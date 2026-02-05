Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本andST Outlet九龍灣開幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

更新時間：12:38 2026-02-05 HKT
發佈時間：12:38 2026-02-05 HKT

andST Outlet 香港｜日本首間海外andST Outlet香港首店正式開幕，全場集合9大人氣日本品牌，包括niko and…、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather等，全場服飾低至3折發售，價錢最平$39，涵蓋不同穿搭風格，同步推出開幕限定優惠，買滿指定金額享折上折，《星島頭條》記者前往and ST Outlet直擊現場商品款式及優惠，即看下文了解詳情。

日本人氣潮牌andST Outlet首度登港！9大品牌全場低至3折起

andST Outlet集合旗下9個深受歡迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario，風格涵蓋日常休閒、簡約時尚、少女可愛及個性單品等多種路線，一次過可以選購各類服飾與生活小物。據記者現場所見，全場有逾500款男女服飾、帽款、袋款、鞋款、飾物等，多款貨品低至3折發售，最平$39即有交易，非常抵買！

andST Outlet開幕期間限定優惠詳情

andST Outlet開幕推出多項限定折扣優惠，包括全場購物滿$500即可享8折優惠；部分精選貨品低至原價3折，涵蓋多款熱門及當季單品，想以低價入手新衫記得把握機會！

andST OUTLET

  • 地址：九龍灣宏照道38號Megabox地下G08鋪
  • 開幕日期：2025年2月5日
  • 營業時間：11AM - 10PM

