Vivienne Westwood開倉劈至3折！人氣手袋/配飾/男女服飾/鞋款$472起入手 額外85折
更新時間：16:42 2026-01-15 HKT
Vivienne Westwood開倉3折起！Vivienne Westwood作為英國經典龐克時尚代表，以大膽設計和標誌性心型Logo聞名全球，深受時尚愛好者追捧。今次品牌與OnTheList於鰂魚涌太古坊舉辦開倉活動，低至3折優惠涵蓋男女服飾、手袋、配飾及鞋款，最低$472即可入手心水單品，最高可享85折上折優惠，即看下文了解詳情。
Vivienne Westwood開倉 低至3折入手經典心形手袋/配飾 85折上折
OnTheList由即日起至1月17日於鰂魚涌舉行Vivienne Westwood開倉，全場劈至3折，多款人氣手袋、男女服飾、配飾及鞋款等都有減價。這次開倉提供多款人氣手袋選擇，當中Vivienne Westwood標誌性的心形Yasmine Bag或經典餃子袋，以搖滾元素結合優雅線條設計，無論日常通勤或派對場合都極具辨識度，心形袋由原價$3980減至$2388；斜孭袋由$12900減至$3870等。
另外，品牌男女系列服飾融入龐克風格與英倫剪裁，包括T恤、衛衣、外套及長褲，面料舒適且剪裁精緻，適合層次穿搭；以及耐穿又時尚的鞋款，亦有多款配飾選擇，最平低至$472即可入手，不可錯過。
場內提供折上折優惠，買2件Vivienne Westwood產品額外9折；買3件額外85折，把握優惠入手。
Brooks Brothers恤衫均一價$500 Timberland黃靴$519
同場同步舉行美國紳士品牌Brooks Brothers以及以堅固耐用的經典黃靴聞名的Timberland開倉，Brooks Brothers恤衫均一價$500；Timberland黃靴由$1299減至$519，有興趣的不可錯過！
Vivienne Westwood x OnTheList開倉
- 日期：1月12日至1月17日
- 時間：（ VIP Premium 會員）1月12日 12:00至14:00
- （Standard 會員）1月12日 14:00-20:00；1月13日 08:00至20:00；1月14日至1月16日 10:00-20:00；1月17日10:00-18:00
- 地址：OnTheList 陳列室 太古坊濠豐大廈4樓
- 需先免費登記成為 OnTheList 會員：網址
