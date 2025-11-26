HONOR Magic8 Pro上手試！2億AI長焦超清夜攝新境界 S8 Elite Gen 5處理器配7,100mAh電量效能續航飆升

HONOR新一代影拍旗艦Magic8 Pro將於 12月4日 在港開賣，不但率先用上Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器及加碼7,100mAh大容量電池，雙大底廣角主鏡及2億像素遠攝在全新AiMAGE夜神引擎加持下，長焦遠攝輕鬆拍出明亮夜景，加上AI增強細節清晰度，將手機夜攝推向全新境界，現在預訂更可享得最高$3,886禮遇。

HONOR Magic8 Pro上手試！2億AI長焦超清夜攝新境界

Magic8 Pro：綠洲護眼功能全面

Magic8 Pro外形上未有大改款，但因1.5K OLED螢幕由6.8吋改為6.71吋，令機身變得更窄及更輕，手感有所提升。顯示方面，更新率保持1-120Hz，峰值亮度進一步提升至6,000nits，值得留意的是，今代綠洲護眼功能更加全面，不但支援4,320Hz高頻PWM調光，還提供護眼監測及個人化顯示，前者偵測家中燈具光線閃爍頻率，如頻率太過會建議減少長時間使用；後者分析用戶的對比/色彩敏感度，而調節合適亮度及色彩顯示，令視覺體驗更個人化，這點值得一讚。

首款Snapdragon 8 Gen 5 Elite旗艦

效能一貫用上新一代旗艦級處理器，Magic8 Pro是市場上首款配備Snapdragon 8 Gen 5 Elite的行貨機款，內置最高16GB RAM及1TB ROM，運行最新MagicOS 10（Android 16），《安兔兔v11》測試跑分達3,816,249，成績是目前為數不多接近4百萬分的型號。新作電池容量達到 7,100m Ah，比上代足足多出 1,250m Ah，續航表現更出色。此外，因應eSIM潮流，Magic8 Pro不但支援雙實體SIM，用戶也可按需要全部轉換為eSIM，外遊上網更方便。

AI智能體聲控設定

近年，HONOR一直重點加強手機AI智能，來到Magic8 Pro不但有齊即時翻譯、通話翻譯、Magic文字、幫寫、換臉偵測、眼球追蹤，且首度加入針對設定、修圖的AI智能體，現在不用進入設定，就可透過智能體以聲控方式開啟藍牙、調低音量、打開個人熱點，快速進行設定。用戶又可利用智能體AI修圖，除了移除路人、畫質增強、擴圖/構圖，還可消除反光，甚至消除裇衫上的皺摺。

2億遠攝1/1.4吋大底感光

來到用戶最關心的影拍一環，Magic8 Pro同樣善用AI提升拍攝體驗。先說機背更大環的3鏡組合，分別是1/1.3吋 50M P廣角主鏡、1/1.4吋2億像素遠攝及 50M P超廣角，除了主鏡焦距改成 23m m，遠攝光學變焦亦由上代3倍變成3.7倍，等效焦距為 85m m，遠攝能力從基本得到提升。

夜攝輕易拍出星芒

官方以「夜神」來形容Magic8 Pro，實試3個鏡頭夜拍均有極高水準，畫面明亮乾淨，色彩逼真自然，貼近現場實際所見，就算出動10倍數碼變焦，成像依然紮實，值得一提的是，使用遠攝拍夜景很容易拍出星芒效果，無論戶外街燈，又或從遠方拍攝大廈內部燈飾，不用裝App開濾鏡，光源自動變成星芒。

超穩長焦100倍Zoom

撇開夜攝，Magic8 Pro遠攝根本就超班，尤其高倍變焦，大白天用上30倍、50倍Zoom，成像仍然可用，假若同時開啟AI超清長焦功能，系統即會利用AI增強景物細節及改善油畫化情況，實試100倍Zoom在此功能下，清晰度大幅提高，繼人像後，這種高清演算法終於可在超長焦上派上用場。

AI追色隨心情轉換色彩

另一個完全體驗AI拍攝的新功能稱作AI追色，無論拍攝前或拍攝後，都可透過「浪漫藍調」、「金色秋日」與「暖調夕陽」等濾鏡，輕易改變相片色彩風格，特別適合套用到風景照上，將天空色調隨心情轉換，若然預設不合心水，用戶可自行打開其他相片，直接從畫面中點選喜愛的色調風格。

預訂加$300升級1TB

由即日至 12月3日 ，凡預訂 12G B+ 512G B版本，可免費獲得專屬磁吸手機殼套裝（價值$399），以及180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務（首年各1次）、免費貼膜服務（首年2次）（價值$2,088），還可加$300升級至1TB版本或攞走DJI Neo無人機，變相只需$8,199即可入手1TB版本。

售價：$7,899（12GB+512GB）

$9,299（16GB+1TB）

預訂日期：即日至12月3日

推出日期：12月4日

查詢：按此

HONOR 400 Smart：入門AI新作

為照顧不同用戶需要，HONOR早前亦帶來定價划算的入門新作HONOR 400 Smart，外形設計跟X系列有點相似，配備6.77吋HD螢幕，機身支援IP65防塵防水及SGS頂級抗摔認證。

HONOR 400 Smart處理器用上Snapdragon 6s Gen 3，內置 8G B RAM及 256G B ROM，電池容量 6,500m Ah，支援35W有線快充。雖然定位入門，HONOR 400 Smart亦具備AI應用，包括實用的幫寫及翻譯，值得一提的是，機身左側還新增AI手機總管功能鍵，連按兩下即可打開一些管理功能及應用，好像清理加速記憶體、截圖/螢幕錄影、開啟電筒/計算機等等。影拍方面，此機設有50MP雙鏡，拍攝後可通過清除路人、智能退地、AI擴圖及提升畫質。

售價：$1,399

查詢：按此

文、圖：B1807