Nothing Phone(3a) Lite平玩透明機背+精簡版Glyph燈效 OPPO/vivo同級2千元以下Budget新機推介

Nothing趁着佳節即將來臨，推出旗下定位最入門的Phone ( 3a ) Lite，保留着經典透明機背特色，同時換上更精簡的Glyph燈光效果，更重要是定價不到2千元，就算Budget有限，今個聖誕仍可為自己送上潮味十足的新機做禮物。

Nothing Phone( 3a ) Lite平玩透明機背+精簡Glyph燈效

Nothing Phone( 3a ) Lite：延續透明Phone格

Nothing Phone最大特色當然是只此一家的Glyph介面燈光玩意，透過多條燈帶閃出燈光效果，並能應用於不同場景，甚至可充當夜拍補光燈。假若你覺得之前閃到眼花的燈效過於出位，現在Phone ( 3a ) Lite來個新演譯，將一切化繁為簡，透明機背不見太多修飾，燈帶也直接取消，只留下一盞Glyph燈，用戶仍可在Glyph介面設定，將閃光作為來電、訊息通知提示，又或反轉機身開啟靜音模式，不過之前新增的作曲功能，再不適用於此機。

6.77吋護眼螢幕

儘管Glyph燈效變得精簡，Phone ( 3a ) Lite整體來說仍交足功課，先說6.77吋AMOLED螢幕，擁有FHD+（2,392×1,080）解像度，支援120Hz更新率，戶外亮度1,300nits，針對HDR顯示峰值亮度更達3,000nits，護眼方面亦設有2,160Hz PWM調光，減少螢幕閃爍造成眼睛疲勞。

可插microSD擴充至2TB

Phone ( 3a ) Lite採用MTK Dimensity 7300 Pro處理器，內置8GB RAM及256GB ROM，並可外加micro SD卡擴充至最高2TB儲存容量，運行基於Android 15的Nothing OS 3.5系統，《安兔兔v11》測試跑分為916,419，性能表現與同級入門機相近。續航方面，此機配備5,000mAh電池，支援33W有線快充，約20分鐘即可充至50%，必要時可透過5W反向有線充電，為其他裝置提供電力。

一鍵啟用Essential Space

Nothing OS 3.5繼續為Phone ( 3a ) Lite帶來獨特點陣式主畫面，Wallpaper可自行選擇不同主題交由AI生成，還有近年廠方主打、由AI驅動的Essential Space，配合機側電源鍵的AI掣，可以隨時擷取畫面、錄音，並將重要內容分析整理，為用戶提供多一個智能管理行程、創意的方式。

50MP廣角主鏡

即使是入門機款，Phone ( 3a ) Lite仍裝備3鏡頭，當中 50M P廣角主鏡更用上1/1.57吋感光元件，輔以同廠旗艦Phone (3)的TrueLens Engine 4.0影像處理，日拍夜攝成像均在水準至上，並設有2倍無損變焦，配合 8M P超廣角及 2M P微距，以 16M P前置自拍，足夠日常抓拍及記錄生活點滴所用。

售價：$1,999

OPPO A6 Pro：6,500mAh大電量

豈止旗艦機，現在連入門型號都跟大電量扯上關係，且看OPPO A6 Pro用上 6,500m Ah電池，加上支援80W有線快充，半小時已可充滿電。此機用上6.57吋120Hz AMOLED螢幕，峰值亮度1,400nits，機身不但具備軍規防撞規格，還支援IP69防塵防水。

A6 Pro採用MTK Dimensity 6500處理器，內置 8G B RAM及 256G B ROM，性能表現中規中矩，另設有 50M P廣角主鏡及 2M P黑白雙鏡頭，影拍不算太全面，卻能透過水下拍攝模式，捕捉水底精彩時刻。

售價：$1,999

vivo Y21d：IP69防水

難以想像定價更抵玩的vivo Y21d，擁有IP69防塵防水機身之餘，還內置 6,500m Ah大容量電池，且支援44W快充，兩大強項可直接OPPO A6 Pro跟一拼。考慮到成本，此機只用上更新率為90Hz的6.68吋HD+ IPS螢幕，處理器為Unisoc T7225，內置 8G B RAM及 128G B ROM。機背鏡頭實際只有一顆 50M P主鏡，然而加上音量400%增強的立體聲喇叭，以及FM收音機等實用功能，以千多元價位，亦無需挑剔太多。

售價：$1,198

文：B1807

圖：B1807、OPPO、vivo