EQ，按個人口味微調音色。

售價：180美元（約1,400港元）

查詢：按此

Beyerdynamic Amiron 200：音色專為運動調校

若鍾情掛耳式設計，Beyerdynamic Amiron 200不但用上柔韌材質自動適配耳廓，所用動圈單元頻響範圍20Hz至20kHz，強調音色專為運動調校，三頻平衡及層次分明。Amiron 200單次充電可連續聽歌11小時，連同充電盒可延長至36小時，而5分鐘快充即換來90分鐘享樂時間。值得一提的是，充電盒可透過USB-C或Qi無線充電，且機盒體積細小，可以直接放在褲袋或跑步腰包隨時出發

售價：$1,599

查詢：按此

文：B1807

圖：B1807、soundcore、Beyerdynamic