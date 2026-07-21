60年舊唐樓大改造 拆劏房還原390呎原木風雅居 巧闢雜物房取代滿牆櫃

唐樓樓齡高且間隔複雜，翻新難度往往不在於表面裝飾，而是清拆、水電及地台等隱藏的基礎工程。今次介紹的單位位於油麻地碧街，屬樓齡約60年的唐樓，實用面積約390方呎，曾被劃分為三間劏房。戶主斥資約49萬元，委託Retropian Interior Design Limited設計師Samson Pau操刀，全面清拆舊間隔並重新規劃成兩房單位。設計以淺楓木色及米白色為主調，配搭布紋牆布與柔和燈光，成為清新淡雅的原木風安樂窩。

點擊睇單位裝修前：

地台藏多層舊磚 基礎工程最花心力

Samson表示，唐樓翻新最難預計的，往往是清拆後才浮現的隱藏問題。單位原本被劏成三房，拆除時產生大量建築廢料，清理成本較一般舊樓高。團隊拆走舊牆及地磚後，更發現地台下藏有多層舊磁磚，必須全部鏟走並重新平整，才能鋪設新地板。

水電重舖亦是工程重中之重。不少唐樓電力負荷不足，即使大廈外部電力曾提升，單位內部舊電線亦未必同步更換。若安裝電熱水爐或焗爐等高耗電設備，極易出現跳掣問題。因此，今次預算大部分投放於清拆、泥水、水電及地台工程，堅持先打好基礎，才追求舒適與美觀。

點擊睇單位裝修後：

重整格局改善採光

完成清拆後，設計團隊將原本零碎的空間重新整合，劃分出兩間睡房以配合戶主一家的生活需求。舊唐樓常見橫樑多、走廊狹長，處理不當易生壓迫感。團隊巧妙沿著橫樑位置建牆，避免天花出現突兀分割；同時按窗戶位置佈局客廳及主人房，最大程度引入自然光，一掃舊樓常見的陰暗感。

考慮到戶主重視風水，入戶位置亦經重新規劃。設計團隊特別重造大氣的子母門，讓大門視覺上更寬敞。推門入屋後，玄關及走廊以淺木色櫃身貫穿，配合金屬門鉸及把手，實用之餘更添古典韻味。全屋亦配合假天花及射燈令光線分佈更平均，並選用比乳膠漆更具層次的易潔布紋牆布，提升整體質感。

摒棄滿牆吊櫃免侷促

提升空間感是今次設計的首要任務。客廳摒棄了大型電視牆或滿牆吊櫃，改用精緻簡約的獨立電視櫃，讓空間保有適當留白，配搭雲石紋枱面、畫作及綠色植物，增加開闊感。Samson坦言，不少香港家庭為追求極致收納，會選擇全屋地台或造滿入牆櫃，但細單位若過度填滿，反而會顯得侷促。

他認為細單位設計應簡潔且有重點，電視位置往往是入屋後最先留意的焦點。保留牆身及地面留白，加上半腰護牆板及簡約花線點綴，能令390方呎的空間既開揚又帶點優雅氣質。

活用狹長空間 劃出雜物房

全屋另一設計亮點，是善用狹長空間規劃出獨立雜物房。Samson認為，細單位的櫃子並非越多越好，一間規劃得宜的小型雜物房，往往比到處加櫃更實用。這間雜物房以高身板間隔而成，內設活動掛衣杆，集中收納行李、換季衣物及日常雜物，讓客飯廳及睡房保持整潔清爽。

雜物房採用白色百葉門，視覺上輕巧且有助通風，其線條與全屋色調互相呼應。

雜物房以高身板間隔而成，內設活動掛衣杆，集中收納行李、換季衣物及日常雜物。

雜物房採用白色百葉門，視覺上輕巧且有助通風。其線條與全屋色調互相呼應，使儲物空間不只是功能配套，也成為整體設計的一部分。

唐樓裝修貼士 先查電力及滲漏

打算購入唐樓自住的買家，裝修前應先檢查電力負荷、來去水、窗邊滲漏及地台狀況，切勿只憑表面殘舊程度評估。Samson指出，300至400方呎唐樓若只求基本可入住，預算相對較低；如若希望住得舒適並擺脫唐樓的侷促感，每方呎預算約1,000至1,200元會較為合理，實際金額仍視乎樓齡、清拆範圍及水電狀況而定。

