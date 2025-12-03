Sony A7 V全片幅無反升級部分層疊式感光！BIONZ XR2處理器提速30fps連拍7K超取樣4K/60p拍片 Leica黑白專機登場
發佈時間：16:41 2025-12-03 HKT
讓Sony拍友苦等多時，今年首款Alpha系列全片幅無反A7 V終於趕及聖誕前登場，不但換上全新
Sony A7 V全片幅無反升級部分層疊式感光！BIONZ XR2提速30fps連拍7K超取樣4K/60p拍片
Sony A7 V：雙USB-C傳輸充電
機身造型看似未有大改，實際A7 V機身比上代更厚實一點，拿上手更有份量，重量略略增加了
33MP部分層疊式Exmor RS CMOS
當然，A7 V主要升級並非來自這些小改動，而是核心部分——感光元件及影像處理器，前者像素雖維持
AI主體識別更全面
由於A7 V首度用上整合AI處理單元的BIONZ XR2處理器，實時識別自動對焦提升30%，除了人、動物及鳥，現在還能識別昆蟲、汽車、火車、飛機等主體，並可設為Auto模式自動辨識無需切換。新作的AI即時追蹤亦加入「人體姿態估計」，透過建構骨架模型，即使拍攝對象背對鏡頭，又或臉部被頭髮遮蓋，甚至不停人群中穿插，相機仍能鎖定頭部軀幹，抓實主體追焦。值得一提的是，A7 V引入AI自動白平衡功能，利用場景分析及深度學習技術，自動識別拍攝環境的光源，並調整至合適色調，重現真實自然色彩，從而減少後製工夫。
無裁切4K/60p拍片
拍片亦沒有令粉絲失望，A7 V做到無裁切、7K超取樣拍攝4K/60p拍片，另支援APS-C/Super 35裁切的4K/120p慢動作，而原有S-Log3/Cinetone色域以外，拍友亦可自行匯入LUT。由於新作5軸機身防震亦由上代5.5級提升至中央7.5級及周邊6.5級補償，加上動態主動模式影像防震，即使手持拍片亦有清晰穩定的表現。此外，今代追加了Vlog相機常見的自動取景功能，透過AI主體識別，在錄影過程中自動調整構圖以保持主角在最佳位置。
售價：$20,490（淨機身）
預售日期：即日至
推出日期：
Leica Q3 Monochrome：純黑白全片幅
自2012年起，Leica一直為黑白攝影愛好者帶來專用「Monochrome」機款，而最新Q
售價：$58,000
