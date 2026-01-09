Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNIQLO以外保暖衣推介！港人力讚Baleno出品夠暖兼「靚到可單穿」：好出色！

時尚購物
更新時間：15:15 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:15 2026-01-09 HKT

近日香港氣溫急降，寒冷天氣下保暖內衣成為市民必備單品。其中，日本連鎖品牌UNIQLO的保暖衣Heattech佔據市場主流，幾乎人人都有一件。近日，有網民卻「反其道而行」推介另一連鎖品牌Baleno的保暖上衣，大讚質地厚實，保暖效果優秀，而且設計「靚到可以單穿」，日常只需加上薄外套及羽絨已足夠應付所需，直言「着開UNIQLO Heattech嘅我，我今次都轉軚！」

港人大讚Baleno保暖上衣厚實+款靚 實測「真係會發熱」：好出色！

最近香港受寒流影響，天文台更一度發出霜凍警告，不少市民外出時都要做足保暖措施。有網民在社交平台發文分享，早前入手一款來自Baleno的「暖薑Tee系列」保暖上衣，形容其質地厚實、保暖度高，表示「佢有暖薑技術，唔知點解真係會發熱」，稱在寒冷天氣下只需加上薄外套及羽絨已經足夠，「呢幾日都係淨係着佢加多件薄外套，再加多件羽絨，熱嘅時候除羽絨，凍嘅時候就着返件羽絨」，大讚「好出色，好適合而家咁凍」。

此外，樓主表示這款保暖衣的款式時尚，「啲色仲要幾靚」，就算「單穿」外出都沒有問題，笑言「着開UNIQLO heattech嘅我，我今次都轉軚。」又提醒現時品牌正進行「買一送一」優惠，$169即可入手兩件保暖上衣，平均每件約$85，性價比極高！

翻查資料，這款保暖上衣是屬於Baleno的「暖薑Tee系列」，而非其保暖衣系列，樓主亦有在留言區補充：「呢件唔係Heattech係有坑紋嘅保暖衫，無包裝的！ 佢有個牌寫住有暖薑技術」。據官方社交平台的商品介紹，「暖薑Tee系列」採用暖薑纖維新型面料，有保暖蓄溫，吸濕發熱功能，同時具備天然抗菌效能。

延伸閱讀：消委會保暖內衣｜15款保暖內衣越洗越暖最平$99 Uniqlo/Bossini/雞仔嘜上榜

網民：我宜家都只買佢！

帖文一出，隨即引來大批網民留言，有不少人表示品牌出品向來不俗，「Balano同Giordano有啲嘢都真係唔錯，大推Balano保暖」、「Baleno質地靚D軟熟D，又夠暖，我宜家都只買佢」、「可以試下Baleno extra warm heattech，試過去0度地方著都好暖」；有用家更笑言保暖效果「太好」，「今日著Baleno，係室內熱到頂唔順除咗」、「呢幾日都著咗Baleno打底，下晏有太陽好熱要除褸」，又提醒可以趁季尾優惠入手，「季尾買超抵，有一年全家人掃咗十幾件。」

除了Baleno和Uniqlo，有網民亦推介其他品牌的保暖衣，「其實AEON保暖內衣正價比都好高。啱啱去完北海道實測，AEON而家賣緊$120兩件嗰隻厚地peacefit warm係會熱到出汗！」、「著咗好多年馬莎個啲橙色依隻都好暖，今年個價佢重平咗」、「如果想香港製造大家記得搵利工民、雞仔嘜」。

來源：Threads、Baleno

同場加映：著HEATTECH保暖3大攻略 網民力推邊款最舒服？過期要睇呢個位...

 