圖片由 Retropian Interior Design Limited熙禾室內設計 提供

相關文章：首置女生精裝365呎法式輕奢宅 黑框趟門劃出玄關添儀式感 改造步入式衣帽間圓

相關文章： 90萬裝修變身工業風親子宅 客飯廳對調增開揚感 設計師一改動擴展共享空間

相關文章：500萬翻新將軍澳2000呎洋房 重整三層動線 善用高樓底變出工人房

相關文章： 港日夫婦110萬翻新千呎海景戶 木系主調糅合日式北歐風 玄關一設計解決「開門見廳」

相關文章： 120萬築智能安樂窩 舊樓變身木系溫暖酒店風 主人房暗藏專屬香水櫃

相關文章： 美孚半世紀舊樓大變身 三口家豪斥150萬重劃格局 建大型鞋房增收納 特色套房迎合需要

相關文章： 普通澳情侶樓無印風愛巢 捨棄傳統飯廳 斥60萬造多功能運動音樂空間

相關文章： 年輕別墅85萬築海景安樂窩 拆工人房建特色品酒區 彈性規劃音樂天地

相關文章： 西半山千尺住宅廢棄收納至上 設巨型展示櫃 化身私人藝廊 打造專屬音樂區

相關文章： 黃大仙800尺單位 變空中之城 巧用高樓底創創意奇蹟 假天花可藏8個大簧

相關文章： 屯門3000尺大屋注重慢活哲學融合黑膠影音與瑜珈區私人按摩房享專人護理

相關文章： 三代同堂蝸居逾300尺公屋40萬改造北歐風安樂窩設計師一招破解黑廳困局

相關文章： 白石角別墅豪擲140萬打造1200尺無敵海景屋豪宅三房變一房獨享奢華總統套房

相關文章： 鬧市建築日式「枯山水」庭園別墅78萬打造禪意愛巢巧用一招兩房變三房

相關文章： 90萬築元朗日式侘寂安樂窩特設半開放書房圓愛妻插花夢換樓家庭善用空間打造海量隱形收納

相關文章： 告別石屎森林150萬圓澳洲田園夢大角咀700尺舊樓大改造變身綠意輕奢寫意居

相關文章： 網店夫妻60萬建木係安樂窩打通兩房拓多功能空間業主房變專業攝影棚

相關文章： 新婚夫婦批量何文田舊居95萬棟日系森林木屋改間隔為工人姐姐打造專屬空間

相關文章： 退休公寓 愉景灣 清新度假居 設計師巧改間隔引景入室千尺大宅化身「會呼吸的家」

相關文章： 情侶50萬築婚後愛巢西半山舊樓變法式輕奢屋設計師揭密1招慳近半裝修費

相關文章： 告別40年陰暗舊樓青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋設計師上演「太空魔術」一奇招增細單位收納

相關文章： 九龍城20年舊樓變「小京都」新婚夫婦65萬樓和風愛巢一招解決廁所收納問題

相關文章： 千尺豪宅只留1間房回流意電極斥37萬圓夢打造日式禪海景居

相關文章： 30年珍藏酸枝傢俬成主角沙田豪華別墅「回憶築巢」打造溫潤禪意安樂窩

相關文章： 溫潤木色築杏花村兩房愛巢60萬打造手工人夢想家浴室「偷位」變出收納空間

相關文章： 荃灣近半世紀舊樓變身日系小宅圓拱玄關位成最強打卡位L形大櫃解決難題

相關文章： 日本和式碰上工業風50萬改造天水圍舊樓設計師巧用空間增量一房

相關文章： 葵湧舊樓變孟菲斯國度78萬玩幾何美學鼓吹撞色營造張力視覺

相關文章： 70萬重建九龍塘近半世紀舊樓648尺三房改兩房擴大客飯廳滿足仿造老年情侶

相關文章： 滲水舊樓變日式田園風新居重點解決採光問題設計師：業主美學要求高