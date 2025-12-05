Samsung Galaxy Z TriFold三摺機下周韓國開賣！6.5吋手機秒變10吋超薄平板 Tecno G型內摺明年夾擊挑戰HUAWEI
發佈時間：11:00 2025-12-05 HKT
自HUAWEI去年首推三摺手機Mate XT全球爆紅，具實力的廠商為進入這條新賽道，隨即加快開發進度，經過一年完全壟斷，HUAWEI終於遇上對手，Samsung將於下周五（
Samsung Galaxy Z TriFold三摺機下周韓國開賣！6.5吋手機秒變10吋平板
Samsung Galaxy Z TriFold：10吋螢幕+桌面模式
若然Samsung Galaxy Z系大摺一直滿足不到閣下對大螢幕的追求，現在首款三摺大作Galaxy Z TriFold，機身展開後即變成10吋平板，Dynamic AMOLED 2X螢幕（解像度2,160×1,584）比8吋Z Fold7足足大了接近50%，除了方便開啟3個全尺寸App同時工作，新作更是首款可獨立運行DeX模式的機款，換言之，可在10吋主螢幕直接使用桌面模式，經藍牙無線連接鍵盤滑鼠，便可全天候流動辦公，毋須外接電腦芒或電視。
G型內摺保護性強
有別大家熟悉的三摺機HUAWEI Mate XTs，Galaxy Z TriFold採用雙轉軸G型內摺設計，除了10吋主螢幕，同時帶有6.5吋機面螢幕（解像度2,520×1,080），方便摺合時進行日常操作。此機摺合時厚度為
說到效能，Galaxy Z TriFold採用Snapdragon 8 Elite處理器，內置
售價：待定
查詢：按此
HUAWEI Mate XTs：升級版支援手寫筆
去年搶先發布三摺手機的HUAWEI，3個月前再「摺」再厲推出升級版Mate XTs ，延續一機多形態特色，有別Galaxy Z TriFold只有6.5吋及10吋兩種玩法，可呈現6.4吋單屏、7.9吋雙屏及10.2吋全屏共3種形態，應用場景多變，可按睇片、閱讀、辦公需要自行切換。
除了追加皓白、槿紫新色，Mate XTs處理器由Kirin 9010升級至Kirin 9020，性能提升36%，令HarmonyOS 5系統操作更流暢，儲存容量提供
Mate XTs不但預載PC版的WPS Office軟件，配合HarmonyOS 5，還帶來更多PC級應用體驗，如多視窗工作，加上今代支援手寫筆，查看文件可立即簽署或批改，又或在大螢幕記事繪圖，手寫筆還可充當遙控，上下揮動即可拉動頁面、控制播放。
售價：人民幣17,999元（約19,815港元）起
查詢：按此
Tecno Phantom Ultimate G Fold：最薄概念作
國產手機Tecno可謂近年後起之秀，先後推出過細摺及大摺，近期高調宣傳正在研發三摺概念機Phantom Ultimate G Fold，跟Galaxy Z TriFold一樣採用G型內摺，並宣稱擁有最薄機身，官方指摺疊時厚度只有
目前Phantom Ultimate G Fold未有公布規格，只知主螢幕打開為9.94吋，機背加入
售價：待定
文：B1807
圖：Samsung、HUAWEI、Tecno