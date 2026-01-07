CES 2026｜LG、SwitchBot齊推家用機械人 視覺識別+理解指令主動執屋家務清零

在今年CES 2026電子展中，識得幫你做家務的新產品，不再是掃地機械人專利，而是入得廚房出得廳堂的的家用機械人，如LG CLOiD及SwitchBot onero H1，不但從煮早餐、洗衫摺衫、開機洗碗，為實現「零家務」踏出一步，還能透過AI分析家居環境、理解用家指令，主動決定下一步開邊部機、該怎樣做，再不用等你來撳掣。

LG CLOiD：雙臂各有7軸關節+5指

發展智能家居、家電多年的LG，終於在今屆CES帶來首款人型機械人CLOiD，由頭、軀幹及滾輪底盤組成的結構明顯是為分擔家務而來，頭部是AI中樞，裝有螢幕、喇叭、鏡頭及感測器，一對長臂各有7軸關節及5指，可模仿人類手臂旋轉及伸展，每隻手指均可獨立驅動，穩穩拿起茶杯或開門，底盤融合自家吸塵機械人及自駕技術，重心低、穩定度高，即使碰撞也不易翻倒。

預載自家Physical AI

CLOiD智能技術來自自家Physical AI，結合Vision Language Model（VLM）及Vision Language Action（VLA），先以鏡頭視覺識別現場環境，再連同用家指令一起轉為具體動作，例如「幫我準備早餐」，會理解成打開雪櫃、取出牛奶、開焗爐、烘麵包等一連串步驟。

智能家居行動中樞

從CES現場示範所見，CLOiD在真實比例的廚房中，可以自行打開洗碗碟機，把碗碟逐一取出，接着放回廚櫃，過程中同時擔當「智能家居行動中樞」，透過ThinQ平台控制焗爐、洗衣機、冷氣等，達至真正全屋自動化。廠方強調CLOiD不只是手板眼見工夫，更會主動編排家務優先次序，例如先處理濕掉的衣服，再摺乾衣，還幫你管理容易忘記的瑣碎小事，如淋花。說到推出日期及售價，由於CLOiD仍處於開發階段，未有進一步透露。

SwitchBot onero H1：滾輪底盤移動自如

乍看之下，來自內地的家用機械人SwitchBot onero H1，有人笑說身軀像拉長了的空氣清新機，再配上一張機械人臉。跟CLOiD一樣，onero H1為穩定自如移動，同樣以滾輪底盤代替雙足，全身合共具備22個自由度，主要集中在雙臂及上半身，目標是做到「抓、推、開、收」這幾個最常見的家務動作，如抓起不同衣物、開門、推回抽屜、將碗碟放進廚櫃。

多組鏡頭+感測器

onero H1採用OmniSense VLA（Vision Language Action）模型，由頭部、手臂、手掌，甚至腹部都塞進多組Intel RealSense鏡頭及感測器，實時感知物件距離、形狀及受力狀態，配合深度感知與觸覺回饋，減少打爛杯碟，抓破衣服等意外，並在一次次家務中持續學習，令動作越來越順手。

官網即將開放預售

由於大模型融合視覺、語言及動作3種能力，令onero H1可以將鏡頭所見的情景及用家口中的指令，轉化成一連串連貫動作，例如「幫我執拾客廳」，機械人先分析眼前狀況，再決定先後次序和動作細節，而不是只執行事前編寫好的程序。SwitchBot表示onero H1即將在官網開放預售，但暫未公布具體售價及上市日期，只強調是一款「平而近人」的AI家用機械人。

