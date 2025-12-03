Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sony A7 V全片幅無反升級部分層疊式感光！BIONZ XR2處理器提速30fps連拍7K超取樣4K/60p拍片 Leica黑白專機登場

更新時間：16:41 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:41 2025-12-03 HKT

Sony拍友苦等多時，今年首款Alpha系列全片幅無反A7 V終於趕及聖誕前登場，不但換上全新33MP部分層疊式感光元件及AI運算更強的BIONZ XR2處理器，連拍提速至每秒30張，4K/60p拍片終於做到7K超取樣無裁切，加上雙USB-C擴充連接，對比4年前的A7 IV，這台全能型中階後繼可謂邁向半專業進化。

Sony A7 V全片幅無反升級部分層疊式感光！BIONZ XR2提速30fps連拍7K超取樣4K/60p拍片

Sony A7 V：雙USB-C傳輸充電

機身造型看似未有大改，實際A7 V機身比上代更厚實一點，拿上手更有份量，重量略略增加了37g，然而，先是換來是畫面更大的3.2吋LCD芒，且今代用上跟A1 II相同的4軸多角度調校設計，幾乎任可角度構圖、橫直取景或自拍，都可透過螢幕輕鬆取景。連接傳輸亦更方便，事關機側設有2組USB-C，除了用於與PC高速傳相的USB 3.2（10Gbps），另有一組USB 2.0（480Mbps）可同時用於其他通訊或充電。

33MP部分層疊式Exmor RS CMOS

當然，A7 V主要升級並非來自這些小改動，而是核心部分——感光元件及影像處理器，前者像素雖維持33MP，但換上全新部分層疊式Exmor RS CMOS，讀取速度較上代快4.5倍，動態範圍達到16級，電子快門連拍速度提升至30fps（機械快門10fps），且支援每秒60次AF/AE對焦運算，以EVF取景時亦再無黑屏，配合連拍增強功能，更可瞬間爆升每秒120張，配合新增預先拍攝功能，更可同時記錄按下快門前最長1秒影像，確保能捕捉最精彩一刻。

AI主體識別更全面

由於A7 V首度用上整合AI處理單元的BIONZ XR2處理器，實時識別自動對焦提升30%，除了人、動物及鳥，現在還能識別昆蟲、汽車、火車、飛機等主體，並可設為Auto模式自動辨識無需切換。新作的AI即時追蹤亦加入「人體姿態估計」，透過建構骨架模型，即使拍攝對象背對鏡頭，又或臉部被頭髮遮蓋，甚至不停人群中穿插，相機仍能鎖定頭部軀幹，抓實主體追焦。值得一提的是，A7 V引入AI自動白平衡功能，利用場景分析及深度學習技術，自動識別拍攝環境的光源，並調整至合適色調，重現真實自然色彩，從而減少後製工夫。

無裁切4K/60p拍片

拍片亦沒有令粉絲失望，A7 V做到無裁切、7K超取樣拍攝4K/60p拍片，另支援APS-C/Super 35裁切的4K/120p慢動作，而原有S-Log3/Cinetone色域以外，拍友亦可自行匯入LUT。由於新作5軸機身防震亦由上代5.5級提升至中央7.5級及周邊6.5級補償，加上動態主動模式影像防震，即使手持拍片亦有清晰穩定的表現。此外，今代追加了Vlog相機常見的自動取景功能，透過AI主體識別，在錄影過程中自動調整構圖以保持主角在最佳位置。

售價：$20,490（淨機身）

預售日期：即日至12月9日

推出日期：12月12日

查詢：按此

 

Leica Q3 Monochrome：純黑白全片幅

Leica帶來Q系列第2款黑白專用相機Q3 Monochrome。
Leica帶來Q系列第2款黑白專用相機Q3 Monochrome。
Q3 Monochrome沿用5.76MP EVF及翻轉式觸控螢幕，機身支援IP52防塵防水。
Q3 Monochrome沿用5.76MP EVF及翻轉式觸控螢幕，機身支援IP52防塵防水。
60MP全片幅感元件無Bayer濾色鏡及低通濾鏡，直接捕捉光線，銳利度大增。
60MP全片幅感元件無Bayer濾色鏡及低通濾鏡，直接捕捉光線，銳利度大增。

自2012年起，Leica一直為黑白攝影愛好者帶來專用「Monochrome」機款，而最新Q3 Monochrome完全捨棄色彩，60MP全片幅感元件既無Bayer濾色鏡，亦無低通濾鏡，直接捕捉光線，銳利度及動態範圍隨之提高，最高感光度更達到ISO 200,000。鏡頭部分用上Summilux 28mm f/1.7 ASPH，另設5.76MP OLED EVF及翻轉式觸控螢幕，不同於Q3的是自動對焦僅有對比檢測，沒有相位檢測，以及霧黑金屬機身的刻字改為灰色，並移除了經典紅色圓點，外觀更低調。

售價：$58,000

查詢：按此

 

文：B1807

圖：B1807、Sony、Leica

 

