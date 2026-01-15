Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Vivienne Westwood開倉劈至3折！人氣手袋/配飾/男女服飾/鞋款$472起入手 額外85折

時尚購物
更新時間：16:42 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:42 2026-01-15 HKT

Vivienne Westwood開倉3折起！Vivienne Westwood作為英國經典龐克時尚代表，以大膽設計和標誌性心型Logo聞名全球，深受時尚愛好者追捧。今次品牌與OnTheList於鰂魚涌太古坊舉辦開倉活動，低至3折優惠涵蓋男女服飾、手袋、配飾及鞋款，最低$472即可入手心水單品，最高可享85折上折優惠，即看下文了解詳情。

Vivienne Westwood開倉 低至3折入手經典心形手袋/配飾 85折上折

OnTheList由即日起至1月17日於鰂魚涌舉行Vivienne Westwood開倉，全場劈至3折，多款人氣手袋、男女服飾、配飾及鞋款等都有減價。這次開倉提供多款人氣手袋選擇，當中Vivienne Westwood標誌性的心形Yasmine Bag或經典餃子袋，以搖滾元素結合優雅線條設計，無論日常通勤或派對場合都極具辨識度，心形袋由原價$3980減至$2388；斜孭袋由$12900減至$3870等。

另外，品牌男女系列服飾融入龐克風格與英倫剪裁，包括T恤、衛衣、外套及長褲，面料舒適且剪裁精緻，適合層次穿搭；以及耐穿又時尚的鞋款，亦有多款配飾選擇，最平低至$472即可入手，不可錯過。

場內提供折上折優惠，買2件Vivienne Westwood產品額外9折；買3件額外85折，把握優惠入手。

Brooks Brothers恤衫均一價$500 Timberland黃靴$519

同場同步舉行美國紳士品牌Brooks Brothers以及以堅固耐用的經典黃靴聞名的Timberland開倉，Brooks Brothers恤衫均一價$500；Timberland黃靴由$1299減至$519，有興趣的不可錯過！

Vivienne Westwood x OnTheList開倉

  • 日期：1月12日至1月17日
  • 時間：（ VIP Premium 會員）1月12日 12:00至14:00 
  • （Standard 會員）1月12日 14:00-20:00；1月13日 08:00至20:00；1月14日至1月16日 10:00-20:00；1月17日10:00-18:00
  • 地址：OnTheList 陳列室 太古坊濠豐大廈4樓
  • 需先免費登記成為 OnTheList 會員：網址

延伸閱讀：銅鑼灣馬拉松開倉減價2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾劈價$20起 滿額再享8折

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
1小時前