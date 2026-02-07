Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券

農曆新年將至，又是時候辦年貨迎接龍年！以售賣泰國直送產品而深受港人歡迎的連鎖超級市場Big C，近日宣布推出限時兩天的快閃賀年優惠，為顧客提供一個辦年貨的機會。Big C一連兩日提供全場85折的優惠折扣，買滿指定金額更送現金券及米等，讓顧客在選購賀年禮品和食品時，能夠享受折上折優惠。

連鎖超市Big C快閃賀年優惠！一連兩日全場85折 

主打泰國直送產品的連鎖超市Big C，由即日起推出一連兩日的快閃賀年優惠。顧客只要在Big C各門市購物滿$100，即可享全單85折的優惠。超市有多款糖果零食、泰式薯片、飲品、醬料，以及是賀年酒水、特色福袋及禮品供應，讓大家以最實惠的價錢買到心頭好。

 

多重優惠折上折 滿額送米+$30現金券

除了吸引的全單折扣外，Big C同步推出雙重加碼優惠。在優惠期間，顧客作任何消費，無論金額多少，都可立即獲贈兩張價值$15的現金券，於下次購物時使用。只要消費折實後滿$100，可使用一張，即時減$15，掃貨更抵。

另外，顧客享用85折優惠後，只要折實價錢滿$100，Big C還會額外贈送一包價值$15的1公斤重金稻特級茉莉香米。不過，贈品數量有限，送完即止，記得把握機會前往掃貨。

Big C「快閃賀年優惠」詳情

  • 日期︰即日起至2月8日
  • 地點︰全線門市分店（除尖沙咀及旺角分店） ＞＞按此＜＜
  • 條款及細則：優惠不適用於換購產品、贈品及寄銷產品；香米贈品數量有限，送完即止
     

資料來源︰Big C

