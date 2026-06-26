港日夫婦110萬翻新千呎海景戶 木系主調糅合日式北歐風 玄關一設計解決「開門見廳」

今次介紹的單位位於將軍澳天晉，實用面積約1,118方呎，屬四房兩廳間隔。戶主為港日夫婦，希望單位設計可同時滿足便捷與私隱度。他們斥資約110萬元，委託Inbloom Concept設計師Minerva Wong操刀，將原本設計較陳舊及以現成傢俬為主的單位，徹底改造成兼具私隱度、極致收納量及生活儀式感的北歐日式和風宅。

木系主調營造和風暖意

戶主原本居住的單位以白色為主，今次希望新居帶來不同感覺。設計團隊遂以木色作主調，巧妙配搭藝術漆、石紋、水紋玻璃及人字拼石塑地板，將北歐風格的簡潔線條融入日式常見的自然材質中。

點擊睇單位裝修前：

整體設計摒棄鮮明色彩對比，改以木紋、米白及灰調互相交織，令室內空間更顯沉穩柔和。單位間隔雖無大幅改動，但全屋地板及水電已全面重鋪，原有工人房亦改作洗衣房，配合戶主日常生活需要。

玻璃屏風增私隱度 特設日式落塵區

入門玄關無疑是全屋最吸睛之處，Minerva表示，考慮到戶主極度重視私隱，團隊特意在玄關增設屏風，巧妙化解甫入屋即望穿客飯廳的格局。屏風糅合圓形水紋玻璃與石紋板，達到透光但不透視的效果，在保留自然光線流動的同時大幅提升隱蔽度。

玄關地面則採用分區設計，以地磚劃出入門區並平順接駁人字拼地板，清晰界定室內外空間。配合木色櫃身、柔和燈光，以及鞋櫃、換鞋櫈和全身鏡等實用配置，方便戶主回家後放袋及換鞋，營造出具日式落塵區特色的生活儀式感。

Minerva建議，若想在有限空間內打造日式玄關，可善用玻璃間隔維持通透感，同時避免玄關櫃做到貼頂，適當留白可減輕壓迫感；若配合全身鏡，亦可透過反射效果放大視覺空間。

隱藏式設計減凌亂感

除了玄關屏風，隱藏式設計是今次翻新工程的另一核心。為滿足戶主的收納需求，同時避免高大櫃身造成壓迫，團隊靈活運用隱藏式收納、暗門及連貫的牆身線條，將儲物功能無縫融入整體佈局。這種處理手法不僅令全屋視覺更為純淨，更呼應北歐日式風格中講求簡潔、留白與秩序感的設計哲學。

為滿足戶主的收納需求，同時避免高大櫃身造成壓迫，團隊靈活運用隱藏式收納、暗門及連貫的牆身線條，將儲物功能無縫融入整體佈局。

客廳兩側房門均採用暗門設計，門身與櫃體及背景牆融為一體。Minerva強調，暗門設計極為考驗線條比例及門縫處理，施工時必須確保門線與周邊櫃身及牆面精準對齊方，以達致隱形效果。

雙主人房各擁專屬空間

單位罕有地採用雙主人房設計，讓夫婦二人各自擁有切合個人風格的專屬空間。Minerva表示，男戶主因工作繁忙常需在家辦公，其房間以深木色為主調並配置書桌，兼顧休息與工作雙重功能。深色調有助沉澱心境，配搭藤編細節則能增加通透感，亦與日式自然元素互相呼應。

女主人房則以柔和淺色作基調，營造溫馨放鬆氛圍，房內更特設獨立衣帽間，切合其化妝、梳妝及衣物收納需要，令日常動線更清晰。兩間主人房一深一淺，透過全屋一致的人字拼地板、木色基調及藝術漆色調互相串連，達致風格各異卻不見割裂的和諧效果。

訂造傢俬重塑生活動線

裝修前後的最大分野，在於全面摒棄不合尺寸的現成傢俬。全屋大部分家具均改為量身訂造，並按家庭成員的生活模式重新規劃動線，令收納、休息及工作區域更為分明。設計團隊更充分利用單位的開揚海景優勢，細心微調電視座向、睡床位置以至書桌及櫃身佈局，確保戶主在享受日常生活之餘，能隨時飽覽窗外優美景致。

圖片由 Inbloom Concept 提供

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