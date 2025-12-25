Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AlipayHK年終賞！每日搶3大優惠 Call車/睇戲/交稅最高減$150 北上消費都有折

時尚購物
更新時間：12:41 2025-12-25 HKT
發佈時間：12:41 2025-12-25 HKT

為回饋廣大用戶，並延續聖誕假期的熱烈迴響，AlipayHK（支付寶香港）由即日起推出一系列跨年限定優惠，從每日可搶的$90吃喝玩樂券，到高達$150的扣稅券，再到看電影減$50的驚喜，多重禮遇將陪伴大家迎接嶄新的一年，讓用戶在年末盡享消費樂趣，為2026年開啟美好序章。

AlipayHK 3大年終賞！交通/娛樂/交稅/北上消費優惠 最高減$150

AlipayHK 3大年終賞！交通/娛樂/交稅/北上消費優惠 最高減$150
AlipayHK 3大年終賞！交通/娛樂/交稅/北上消費優惠 最高減$150

即日起，AlipayHK用戶只要在「Chill生活」活動專區，有機會搶到總值$90的消費禮券，涵蓋日常出行交通、品嚐各地美食以及參與多種娛樂活動的豐厚折扣，甚至是可在北上消費時享受優惠，輕鬆節省開支，為2025年畫上完美句點的絕佳機會，亦是迎接2026年首個假期的最佳娛樂選擇。

隨著稅季的臨近，即日起至12月27日期間，AlipayHK一連三日推出每日可搶的$50扣稅券，用戶將有機會累積最高達$150的扣稅額。此外，12月26日至12月31日，AlipayHK每日限量送出$50電影券，讓用戶能以更優惠的價格，親身體驗最新上映的人氣電影，例如經典武俠鉅作《尋秦記》、廣受好評的動畫續集《優獸大都會2》，以及神秘刺激的《金童》等。

 

資料來源：AlipayHK

 

