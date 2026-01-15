萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
更新時間：16:45 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-15 HKT
隨著農曆新年將至，許多家庭開始著手準備年貨與日常用品。為了回饋廣大消費者，萬寧特別推出了令人驚喜的「新年新優惠」，只要於1月16日在指定分店購物，即可享有全場88折的優惠，在選購心頭好的同時，也能享有極具吸引力的折扣獎賞。
萬寧一日限定快閃優惠！指定分店全場88折
萬寧指定分店全場購物滿$188即享88折 網店同步優惠
只需於明日（1月16日），前往萬寧指定分店消費滿$188，即可享有全單88折的超值優惠。無論是日常消耗量大的洗髮露、沐浴乳、牙膏等個人護理產品，還是適合送禮自用的各類維他命、益生菌等保健食品，都能以更優惠的價格購入。
為了方便繁忙的都市人，萬寧官方網店亦同步推出了相同的折扣活動。顧客只需在結帳時輸入指定優惠碼「26JANHH」，同樣可享購物滿 $188 即打 88 折的優惠（優惠時段為早上6時至晚上11時59分）。
滿額再送$50現金券
除了全場折扣外，萬寧亦針對愛美人士推出了專屬的護膚品推廣。顧客現時凡購買任何護膚產品（嬰兒產品除外）滿 $150，即可額外獲贈一張價值$50的萬寧現金優惠券。此優惠券適用於後續購買護膚產品，讓消費者能以更低成本持續保養，在新年期間容光煥發。
萬寧全場88折優惠
- 推廣日期：2026年1月16日（星期五）
- 優惠內容：
- 全場購物滿 $188，即享88折（適用於指定分店及官網）。
- 購買護膚產品滿$150，送$50萬寧現金優惠券（優惠券派發至1月18日）。
- 萬寧官網優惠碼：26JANHH
- 官方網站：>>按此<<
- 查詢分店：>>按此<<
- 備註：優惠受條款及細則約束，不適用於購買禮券、奶粉、處方藥物及出位價產品等。
資料來源：Mannings 萬寧
同場加映：百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
2026-01-14 16:28 HKT
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
2026-01-14 12:20 HKT