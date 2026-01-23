富士instax mini Evo Camera試玩！槍形機身首創年代轉盤 10種濾鏡特效穿越1930-2020年 Kodak/初照/Escura即影即有推介

近年拍攝潮流由器材、畫質先決，大舉轉風向至創意風格，令擅長玩質感、賣情懷的即影即有相機更受追捧，其中Fujifilm富士新推出的instax mini Evo Cinema，由外形設計到新增濾鏡擺明車馬懷舊，既有跟足 8 米厘 攝錄機的手感，還可一次過穿越1930年至2020年，體驗過去最具代表性的影像風格，再通過即影即有將每個年代的回憶分享出去。

Fujifilm instax mini Evo Camera首創年代轉盤10種濾鏡特效穿越1930-2020年

instax mini Evo Cinema：8米厘攝錄機話題造型

去年推出的混合式即影即有相機instax WIDE Evo，首度應用超大尺寸Wide相紙及大螢幕，成功入選《時代雜誌》年度最佳發明之一。今年Fujifilm再接再厲，帶來外形破格及穿越百年影像光影的instax mini Evo Cinema。新作賣相完全跳出舊有框框，改用直立槍形機身，顯然是致敬同廠上世紀60年代的 8 米厘 攝錄機Fujica Single-8。

10款年代濾鏡穿越數百年

instax mini Evo Cinema不但外形復古，同時設有多個手動操作按鈕，大大加強拍攝儀式感，其中最令感興趣的肯定是年代轉盤（Eras Dial），直接切換10種靈感源自於不同年代的濾鏡，從1930年一直穿越到2020年，足足橫跨百年，每個年代均有代表性的影像風格，如1940年代三色底片的鮮艷色彩、1960年代富有菲林的顆粒感、1970年代夾雜着模擬電視老是常出現的掃描線及磷光，1980年代則加入了 35mm 負片的質感，可謂集合了幾輩人的集體回憶。

自訂效果強度100種組合

雖然年代濾鏡只有10種，由於每一種都可透過鏡頭環微調10級強弱，從而令對比度及噪訊有所變化，實際可組合出共100種效果，而年代濾鏡也會改變拍片的錄音效果，如出現模仿菲林捲動的聲音，讓聲畫特效同步。

混合式拍片QR分享 連App無線打印

既是混合式即影即有，還用上槍形機身，instax mini Evo Cinema當然可以拍片（解像度2,440×1,080），但長度只有15秒，拍攝後可經手機App上傳至伺服器，然後以QR Code印在硬照分享。拍友可以利用App將影片剪輯成30秒短片，甚至選擇預設式樣為該影片製作「海報」，再打印出來分享。

支援人臉識別對焦

說到規格，instax mini Evo Cinema裝有f/2光圈的 28m m鏡頭，最近對焦距離 10c m，支援人臉識別對焦，並用上500萬像素1/5吋CMOS，相片解像度2,560×1,920，除了相機內置記憶，亦可外加micro SD卡擴充。

售價：$2,980

推出日期： 1月28日

Kodak Printomatic+：升級10MP鏡頭

Kodak Printomatic+升級10MP感光元件及更快的處理器。

Printomatic+沿用Zink熱感應技術打印相片。

Printomatic+亦可打印貼紙相，直接貼在筆記或手機殼。

不只輕便DC及盲盒匙扣雙雙熱賣，Kodak授權的即影即有相機亦有新成員，新發布的Printomatic+屬小改款升級版，感光元件由初代 5M P升級至 10M P，處理器速度更快，快門掣亦加入LED燈，以不同顏色顯示操作狀態，機身繼續設有micro SD記憶卡槽。

Printomatic+鏡頭焦距換成 3.8m m ，光圈f/2.8，機身依舊小巧得可以隨身袋着攜帶。此機沿用Zink熱感應成像技術，列印不用墨水，選好按下快門後約50秒即可印出2×3吋的相片，除了防水相紙，亦可打印出貼紙相，直接貼到手機殼。

售價：80美元（約623港元）

初照D2：國產品牌新勢力

初照D2是內地薄有名氣的即影即有相機。

機背設有LCD芒取景及設定選項。

D2可通過App連接手機無線印相。

D2備有4款機身顏色可選擇。

即影即有相機不乏國產牌子，其中初照可說近年冒起較快，而D2已是第2代產品，外形與功能跟傳統數碼相機沒分別，內置1/3吋感光元件，可拍攝2,560×1,920解像度相片，機身設有2.8吋LCD芒用於取景及選項，由於影像會記錄在micro SD卡，按快門時大可放肆一點，拍得好的才列印出來。

D2採用三原色熱昇華打印技術及自家專用相紙，每張成本低至人民幣2.5元，較日系菲林相紙便宜得多，除了預先開啟濾鏡，打印前還可選擇不同邊框。D2也可充當無線打印機，經App連接即可把手機儲存的珍貴相片，打機成可保存50年不變色的硬照。

售價：人民幣699元（約783港元）起

Escura Instant 60s：多啦A夢限定版

Escura Instant 60s限定版機身印有多啦A夢及不同法寶，賣相可愛十足。

Instant 60s本身採用Fujifilm instax mini格式菲林相紙。

附有閃光燈可在暗昏場景補光。

去年曾以另類數碼相機Instant Snap上位的日本Escura，一直有推出即影即有相機Instant 60s，且6年前就開始跟多啦A夢聯乘合作，剛又推出全新限定版，機身印滿主角及招牌法寶，並加入對焦、光圈、快門等參數提示，令新手也可輕鬆手動設定，至於機頂黑色圈圈其實是取景器。

說是限定版，規格與標準版無異，定焦鏡頭光圈可從f/12.7與f/16之間切換，快門速度固定為1/100秒，另支援B快門及長時間曝光，亦玩到多重曝光，由於使用Fujifilm instax mini格式菲林相紙，可直接從菲林取電，相機不用插入電池或充電，隨機附有一盞外置閃光燈，裝飾以外，還可以補光。

售價：$762

文：B1807

圖：B1807、Kodak、初照、Escura