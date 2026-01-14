百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22

百佳88折優惠｜農曆新年將至，又是家家戶戶忙於辦年貨的時節。百佳超級市場為迎接新歲，隆重推出「新年佳搶」推廣活動，由1月16日起一連三日，易賞錢會員在全線門市消費滿額即享全單88折，折扣更不設上限，是入手賀年禮品及食品的絕佳時機！

百佳超市88折 賀年美食/水果/零食激減

辦年貨最重要是選購優質食材，為團年飯和新春聚會做好準備。百佳今次優惠涵蓋多款精選商品，無論是家庭主食還是派對小食都一應俱全。主食方面，來自泰國的「金鳳牌」頂級香米米香濃郁，88折後每包5公斤僅售$74.8。想為節日加添滋味，不妨考慮來自美國的「尊遜牌」香腸，無論是經典煙燻味還是香濃芝士味，12-14安士僅$47.52一包。

新年期間，方便快捷的急凍點心是不可或缺的良伴。「灣仔碼頭」的水餃和「公仔點心」系列提供蝦餃、燒賣、腸粉等多樣選擇，低至$10.56一包起，隨時可品嚐到美味點心。此外，飯後果亦有多款選擇，例如由意大利進口的「Zespri」珍寶金奇異果，每個折後平均只需$7.81；還有新鮮的藍莓，酸甜可口，每盒折後$8.51。

可樂/薯片$7起 網店同步加推限時優惠

新春期間親友拜年，各式零食和飲品當然少不了。經典的「出前一丁」即食麵，提供北海道味噌豬骨湯等多元口味，折後平均$14.08一袋。派對上，「卡樂B」薯片是永恆的主角，折後僅$7.04起。飲品方面，可口可樂、玉泉、芬達等迷你罐裝組合，方便分享，折後平均每排僅$17.6，絕對是入貨首選。除了食品，連「維達」金鑽系列4層衛生紙等家居必需品亦有折扣，買滿兩條更送迷你紙手巾，非常實惠。

對於喜歡安坐家中購物的消費者，PNS網購亦同步推出驚喜優惠。在指定日子內，顧客購物滿指定金額並輸入優惠碼，即可享受高達88折的禮遇，足不出戶也能輕鬆辦妥所有年貨。

百佳超市88折「新年佳搶」優惠

百佳門市88折優惠

優惠日期： 2026年1月16至18日

適用分店： 全線香港及澳門百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT

優惠內容： 易賞錢會員消費滿$168，並於易賞錢App內使用電子優惠券，即可享全單88折。

注意事項： 每位會員每日限享優惠一次，折扣金額無上限。此優惠不可與月月賞及其他優惠同時使用。

PNS網購限時優惠