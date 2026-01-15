萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用

隨著農曆新年將至，許多家庭開始著手準備年貨與日常用品。為了回饋廣大消費者，萬寧特別推出了令人驚喜的「新年新優惠」，只要於1月16日在指定分店購物，即可享有全場88折的優惠，在選購心頭好的同時，也能享有極具吸引力的折扣獎賞。

萬寧指定分店全場購物滿$188即享88折 網店同步優惠

只需於明日（1月16日），前往萬寧指定分店消費滿$188，即可享有全單88折的超值優惠。無論是日常消耗量大的洗髮露、沐浴乳、牙膏等個人護理產品，還是適合送禮自用的各類維他命、益生菌等保健食品，都能以更優惠的價格購入。

為了方便繁忙的都市人，萬寧官方網店亦同步推出了相同的折扣活動。顧客只需在結帳時輸入指定優惠碼「26JANHH」，同樣可享購物滿 $188 即打 88 折的優惠（優惠時段為早上6時至晚上11時59分）。

滿額再送$50現金券

除了全場折扣外，萬寧亦針對愛美人士推出了專屬的護膚品推廣。顧客現時凡購買任何護膚產品（嬰兒產品除外）滿 $150，即可額外獲贈一張價值$50的萬寧現金優惠券。此優惠券適用於後續購買護膚產品，讓消費者能以更低成本持續保養，在新年期間容光煥發。

萬寧全場88折優惠

推廣日期：2026年1月16日（星期五）

優惠內容： 全場購物滿 $188，即享88折（適用於指定分店及官網）。 購買護膚產品滿$150，送$50萬寧現金優惠券（優惠券派發至1月18日）。 萬寧官網優惠碼：26JANHH

官方網站：>>按此<<

查詢分店：>>按此<<

備註：優惠受條款及細則約束，不適用於購買禮券、奶粉、處方藥物及出位價產品等。

資料來源：Mannings 萬寧