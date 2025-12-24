Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏聖誕優惠！滿額減$100兼派$50現金券 樂悠咭即享95折

更新時間：13:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:15 2025-12-24 HKT

個人護理產品店屈臣氏深受港人歡迎，最近更推出兩大優惠活動，分別是專為長者而設的「樂悠星期三」折扣，以及所有易賞錢會員均可參與的「聖誕3重賞」。今次優惠賣點十足，除了有全單折扣，更有指定產品買一送一、滿額即減及大派現金券，絕對是入貨好時機！

長者專享星期三優惠 樂悠咭全單95折

屈臣氏特別為持有樂悠咭的易賞錢會員推出「樂悠星期三」一日限定優惠。

天氣時冷時熱，流感肆虐，長者們更需要注意身體健康，增強免疫力。屈臣氏特別為持有樂悠咭的易賞錢會員推出「樂悠星期三」一日限定優惠，在12月24日當天，只要到香港屈臣氏門市並以綁定的樂悠咭付款，即可享全線產品95折優惠，買得越多，慳得越多。

除了全單折扣，多款精選產品亦有激筍價，特別是增强免疫力的健康產品。例如，「金裝能全素完整均衡營養飲品」提供雲尼拿味的均衡營養，有助補充體力，現推出買一送一優惠，平均每件僅$75；想補充蛋白質，則可選擇「能全補體素醫學級蛋白質粉」，同樣是買一送一，平均$49.5一件。購買上述任何一款產品滿$449，更可獲贈意美廚或EuroCook品牌的易潔煲一個，數量有限，送完即止。

其他精選貨品包括：

  • 柚葉 碌柚葉沐浴露720毫升： $43.8/件，帶來清新潔淨的沐浴體驗。

  • 屈臣氏衛生紙 10卷： $48/2件，平均每件$24，是家居必備品。

  • 維多C 3重功效水溶片30片裝： $86/件，輕鬆補充維他命C、D及鈣質。

  • KOSE Grace One 真皮修復活肌/透白抗皺面霜100克： $199/件，來自日本的抗衰老護膚恩物。

會員限定聖誕3重賞！消費即送$50/買$888勁減$100

屈臣氏亦為全體易賞錢會員準備了「聖誕3重賞」，讓大家在節日期間慳到盡！

聖誕節派對聚會停不了，屈臣氏亦為全體易賞錢會員準備了「聖誕3重賞」，讓大家在節日期間慳到盡！優惠分為三部分，第一重是任何消費即送$50屈臣氏電子優惠券；第二重是買滿$199，即可以$1換購指定產品一件，包括出前一丁、可口可樂、AXE洗潔精或刀嘜芥花籽油等，產品隨機發放；第三重則是消費滿$888，結賬時即減$100，最適合大手入貨！

優惠詳情及條款細則

樂悠星期三

  • 優惠日期： 12月24日

  • 參加方法： 易賞錢會員需綁定樂悠咭，並於香港屈臣氏門市以該卡全數支付款項。

  • 注意事項： 優惠不適用於購買禮券、初生嬰兒奶粉、繳費服務、換購產品及處方產品等。優惠期間，所有屈臣氏現金優惠券暫停使用。

聖誕3重賞

  • 優惠1（送$50券）： 推廣期至12月28日，優惠券可於下次消費滿$488時使用，有效期由2025年12月29日至2026年1月8日。

  • 優惠2（+$1換購）： 數量有限，換完即止。

  • 優惠3（買滿$888減$100）： 推廣期至2026年1月4日。

  • 注意事項： 優惠同樣不適用於購買禮券、換購產品及處方產品等。

以上所有優惠受條款及細則約束，詳情可向店員查詢，如有任何爭議，屈臣氏保留最後決定權。

 

