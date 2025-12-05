Samsung Galaxy Z TriFold三摺機下周韓國開賣！6.5吋手機秒變10吋超薄平板 Tecno G型內摺明年夾擊挑戰HUAWEI

自HUAWEI去年首推三摺手機Mate XT全球爆紅，具實力的廠商為進入這條新賽道，隨即加快開發進度，經過一年完全壟斷，HUAWEI終於遇上對手，Samsung將於下周五（ 12月12日 ）在韓國率先推出Galaxy Z TriFold，機身展開後即由6.5吋手機變成10吋平板，靈活調度多視窗之餘，還可直接使用桌面模式提升工作效率，另一家Tecno亦準備在明年MWC發布三摺新作，為市場帶來更多選擇。

Samsung Galaxy Z TriFold三摺機下周韓國開賣！6.5吋手機秒變10吋平板

Samsung Galaxy Z TriFold：10吋螢幕+桌面模式

若然Samsung Galaxy Z系大摺一直滿足不到閣下對大螢幕的追求，現在首款三摺大作Galaxy Z TriFold，機身展開後即變成10吋平板，Dynamic AMOLED 2X螢幕（解像度2,160×1,584）比8吋Z Fold7足足大了接近50%，除了方便開啟3個全尺寸App同時工作，新作更是首款可獨立運行DeX模式的機款，換言之，可在10吋主螢幕直接使用桌面模式，經藍牙無線連接鍵盤滑鼠，便可全天候流動辦公，毋須外接電腦芒或電視。

G型內摺保護性強

有別大家熟悉的三摺機HUAWEI Mate XTs，Galaxy Z TriFold採用雙轉軸G型內摺設計，除了10吋主螢幕，同時帶有6.5吋機面螢幕（解像度2,520×1,080），方便摺合時進行日常操作。此機摺合時厚度為 12.9m m，跟Mate XTs相若，打開後最薄處為 3.9m m，重量 309g 。若說G型內摺好處，就是主螢幕收摺後做到完全緊貼收起，沒有任何外露，保護性更全面。為加強耐用度，Galaxy Z TriFold用上鈦合金邊框及Armor FlexHinge雙鉸鏈，機面螢幕亦加入Corning Gorilla Glass Ceramic 2強化玻璃，並支援IP48防水防塵。

說到效能，Galaxy Z TriFold採用Snapdragon 8 Elite處理器，內置 16G B RAM及最高1TB儲存容量，運行One UI 8，預載Galaxy AI已升級至多模態Gemini Live，能即時理解螢幕內容及語音提問，而電池容量達 5,600m Ah，較Z Fold7多出 1,200m Ah，支援45W有線及15W無線快充。影拍表現一如Z Fold7，擁有 200M P廣角主鏡、 12M P超廣角、 10M P遠攝三鏡組合。這部話題作將於 12月12日 率先在韓國開賣，售價有待公布，市場預計入場費3,594,000韓元左右（約19,000港元），稍後將登陸內地及其他地區。

售價：待定

查詢：按此

HUAWEI Mate XTs：升級版支援手寫筆

去年搶先發布三摺手機的HUAWEI，3個月前再「摺」再厲推出升級版Mate XTs ，延續一機多形態特色，有別Galaxy Z TriFold只有6.5吋及10吋兩種玩法，可呈現6.4吋單屏、7.9吋雙屏及10.2吋全屏共3種形態，應用場景多變，可按睇片、閱讀、辦公需要自行切換。

除了追加皓白、槿紫新色，Mate XTs處理器由Kirin 9010升級至Kirin 9020，性能提升36%，令HarmonyOS 5系統操作更流暢，儲存容量提供 256G B、 512G B及1TB三個版本。至於機背3鏡頭悉數用上RYYB感光元件，全面提高進光量，還加入了紅楓原色鏡頭，面對不同複雜光源，也能拍出自然原色效果。

Mate XTs不但預載PC版的WPS Office軟件，配合HarmonyOS 5，還帶來更多PC級應用體驗，如多視窗工作，加上今代支援手寫筆，查看文件可立即簽署或批改，又或在大螢幕記事繪圖，手寫筆還可充當遙控，上下揮動即可拉動頁面、控制播放。

售價：人民幣17,999元（約19,815港元）起

查詢：按此

Tecno Phantom Ultimate G Fold：最薄概念作

國產Tecno正研發全球最薄的三摺手機Phantom Ultimate G Fold，預計明年MWC正式亮相。

Phantom Ultimate G Fold也是採用保護性強的G型內摺設計。

機背加入0.3mm鈦纖維保護，並用上高強度鋼材轉軸。

官方宣稱Phantom Ultimate G Fold展開時最薄處僅3.49mm。

國產手機Tecno可謂近年後起之秀，先後推出過細摺及大摺，近期高調宣傳正在研發三摺概念機Phantom Ultimate G Fold，跟Galaxy Z TriFold一樣採用G型內摺，並宣稱擁有最薄機身，官方指摺疊時厚度只有 11.49m m，比Galaxy Z TriFold的 12.9m m及Mate XTs的 12.8m m，還要薄逾 1m m，展開時最薄處僅 3.49m m，到明年3月MWC通訊展正式亮相，相信會引起不少回響。

目前Phantom Ultimate G Fold未有公布規格，只知主螢幕打開為9.94吋，機背加入 0.3m m鈦纖維保護，鉸鏈用上 2,000M Pa高強度的鋼材料，另設自鎖機制防意外開合。至於電池容量為 5,000m Ah，預計用上MTK或高通旗艦處理器，後置3鏡頭，而多得雙鉸鏈的多角度懸停，可在拍攝時帶來靈活構圖。

售價：待定

文：B1807

圖：Samsung、HUAWEI、Tecno