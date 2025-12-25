尖沙咀名牌服飾開倉低至1折！Ingrid Millet護膚套裝/男女裝皮鞋$388起 大量童裝鞋襪/玩具低至$39 滿額額外再享85折

聖誕節少不免與親友聚餐，舉行聖誕派對同時交換禮物，如果大家尚未決定聖誕禮物，便要準備最後衝刺！尖沙咀海港城展銷集由即日起至12月29日舉行低至1折的名牌服飾及童裝玩具開倉，Ingrid Millet護膚套裝$388起，大量童裝鞋、服飾及玩具低至$39，最適合入手作聖誕禮物之選！

尖沙咀海港城展銷集開倉低至1折！Ingrid Millet護膚套裝/男女裝皮鞋$388起

大家如未有頭緒準備聖誕禮物，或許可以到尖沙咀海港城展銷集開倉尋找靈感。尖沙咀海港城展銷集正進行低至1折的名牌服飾及童裝玩具開倉，深受女士歡迎的Ingrid Millet亦在減價之列，胎盤膠原緊緻再生面膜套裝從原價$748減至$388，折扣達52折；全效水漾緊緻保濕抗皺修護套裝半價後售$1,588。至於服飾方面，FILA、Champion低至$159，當中不乏長袖衛衣及外套，至於Josef Seibel、Aiuti男女裝皮鞋$399起，適合大家趁減價時為新年置裝。

大量童裝服飾/玩具低至$39

聖誕節為小朋友準備玩具作禮物便最好不過，今次開倉涵蓋大量玩具以及童裝服飾低至$39，玩具款式眾多，包括玩偶、車仔、迪士尼主題玩具等，相信小朋友收到會相當興奮。學童白色波鞋減價至$100/對，同場亦有返學皮鞋；日本童裝襪$50/4對。減價服飾還包括中式服裝，適合家長提前入手為農曆新年作準備。現場精選貨品2件額外9折，3件再享85折，想入手聖誕禮物或新年置裝便不要錯過！

名牌服飾．美妝．童裝玩具開倉XMAX SALE

日期：即日起至12月29日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點： 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 (海港城展銷集)

文:RY

資料及圖片來源:海港城展銷集 Harbour City Bazaar