Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣馬拉松開倉減價2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾劈價$20起 滿額再享8折

時尚購物
更新時間：12:50 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:50 2026-01-14 HKT

銅鑼灣馬拉松減價開倉｜運動服飾用品店馬拉松（Marathon Sports）由即日起一連6日於時代廣場Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，場內集結了逾17個知名運動及休閒品牌，包括adidas、Nike、New Balance等，全場服飾包括外套、波鞋、袋款及泳裝等2折起。UGGCrocsTeva滿額即減$50，全場買滿指定數量額外再享8折，適合為農曆新年前添置新裝！

銅鑼灣馬拉松開倉減價低至2折！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾$20起

由即日起至1月19日，馬拉松於銅鑼灣時代廣場Bazaar進行開倉大減價，大量精選貨品包括運動服飾、潮流便服、外套、跑鞋波鞋、背囊、手袋等日常配件，均以低至2折的價格發售。減價商品來自逾17個受歡迎的國際運動及服飾品牌，如adidasNikeNew BalanceColumbia等$20起，adidas人氣鞋款Samba成人款及童裝更可低至$250入手，方便配襯親子裝齊齊去拜年！

UGG/Crocs/Teva即減$50 滿額再享8折

此外，Nike精選鞋款及服飾享買2送1優惠；UGG、Crocs、Teva及Rockport鞋款買滿$500即減$50。開倉期間現場更有「多買多減」的額外優惠，顧客購買任何2件精選貨品，即可享額外9折；若選購3件或以上，折扣更會提升至額外8折，讓每位入場的顧客都能找到心儀的款式，滿載而歸！

馬拉松便服及運動名牌開倉

  • 日期：即日起至1月19日
  • 時間：上午11:00 至 晚上9:00（19日至晚上7:00）
  • 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

文:RY

資料及圖片來源:timessquarebazaar@Threads

延伸閱讀：日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻 長期站立/步行唔腳痛 港人：收工衝去睇都賣晒！

 

 

 

最Hit
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
2小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
9小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
6小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
8小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
4小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
19小時前
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
影視圈
8小時前