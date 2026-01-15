Vivienne Westwood開倉劈至3折！人氣手袋/配飾/男女服飾/鞋款$472起入手 額外85折

Vivienne Westwood開倉3折起！Vivienne Westwood作為英國經典龐克時尚代表，以大膽設計和標誌性心型Logo聞名全球，深受時尚愛好者追捧。今次品牌與OnTheList於鰂魚涌太古坊舉辦開倉活動，低至3折優惠涵蓋男女服飾、手袋、配飾及鞋款，最低$472即可入手心水單品，最高可享85折上折優惠，即看下文了解詳情。

Vivienne Westwood開倉 低至3折入手經典心形手袋/配飾 85折上折

OnTheList由即日起至1月17日於鰂魚涌舉行Vivienne Westwood開倉，全場劈至3折，多款人氣手袋、男女服飾、配飾及鞋款等都有減價。這次開倉提供多款人氣手袋選擇，當中Vivienne Westwood標誌性的心形Yasmine Bag或經典餃子袋，以搖滾元素結合優雅線條設計，無論日常通勤或派對場合都極具辨識度，心形袋由原價$3980減至$2388；斜孭袋由$12900減至$3870等。

另外，品牌男女系列服飾融入龐克風格與英倫剪裁，包括T恤、衛衣、外套及長褲，面料舒適且剪裁精緻，適合層次穿搭；以及耐穿又時尚的鞋款，亦有多款配飾選擇，最平低至$472即可入手，不可錯過。

場內提供折上折優惠，買2件Vivienne Westwood產品額外9折；買3件額外85折，把握優惠入手。

Brooks Brothers恤衫均一價$500 Timberland黃靴$519

同場同步舉行美國紳士品牌Brooks Brothers以及以堅固耐用的經典黃靴聞名的Timberland開倉，Brooks Brothers恤衫均一價$500；Timberland黃靴由$1299減至$519，有興趣的不可錯過！

Vivienne Westwood x OnTheList開倉