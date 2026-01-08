國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000

國家補貼2026｜港人除了北上深圳吃喝玩樂外，不時還會入手平價內地家電或手機。為繼續刺激消費市場，中國內地商務部早前推出2026年新一輪的《購新補貼實施方案》（下稱「國家補貼」），市民購買手機、電腦平板或家電等，可享高達¥2000的補貼。而計劃其中一大亮點，就是港人憑回鄉證都能受惠，可以平近香港$800的價錢入手最新型號iPhone 17！即睇內文國家補貼2026年優惠詳情、領取方法及資格。

新一輪2026國家補貼推出！數碼/家電減高達¥2000 港人憑回鄉證受惠

中國內地商務部與國家發改委於2026年1月1日，正式啟動新一輪《購新補貼實施方案》，即「國家補貼」，首批高達625億元人民幣的資金已全面下達。

新一輪國家補貼計劃主要涵蓋數碼產品及家電兩大類商品，於數碼產品類別中，更比去年國補新增兩類型產品，合共11大類。

5類國家補貼數碼產品

手機

平板電腦

智能手錶／手環

智能眼鏡

智能家居產品（包括適老家居）

補貼詳情及細則

單件產品售價需在¥6,000或以下

補貼比例為售價15%，上限¥500

每位消費者每類產品只限使用補貼一次

6類國家補貼家電

雪櫃

電視

洗衣機

冷氣機

電腦

熱水爐

補貼詳情及細則

家電的能效標準必須達到國家的1級能源效率或水效標準

補貼比例為售價15%，上限¥1500

每位消費者每類產品只限使用補貼一次

實測京東以「國補價」買iPhone 17 到手價平香港近$800

不少內地網購平台已特設「國家補貼」欄目，如京東、天貓等，方便市民以國補價購買數碼及家電產品。以電商平台京東為例，Apple iPhone最新型號iPhone 17屬於「國補」清單上的產品，入門版256GB原價¥5999，領¥500補貼後只需¥5499即可入手，惟512GB則不在國補之列。而iPhone 17同款型號的香港官網價需$6899，折算後比香港便宜約$800。

此外，於京東購買iPhone 17 256GB還有一項「以舊換新」優惠，最高可減¥700，即最平¥4799。不過這項優惠需有中國身份證或港澳居民居住證實名認證，憑回鄉證領「國補」的港人未必適用。

港人如何領取與使用補貼？

新一輪國家補貼計劃不設戶籍限制，適用於港澳居民，但需滿足幾個基本條件︰

持有有效的回鄉證 擁有內地實名認證的電子支付工具，如雲閃付手機App、內地版的微信支付錢包 內地電話號碼

於「雲閃付」使用回鄉證領取國家補貼步驟

下載「雲閃付」手機應用程式 「雲閃付」帳號必須先完成「實名登記」手續 在「全國政府補貼專區」頁面中選取深圳地區，並完成申請程序 以內地電話號碼註冊帳號 添加內地銀行卡或信用卡 完成後即會進入「領券頁面」，之後便可點選自己需要的補貼的家庭電器或電子產品項目 點選後即可按「領取」 之後再輸入申請人姓名、手機號碼、回鄉證號碼等相應資料 點選需要的「國家補貼」折扣項目 簽署並提交電子承諾書，即可領券 於領券後72小時內，於指定門市購買數碼產品時以「雲閃付」支付時，便可兌換，即享高達¥2000折扣

微信支付錢包（內地版）領取國家補貼步驟

下載並安裝「WeChat」應用程式 進入「我的」頁面，選擇「支付與服務」 點擊右上角選單，選擇「切換錢包地區」 選擇「中國大陸」 搜尋「廣東粵煥新以舊換新公共服務平台」 選擇「數碼和智能產品購新」或「家電以舊換新」，再選擇需要的產品項目，點按「領取資格券」 輸入申請人姓名、電話號碼及、回鄉證號碼等相關資料 簽署、提交電子承諾書後即可領券

備註︰「補貼資格券」於領取日起3日內有效，於門店購物時必須於「微信支付」內使用優惠券及完成支付

購買「國補」數碼/家電注意事項

然而，港人如欲購買有國家補貼的數碼或家電產品，需注意以下幾點︰

優惠期限︰ 據官方公布，國家補貼計劃的有效期為2026年12月31日。但由於補貼設有配額，有傳部分配額可能會提前用完。建議有需求的消費者應盡早領券購買心水產品，以免錯失良機

據官方公布，國家補貼計劃的有效期為2026年12月31日。但由於補貼設有配額，有傳部分配額可能會提前用完。建議有需求的消費者應盡早領券購買心水產品，以免錯失良機 保養服務︰ 於內地購買的手機或電器，即使該品牌在港設有分公司或分店，通常也無法在香港享用保養服務。如需維修，必須自行將產品帶回內地處理

於內地購買的手機或電器，即使該品牌在港設有分公司或分店，通常也無法在香港享用保養服務。如需維修，必須自行將產品帶回內地處理 關稅問題︰有網民曾分享，想攜帶電器回內地維修，但於過關時，關員會要求出示內地購買證明，否則可能需要繳交稅款

