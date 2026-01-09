CES 2026｜Lenovo捲軸螢幕概念Vs. ASUS雙芒設計回歸 多形態筆電新戰線

當手機已邁向三摺疊，其實電腦廠也一直探索手提電腦的多形態應用，其中Lenovo在今屆CES堅持發展捲軸螢幕的方向，分別帶來畫面可橫向及垂直延伸的ThinkPad Rollable XD及Legion Pro Rollable，而ASUS則借機回歸雙螢幕設計懷抱，再度以ROG Zephyrus Duo迎戰新一輪多形態筆電之爭。

Lenovo捲軸螢幕Vs. ASUS雙芒設計多形態筆電新戰線

ThinkPad Rollable XD：向上拉長13.3吋變16吋

近幾年，Lenovo不斷嘗試將捲軸螢幕概念套用至手機及筆電，而最新展出的ThinkPad Rollable XD Concept，再次示範如將透過縱向捲軸方式，將一台商務電腦的螢幕由13.3吋向上延伸至16吋，從而令畫面顯示面積大增50%。跟之前所見概念機不同，今回廠商並非把延伸部分的螢幕藏在鍵盤下，而是包覆到面蓋內部，配合180度Gorilla Glass Victus 2透明玻璃保護板，不但可以展示捲軸結構及運作過程，機身合上時還可充當外螢幕，開會要時可向客戶列出簡報重點，日常則可用作顯示日程資訊。

追加AI功能+手勢操作

Lenovo同時為ThinkPad Rollable XD Concept加入了一系列AI功能及手勢操作，用家可透過無邊框頂部的邊緣觸控功能「Swipe to X」，又或語音指令切換模式，配合即時翻譯、語音助理及多形態互動，令這台電腦不只定位商務筆電，而是可以應付零售展示、混合辦公，甚至「一機多觀眾」簡報的實驗平台。由於仍屬概念階段，廠方未有透露此機的硬件規格及最終會否量產，從示範機所見，機側只設2組USB-C。

Legion Pro Rollable：左右延伸24:9超闊比例

同樣出自Lenovo的Legion Pro Rollable，有別ThinkPad Rollable XD為了辦公追求垂直擴展，此機完全是了打機而生，捲軸螢幕的出現就是要螢幕變得越闊越好，所以螢幕兩端加入了摩打，將畫面分別從左、右向外延伸，原來16吋PureSight OLED芒先是拉橫至21.5吋，繼而進一步擴展到接近24吋，畫面比例亦由16:10變成非常適合睇的21:9，以致最終延伸至超闊24:9比例，遊戲世界視野頓時寬廣起來。

高效打機為電競而生

為保持螢幕延展時左、右張力一致，Legion Pro Rollable除了內置雙摩打，還加入張力系統支撐，不但有效減少震動及摩擦，亦可避免長期使用出現「中間鬆、兩邊緊」的問題。既定位Legion電競筆電，硬件方面用上Intel Core Ultra 9 285HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU，效能屬頂級，對象是eSports選手或追求高效能遊戲玩家，就算身處酒店或其他場地，一樣可以模擬超闊螢幕比賽環境，假如最終量產，會是一台真正做到畫面比例變換的隨身影院+電競裝備。

ROG Zephyrus Duo：升級雙16吋觸控芒

儘管ASUS一如HUAWEI推出過可摺疊螢幕的多形態手提電腦，如今還是押注雙螢幕設計，再度回歸的ROG Zephyrus Duo（2026），由2023年的16吋主螢幕+14吋輔助螢幕，正式升級成為雙16吋OLED螢幕的全新設計，兩個螢幕同屬3K解像度、120Hz更新率的ROG Nebula HDR觸控芒，完全打開後實際顯示畫面達21吋。

一機5種操作形態

ROG Zephyrus Duo（2026）採用CNC鋁合金機身，隨機附有可拆式磁吸鍵盤，一般文書處理可把鍵盤蓋在下方螢幕，化身16吋文書機；若要雙螢幕顯示多個報表，又或一邊打機一邊上網，可利用機背90度Kickstand，直接將機身撐起，再配合鍵盤操作。此外，為方便閱讀文件或程式碼，用戶亦可把機身擺放成書本模樣，合共可帶來多達5種操作形態。

說到硬件規格，ROG Zephyrus Duo（2026）可配備最高Intel Core Ultra 9處理器及NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU，TGP高達135W，配合 64G B LPDDR5X記憶體及PCIe 5.0 SSD，無論打機、直播、剪片，又或內容創作，都能滿足各方需求。

售價：待定

查詢：按此

文：B1807

圖：Lenovo、ASUS