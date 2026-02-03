GU新春賀年祭一連3周優惠！「神褲」減價至$149 滿額送收納盤 會員1方法免費換人氣袋

迎接龍年來臨，不少人都會買新衫過年，來自日本東京的親民時尚品牌GU，向來以緊貼潮流的設計及高性價比深受港人歡迎。趁農曆新年，GU即日起於全線門市及網店同步推出「新春賀年祭」優惠。包括多款人氣單品以新年限定價發售，極備歡迎的「神褲」只需$149即可入手。消費滿額更可獲實用禮品及人氣袋款，即睇內文詳情！

連鎖服飾店GU新年賀年祭優惠！「神褲」劈價至$149

1. 一連3周有優惠！搶手「神褲」$149

GU新春賀年祭的首輪限定優惠，由即日起至2月12日舉行，多款皇牌單品會以驚喜價發售。重點推介包括有「神褲」之稱的Barrel Leg Jeans，能完美修飾腿部線條，新年限定價只需$149。

同系列的褲Carrot Slacks、紅色內搭Cotton Blend Square Neck Camisole及百搭易襯的Easy Care Broadcloth Shirt都有優惠，適合不同聚會場合穿著。

2. 滿額即送實用收納盤

於2月6日至19日期間，顧客於GU門店或官方網店單次消費淨額滿$350，即可免費獲贈便攜實用的「好運」收納盤一個，有新春限定紅色及經典啡色，精緻小巧。

3. 會員免費換人氣袋

為答謝會員，GU特別加碼推出「會員評價有禮賞」活動，會員只需在2月19日前，於官方網店為指定商品撰寫真實的試穿評價，並提交簡單的活動登記表格，GU會選出100位評價最具體的會員，免費送出Cylinder Bag或Soft Nylon Cocoon Shoulder Bag一個。

GU新春賀年祭優惠

日期： 即日起至2024年2月19日（各項優惠活動期限不同）

地點︰香港全線門店及官方網店 >>按此<<

條款及細則：滿額贈品顏色隨機派發，數量有限，送完即止



資料來源︰GU Hong Kong