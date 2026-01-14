銅鑼灣馬拉松開倉減價2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾劈價$20起 滿額再享8折

銅鑼灣馬拉松減價開倉｜運動服飾用品店馬拉松（Marathon Sports）由即日起一連6日於時代廣場Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，場內集結了逾17個知名運動及休閒品牌，包括adidas、Nike、New Balance等，全場服飾包括外套、波鞋、袋款及泳裝等2折起。UGG、Crocs、Teva滿額即減$50，全場買滿指定數量額外再享8折，適合為農曆新年前添置新裝！

銅鑼灣馬拉松開倉減價低至2折！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾$20起

由即日起至1月19日，馬拉松於銅鑼灣時代廣場Bazaar進行開倉大減價，大量精選貨品包括運動服飾、潮流便服、外套、跑鞋波鞋、背囊、手袋等日常配件，均以低至2折的價格發售。減價商品來自逾17個受歡迎的國際運動及服飾品牌，如adidas、Nike、New Balance、Columbia等$20起，adidas人氣鞋款Samba成人款及童裝更可低至$250入手，方便配襯親子裝齊齊去拜年！

UGG/Crocs/Teva即減$50 滿額再享8折

此外，Nike精選鞋款及服飾享買2送1優惠；UGG、Crocs、Teva及Rockport鞋款買滿$500即減$50。開倉期間現場更有「多買多減」的額外優惠，顧客購買任何2件精選貨品，即可享額外9折；若選購3件或以上，折扣更會提升至額外8折，讓每位入場的顧客都能找到心儀的款式，滿載而歸！

馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：即日起至1月19日

時間：上午11:00 至 晚上9:00（19日至晚上7:00）

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

文:RY

資料及圖片來源:timessquarebazaar@Threads