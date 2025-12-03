POCO F8 Ultra高性能娛樂旗艦評測！S8 Elite Gen 5跑分近400萬獨有Bose 2.1聲道低音砲 親民售價4千多元起

今年升級至Snapdragon 8 Elite Gen 5的新一代性能旗艦，開賣時間較去年早，甚至火速出現高性價比版本，且看POCO F8 Ultra，憑頂級處理器加上LiquidCool水冷散熱，《安兔兔》跑分逾391萬，更首度配備Bose調音的2.1聲道喇叭，低音炮加持下，打機睇片臨場感大增，這樣的高性能娛樂組合僅4千多元即可入手，抵玩程度暫無對手。

POCO F8 Ultra高性能娛樂旗艦試玩！S8 Elite Gen 5+Bose 2.1聲道場費4千多元起

POCO F8 Ultra：預載HyperOS 3

今年3月才發布F7系列，短短8個月後，POCO即帶來接班人F8系列，產品周期快得驚人，當中F8 Ultra是目前第2款採用Snapdragon 8 Elite Gen 5的行貨旗艦機款，還率先預載基於Android 16的HyperOS 3系統，再加上Bose 2.1聲道音效，果真賣點多多。

丹寧牛仔藍最搶眼

F8 Ultra機身備有黑色、丹寧2種配色，後者類似牛仔褲布料的藍色，表面用上第3代納米皮，觸感特別，還有抗黃、抗污、抗指紋的特性，別樹一格之餘，還更耐用。

超級島動態資訊

F8 Ultra外觀上最大亮點是用上6.9吋1.5K AMOLED大螢幕，支援120Hz更新率及超聲波指紋，峰值亮度達3,500nits之餘，還應用了自家HyperRGB顯示技術，除了色彩準確，畫面清晰度媲美2K螢幕，耗電量卻比後者低，而多得HyperOS 3，一如其他品牌，新作可通過螢幕上方的超級島（Hyper Island）功能，即時顯示播歌、計時、錄音等動態資訊，並可快速進行設定。

S8 Elite Gen 5+3D冰封循環散熱

如上文所說，F8 Ultra採用了新一代Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，內置最高 16G B RAM及 512G B儲存容量，配合面積達 6,700m m²的3D冰封循環冷泵散熱，以 12G B+ 256G B版運行《安兔兔》測試，跑分成績為3,911,153，性能吊打不少高階旗艦。說到電量，F8 Ultra內置 6,500m Ah電池，較上代增加 1,200m Ah，且支援100W有線及50W無線快充。

打機智能充電分離

如此性能配合狂暴引擎，再加上VisionBoost D8顯示晶片增強畫質，減少遊戲掉幀情況，遊戲闖機固然爽快，為讓Game迷長時間打機，不會因邊打邊充電令機身過熱，新作支援智能充電分離，有別傳統單純繞過電池直接供電，而是優先為系統供電，再根據手機溫度、負載狀態向電池充電，考慮周到。

Bose 2.1聲道喇叭

如鍾情手機喇叭聽歌，但市面上沒有一款滿足到閣下，尤其低音，可以考慮配首度備Bose 2.1聲道喇叭的F8 Ultra，機身兩側裝有一對上下對稱、採用超線性全頻單元的喇叭，還在機背鏡頭模組旁加入獨立低音單元，組成手機首見的2.1聲道立體聲，開發過程中Bose團隊全程參與並負責調音，音效模式中還找到「經典」與「均衡」2種由Bose訂製的EQ，前者兼具人聲清晰及低頻飽滿的特性；後者聽感平滑，三頻平衡度更高。

250mm ²低音炮

多得這顆發聲面積達 250m m²的低音炮，令F8 Ultra的低頻表現遠超其他手機，尤其60Hz至200Hz頻段經強化，低頻下潛力更震撼。喇叭系統支援15級細緻調音，針對不同音量進行分級補償與校準，確保每級音量聽感自然一致。

Light Fusion 950廣角主鏡

影拍方面，F8 Ultra裝有 50M P三鏡組合，當中廣角主鏡用上1/1.31吋Light Fusion 950感光元件，動態範圍達13.5EV，另有具備5倍光學變焦、等效 115m m的潛望式遠攝，支援度10倍無損變焦，以及擁有102度視角的超廣角。

售價：$4,799（ 12G B+ 256G B）

$5,299（16GB+512GB）

查詢：按此

F8 Pro：S8 Elite加持更抵玩

同期推出的還有F8 Pro，同樣玩到Bose音效，只差沒有低音炮，處理器用上Snapdragon 8 Elite，內置最高 12G B RAM及 512G B ROM，預載系統也是最新的HyperOS 3，HyperRGB AMOLED螢幕相對細一點，6.59吋大小其實更好握手，電池容量為 6,210m Ah，並裝有 50M P三鏡組合，定價更為親民，三千多元即有交易。

售價：$3,499（ 12G B+ 256G B）

$3,899（12GB+512GB）

查詢：按此

文、圖：B1807