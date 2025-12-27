小米17 Ultra壓軸登場！1吋廣角夜攝終極進化+2億遠攝光學變焦 Leica版獨有手動變焦環 HONOR WIN渦輪散熱強攻電競

臨近年尾，國產手機未有放慢步伐，小米、HONOR及Ayaneo趕緊推出革新之作送別2025年，當中小米17 Ultra是小米跟Leica最新合作成果，夜攝大躍進之餘，遠攝首度加入光學變焦；HONOR WIN則是品牌電競手機頭炮，以渦輪散熱全面釋放S8 Elite Gen 5性能，打機爽快流暢，至於Ayaneo Pocket Play嘗試重演經典滑蓋遊戲機的輝煌時刻。

小米17 Ultra壓軸登場！1吋廣角夜攝終極進化+2億遠攝光學變焦

小米17 Ultra：75 -100m m 光學變焦

除了黑、白、紫經典款，小米17 Ultra主打帶礦石顆粒質感的星空綠配色，賣點別樹一格之餘，機身更是歷來同廠最薄Ultra型號，厚度只有 8.29m m，較上代偷薄11.3%。螢幕方面，跟小米17 Pro Max一樣用上6.9吋OLED 2D平面芒，峰值亮度達3,500nits，處理器是目前最頂級的Snapdragon 8 Elite Gen 5，內置最高 16G B及1TB儲存容量，金沙江電池則加碼至 6,800m Ah，支援90W有線及80W無線快充。

1吋大底LOFIC超高動態

貴為年度影拍旗艦，米粉當然最關心小米17 Ultra跟Leica合作的影像系統有何突破？有別Xiaomi 15 Ultra的雙長焦4鏡組合，今回新作圓形鏡頭模組內只找到3顆鏡頭，不過整體實力全面提升，先是 50M P廣角主鏡換上新開發1吋Light Fusion 1050L 感件元件，大底Sensor加上F1.67大光圈，進光量大為提升，配合LOFIC超高動態技術，官方表示能精準保留高光細節避免過曝，夜景成像更富層次，從拍攝樣本所見，面對火焰、煙花、夜景等場景都能呈現高動態光影交錯，完美留住美好一刻。

中長焦直出2億像素

今時今日最能突出Ultra定位離不開遠攝，小米17 Ultra為向對手還以顏色，首次用上支援3×至4.3×光學變焦的1/1.4吋2億像素APO長焦鏡頭，通過微型滑軌上實現3組8塊鏡片前後移動，帶來 75m m -100m m連續光學變焦，且整段中、長焦均能直出2億像素，再非數碼裁切，除了涵蓋人像拍攝的黃金焦段，廠方還為新作一口氣加入了4K動態相片、4K實況運鏡、煙花模式等新玩意。

Leica特別版：機械式變焦環

為突顯Leica專業攝影形象，小米特地加推小米17 Ultra Lecia版，除了仿荔枝皮機身換上Leica標誌性的「可樂」紅標，還在鏡頭模組加入機械式大師變焦環，一如傳統相機，用戶可手動變焦環來調節焦距、對焦、曝光補償，儀式感滿Fun。

小米17 Ultra售價：人民幣6,999元（約7,744港元）起

小米17 Ultra Leica版售價：人民幣7,999元（約8,850港元）起

HONOR WIN：渦輪風扇散熱

那邊廂小米專注影拍，HONOR則首次進軍電競手機領域，頭炮WIN系列備有WIN及WIN RT兩款型號，外觀非帶有肩掣+RGB燈的電競風格，不過斯文大方的骨子裏潛藏性能大爆發，當中旗艦型號WIN用上支援185Hz超高更新率及5920Hz PWM調光的6.83吋1.5K OLED螢幕，處理器用上最頂級的Snapdragon 8 Elite Gen 5（WIN RT為Snapdragon 8 Elite），內置最高 16G B RAM及1TB儲存容量，高達 10,000m Ah的青海湖電池支援100W有線及80W無線快充。

若要帶來順暢打機體驗，先要解決散熱難題，為此HONOR在WIN系列機背鏡頭旁裝上轉速達20,500rpm的渦輪風扇，官方指在冰穹VC散熱板以外，額外帶來 5.7℃ 降溫，機身整體散熱提升30%，長時間高負載打機，也可告別機身燙手及降頻，同時《安兔兔》更能跑上逾440萬分，性能可見一斑，更重要是售價非常親民，入場費4千多元有找，是目前市場最划算的Snapdragon 8 Elite Gen 5旗艦之一。

HONOR WIN售價：人民幣3,999元（約4,432港元）起

HONOR WIN RT售價：人民幣2,699元（約2,985港元）起

Ayaneo Pocket Play：滑蓋遊戲手機復刻

Ayaneo首款遊戲Pocket Play參照了15年前的Sony Ericsson Xperia Play的經典滑蓋設計。

機側分別設有L1+L2、R1+R2共4個肩鍵。

標準十字掣與XYAB鍵之間還設有2組觸控板。

近年以開發手提遊戲機為Game迷熟悉的Ayaneo，正式向手機廠下戰書，預告即將推出首款遊戲手機Pocket Play，滑蓋式機身設計令人聯想到Sony Ericsson年代的Xperia Play，想不到這個經典造型，15年後再有人繼承，只要將螢幕面蓋推出，即會出現一個完整遊戲操控面板，包括標準十字掣及XYAB四個動作按鈕，兩者之間還有2個Touchpad觸控板，以及4個肩鍵，實體鍵跟手提遊戲機沒兩樣，操控肯定要比現有電競手機得心應手。

不過，目前Ayaneo尚未公布Pocket Play任何規格細節，究竟是走性能路線，主攻Android平台手遊？還是內置模擬器，可重溫經典主機大作？現階段無可奉告，只知廠商一貫以住做法，即將在眾籌平台透過集資開發，當項目正式公布方能判斷是龍是鳳。

售價：待定

文：B1807

圖：小米、HONOR、Ayaneo